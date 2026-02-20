Principal
Con decomiso, El Salvador frenó 19 millones de dosis de cocaína
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Principal
La OMS advierte que la mayoría de los cánceres prevenibles están relacionados a dos hábitos
Cuatro de cada diez nuevos casos de cáncer en el mundo podrían haberse evitado con un mejor control de los factores de riesgo, según un amplio estudio global liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicado en Nature Medicine.
Esta investigación, basada en datos de 185 países y realizada junto a científicos de Canadá y Japón, reveló que en 2022 se diagnosticaron 20 millones de casos nuevos de cáncer y que 7,1 millones de ellos tuvieron relación directa con riesgos prevenibles, como el consumo de tabaco, infecciones y alcohol, así como factores emergentes como la contaminación del aire, exposición a radiación ultravioleta, lactancia materna insuficiente y tabaco sin humo.
El tabaco sigue siendo el principal responsable de los diagnósticos prevenibles, adjudicándose el 15,1% de los casos, seguido de las infecciones (10%). Entre los hombres, el riesgo fue alto: el tabaquismo contribuyó al 23% de los nuevos casos de cáncer.
Luego del tabaquismo, el segundo principal factor de riesgo prevenible fue el consumo de alcohol, responsable del 3,2% de todos los nuevos casos de cáncer (cerca de 700 mil casos).
La carga de cáncer prevenible fue mucho mayor en hombres que en mujeres, con un 45% de nuevos casos de cáncer en hombres, en comparación con un 30% en mujeres. En los hombres, el tabaquismo representó aproximadamente el 23% de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones con un 9% y el alcohol con un 4%. Entre las mujeres a nivel mundial, las infecciones representaron el 11% de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas del tabaquismo con un 6% y un índice de masa corporal elevado con un 3%.
“Este es el primer análisis global que muestra cuánto riesgo de cáncer proviene de causas que podemos prevenir”, afirmó el doctor André Ilbawi, jefe del equipo de la OMS para el control del cáncer y coautor del estudio.
Tres tipos de cáncer (de pulmón, de estómago y de cuello uterino) representaron casi la mitad de todos los casos de cáncer prevenibles en hombres y mujeres a nivel mundial. El cáncer de pulmón se relacionó principalmente con el tabaquismo y la contaminación del aire.
Por otra parte, el cáncer de estómago se atribuyó en gran medida a la infección por Helicobacter pylori, y el cáncer de cuello uterino fue causado por el virus del papiloma humano (VPH).
Ilbawi destacó que “al examinar patrones en distintos países y grupos de población, podemos proporcionar a los gobiernos y a las personas información más específica para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se presenten”.
Según los resultados, 9,7 millones de personas fallecieron por cáncer en el año analizado, lo que pone en evidencia la carga sanitaria y la urgencia de implementar medidas específicas de prevención.
El doctor José Luis Morero, jefe de la sección de Neumonología y Coordinador del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón en el Instituto Alexander Fleming (IAF) explicó a Infobae en una nota reciente: “El 84% de los cánceres de pulmón tiene antecedentes de tabaquismo. Si bien los que fumaron 10 o más cigarrillos por día durante 15 o 20 años presentan mayor riesgo, los que no fuman diariamente y solo consumieron 6 o 10 cigarrillos por mes tienen mayor riesgo que los que nunca lo hicieron”.
El médico destacó la importancia de dejar de fumar cuanto antes y señaló que el riesgo disminuye después de 10 o 15 años de haber dejado el tabaquismo.
Al contrario de lo que se cree, la Sociedad Americana del Cáncer afirmó que el uso de puros o habanos, pipas y cigarrillos “light” aumenta el riesgo de cáncer de pulmón tanto como los cigarrillos de tabaco comunes, incluso, distintos estudios mostraron que aquellos productos saborizados con mentol son potencialmente más dañinos al facilitar inhalaciones más profundas.
Según la Organización Mundial de la Salud, “ninguna forma de consumo de alcohol está exenta de riesgos. Incluso un nivel bajo de consumo puede causar daños”.
El consumo de alcohol es un factor de riesgo modificable para más de 200 trastornos de salud, y uno de sus efectos es el aumento del riesgo de que las personas desarrollen 7 tipos de cáncer. Se asocia con un mayor riesgo de tener cáncer de boca, laringe, garganta, esófago, mamas o senos, hígado y colorrectal.
En último reporte, la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer(AACR en inglés) puso foco en que el 40% de todos los cánceres están asociados a factores de riesgo modificables y señaló que una medida clave es limitar el consumo de alcohol.
Los expertos del AACR señalaron que que no hay bebidas con alcohol que sean menos nocivas que otras: todas suponen “un riesgo para el desarrollo del cáncer porque contienen etanol, que puede modular las hormonas, y sus subproductos pueden dañar el ADN, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cánceres”, alertó.
