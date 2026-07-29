Nacionales
Presidente Bukele invita a seguir la condecoración del contingente salvadoreño que participó en misión humanitaria en Venezuela
El presidente Nayib Bukele invitó a la población a sintonizar la transmisión especial del acto de condecoración al contingente salvadoreño que formó parte de la misión humanitaria desplegada en Venezuela.
A través de su mensaje, el mandatario informó que la transmisión se llevará a cabo este día a las 7:00 p. m., hora de El Salvador, y a las 9:00 p. m., hora de Venezuela.
Diario Digital Cronio ha dado seguimiento a la misión humanitaria salvadoreña en Venezuela desde el primer día y también acompañará la transmisión del acto de condecoración. Gracias por representar a El Salvador con entrega, valentía y solidaridad.
Nacionales
Adulto mayor fallece tras ser atropellado por una motocicleta en Los Planes de Renderos
Un adulto mayor perdió la vida la mañana de este miércoles tras ser atropellado por una motocicleta en el sector de Los Planes de Renderos.
De acuerdo con versiones de testigos, la víctima caminaba por la carretera hacia Panchimalco cuando fue embestida por el motociclista.
Tras el impacto, personas particulares auxiliaron al adulto mayor y lo sentaron en una silla mientras esperaban ayuda; sin embargo, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La víctima fue identificada únicamente con el nombre de Isaac. Además, se conoció que fue motorista de los autobuses de la ruta 12.
Según la información proporcionada, el motociclista presuntamente responsable del hecho huyó de la escena con rumbo desconocido.
Nacionales
Terror CIFCO reabre sus puertas para las vacaciones agostinas
Terror CIFCO volverá a abrir sus puertas para ofrecer una experiencia de suspenso y adrenalina durante las Vacaciones Agostinas.
La atracción estará disponible como una de las opciones de entretenimiento para jóvenes y adultos, quienes podrán disfrutar de un recorrido temático diseñado para vivir momentos de emoción y terror durante las festividades.
Esta propuesta forma parte de las alternativas que tendrán los salvadoreños para disfrutar de las vacaciones agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo.
Las puertas de Terror CIFCO abrirán a partir del 31 de julio en un horario especial de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. Posteriormente, del 1 al 9 de agosto, el recorrido estará disponible desde las 3:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.
#TerrorVII | Del 31 de julio al 9 de agosto, Fenadesal se convertirá en el escenario de Terror VII, una experiencia inmersiva con ambientaciones temáticas y personajes que pondrán a prueba el valor de los asistentes en un recorrido lleno de suspenso y adrenalina.… pic.twitter.com/TwWrz2HlUA
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 29, 2026
Sucesos
VIDEO | Jovencito se vuelve viral tras ser captado saliendo de un motel con una vaca
Un video que circula en redes sociales se volvió viral tras mostrar a un joven saliendo de un motel acompañado de una vaca, en el departamento de La Unión.
En las imágenes se observa el momento en que el joven le da una fuerte palmada en la parte trasera al semoviente para que salga del establecimiento.
De acuerdo con la información que acompaña la publicación, aparentemente la vaca habría escapado de la zona donde permanece alimentándose.
En el video también se aprecia que el joven llevaba un casco protector en una de sus manos, mientras que afuera del motel se encontraba estacionada una motocicleta.