El informe amplió la lista de riesgos teniendo en cuenta treinta factores distintos, más allá de los ya reconocidos como tabaquismo y consumo de alcohol.
Ahora, la insuficiencia de lactancia materna, la presencia de sustancias cancerígenas en ambientes laborales, nuevas exposiciones a infecciones y la contaminación ambiental también forman parte del mapa global de riesgos. Se incorporaron virus adicionales y agentes infecciosos que, junto a la bacteria Helicobacter pylori, elevan la probabilidad de ciertos tipos de cáncer.
Los investigadores destacaron que la suma de estos factores ofrece una visión mucho más integral del problema. En América Latina y el Caribe, la situación es especialmente preocupante: el 28% de los casos en hombres y cerca del 30% en mujeres están ligados a factores evitables.
Los autores del informe sugieren que las políticas públicas consideren la prevalencia y el impacto de los factores de riesgo según sexo, edad y características socioeconómicas de cada población. La integración de vacunas, tratamientos antimicrobianos, reducción de la exposición ambiental y regulación del tabaco y el alcohol aparecen como líneas de acción prioritarias para reducir la carga del cáncer a nivel mundial.
“Este estudio histórico constituye una evaluación exhaustiva del cáncer prevenible a nivel mundial, que incorpora por primera vez las causas infecciosas de cáncer, junto con los riesgos conductuales, ambientales y ocupacionales”, afirmó la doctora Isabelle Soerjomataram, jefa adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer del IARC y autora principal del estudio. “Abordar estas causas prevenibles representa una de las oportunidades más importantes para reducir la carga mundial del cáncer”.
El estudio brindó estas medidas de prevención a nivel nacional o individual:
Políticas de control del tabaco (incluyendo restricciones, impuestos, campañas y programas de cesación).
Regulación y reducción del consumo de alcohol.
Promoción de hábitos saludables: alimentación equilibrada, reducción del sobrepeso y obesidad, y aumento de la actividad física.
Control de la exposición a la contaminación del aire y la radiación ultravioleta (UV).
Mejoras en las condiciones laborales y reducción de la exposición a carcinógenos ocupacionales.
Ampliación de la vacunación contra agentes infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, además de estrategias de control y tratamiento de infecciones como Helicobacter pylori y hepatitis C.
Fomento de la lactancia materna y reducción del consumo de tabaco sin humo y nuez de areca (que se consume en Asia principalmente).
Implementación de programas de tamizaje (screening) y detección temprana adaptados a las necesidades y riesgos locales
Inversiones sostenidas en vigilancia epidemiológica y sistemas de información para monitorear el avance de la prevención.
Jetset
Naomi Campbell aparece 300 veces en los archivos de Jeffrey Epstein: su nombre era usado para manipular a jóvenes
El nombre de Naomi Campbell (55 años) vuelve a situarse en el foco mediático tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein.
Tal y como ha informado The New York Times, la supermodelo británica aparece de forma reiterada en los millones de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno al depredador, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en una cárcel de Manhattan.
Según la investigación del diario estadounidense, el nombre de Campbell figura en cerca de 300 documentos, lo que la convierte en una de las celebridades más mencionadas en unos papeles en los que también figuran personalidades de gran peso político y social.
Barcelona como punto de partida, París como escenario de los abusos. Fotografías enviadas para ser evaluadas, transferencias de dinero, mensajes de control y el rostro de Jeffrey Epstein componen el rastro documental del caso de Milena, una joven captada en España por la red del financiero. Años después, ya muerto Epstein, el FBI la identificó como víctima residente en España y reconoció las dificultades para prestarle asistencia desde Europa.
«Es linda pero hay que rehacerle los pechos»: Milena fue la última víctima de Epstein en España, el FBI le dio 6 sesiones de terapia
Los correos electrónicos y registros incluidos en ese material revelan intercambios logísticos en los que la modelo habría solicitado volar en el avión privado de Epstein y coordinado posibles encuentros en su mansión de Nueva York.
Buena parte de esas gestiones se realizaban a través de Lesley Groff, asistente de confianza del financiero durante años.
La documentación también recoge testimonios de víctimas anónimas que, en entrevistas con el FBI, aseguraron haber coincidido con Campbell en actos sociales organizados por Epstein, así como en su residencia neoyorquina e incluso en su isla privada. Entre ellas, Virginia Giuffre, fallecida el pasado año a causa de un suicidio.
Estos elementos, siempre según el diario neoyorquino, apuntan a que la modelo permaneció en la órbita social de Jeffrey Epstein incluso después de que este fuera condenado en Florida en 2008 por solicitación de prostitución de una menor.
Uno de los aspectos más delicados que se desprenden de las transcripciones es la supuesta utilización del nombre de Campbell por parte de Epstein para captar a jóvenes con aspiraciones en el mundo de la moda.
Una víctima que conoció al financiero con apenas 15 años declaró que este le prometió facilitarle trabajo en Victoria’s Secret, asegurándole que conocía tanto a la modelo británica como a influyentes directivos del sector. Otra joven afirmó haber sido presentada a Campbell en la oficina privada de Epstein.
El abogado de la británica, Martin Singer, ha negado tajantemente que su clienta tuviera conocimiento de la conducta criminal del financiero antes de su detención en 2019.
En un comunicado remitido por correo electrónico y recogido por The New York Times, Singer sostiene que Campbell «no sabía nada de su terrible conducta delictiva» y que, de haber sospechado que alguna joven estaba siendo víctima, habría actuado de inmediato.
Asimismo, subraya que la modelo nunca tuvo contrato con la firma de lencería y que, si Epstein utilizó su nombre para impresionar o ganarse la confianza de alguien, lo hizo sin su consentimiento.
El letrado también afirma que Campbell no mantuvo contacto con Epstein tras su arresto en Nueva York y que sus encuentros con él se limitaron a reuniones de carácter profesional.
Además, niega que solicitara la dirección del financiero cuando este ingresó en prisión en Florida en 2008, pese a que su nombre aparece en un documento titulado «Lista de personas que necesitan la dirección de JE»
Conviene subrayar que Campbell no ha sido acusada de ningún delito y que las entrevistas del FBI no aportan pruebas que corroboren las declaraciones de las víctimas en lo relativo a su implicación.
Sin embargo, la reiterada presencia de su nombre en los archivos oficiales vuelve a poner en el foco la pintoresca red de relaciones sociales que rodeó a Epstein y la manera en que este se movía con soltura en entornos de enorme poder e influencia.
Jetset
Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’: una herida de bala en la axila acabó con su vida
Dos meses después de su muerte se ha conocido, por fin, qué causó la muerte del actor estadounidense Peter Greene. Ahora se sabe que falleció de manera accidental.
El intérprete, conocido por sus papeles en películas como Pulp Fiction, La máscara, Sospechosos habituales o Alerta máxima 2, fue hallado muerto el pasado 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York.
El pasado miércoles, 18 de febrero, la oficina del responsable forense de Nueva York ha comunicado que el deceso del artista se produjo como consecuencia de una herida de bala en la axila izquierda, que también dañó su arteria braquial.
Al parecer, el actor disparó accidentalmente su arma y la herida acabó con su vida. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo, ya que había fallecido cuando lo encontraron.
El New York Daily News fue el primero en informar sobre la muerte de Peter Greene. Su representante, Gregg Edwards, confirmó que fue encontrado muerto en su piso.
En declaraciones ofrecidas a NBC News explicó que fue un vecino quien alertó a las autoridades después de percatarse de que la música en su apartamento estuvo sonando durante más de 24 horas.
La policía tocó la puerta, pero nadie respondió, así que los agentes tuvieron que echarla abajo. Su mánager había hablado con él a principios de esa misma semana.
«Era uno de los mejores actores de reparto del planeta. Nadie interpretó a un villano mejor que Peter», declaró Edwards entonces sobre su talento escénico.
Asimismo, destacaba su calidad humana: «Pero también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme. Era un buen amigo que te daba hasta la camisa. Era querido y lo extrañaremos».
El actor, que tenía 60 años en el momento de su muerte, nació en Montclair, Nueva Jersey (Estados Unidos) en 1965. A lo largo de su carrera cinematográfica interpretó a numerosos villanos del cine.
«El último proyecto de Peter surgió de su pasión por concienciar sobre las muertes a nivel mundial causadas por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la administración», declaró su representante.
«La mejor manera de honrarlo sería ayudarlo a difundir la información sobre lo que está sucediendo», destacaba.
Con una presencia física imponente y un registro muy marcado por personajes oscuros, Peter Greene se especializó en dar vida a delincuentes, mafiosos y figuras moralmente ambiguas. Sumó más de 40 trabajos entre cine y televisión a lo largo de más de dos décadas de carrera.
Su salto a la popularidad llegó con dos títulos emblemáticos estrenados en 1994: Pulp Fiction, donde interpretó a Zed, el perturbador guardia motero que protagoniza una de las escenas más impactantes del filme de Quentin Tarantino.
También participó en La máscara, en la que dio vida a Dorian Tyrell, el mafioso dueño de un club nocturno y gran antagonista del personaje de Jim Carrey.
A estos papeles se sumaron apariciones en producciones como Sospechosos habituales, Alerta máxima 2 y De ladrón a policía, que consolidaron su imagen como rostro recurrente del cine criminal y de acción de la época.