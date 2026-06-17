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Captan impresionante tromba marina en la laguna El Espino de Ahuachapán
Los habitantes de los alrededores de la laguna El Espino, en Ahuachapán, se llevaron una gran sorpresa al observar una enorme tromba marina que se formó sobre las aguas de este cuerpo de agua.
El fenómeno meteorológico llamó la atención por su impresionante apariencia y, según testigos, ocurrió durante la tarde del lunes.
Al percatarse del fenómeno natural, numerosas personas aprovecharon la oportunidad para captarlo en fotografías y videos, los cuales posteriormente compartieron en redes sociales.
De acuerdo con los expertos, una tromba marina es una columna de aire en rotación que se forma sobre una superficie de agua y se extiende desde la base de una nube hasta el agua, asemejándose a un tornado.
Negocios
Parte primer vuelo de la ruta San Salvador–Madrid de Avianca
Este día partió desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador el primer vuelo de la ruta directa San Salvador–Madrid de Avianca, marcando el inicio de una conexión estacional que fortalecerá la conectividad aérea entre El Salvador y España durante la temporada de verano.
Esta nueva operación representa un paso importante para continuar ampliando las opciones de viaje desde la terminal aérea salvadoreña, facilitando la movilidad de pasajeros entre Centroamérica y Europa, así como el intercambio turístico, comercial, cultural y familiar entre ambos destinos.
La ruta San Salvador–Madrid estará disponible hasta el 15 de septiembre de 2026, con cuatro frecuencias semanales y cerca de 35,000 sillas disponibles, respondiendo a la creciente demanda de viajeros entre El Salvador, España y otros mercados europeos.
Este nuevo servicio aéreo contribuye directamente al fortalecimiento del turismo, al facilitar la llegada de visitantes internacionales al país y ampliar las oportunidades para que más salvadoreños puedan conectar con Europa de forma directa. Asimismo, beneficia a la diáspora al ofrecer una alternativa de viaje más eficiente para reencontrarse con sus familias y mantener vínculos con El Salvador.
Este avance es resultado de la visión estratégica del Presidente Nayib Bukele, quien ha impulsado la modernización de la infraestructura pública y el fortalecimiento de áreas clave para el desarrollo económico, turístico y logístico del país. Gracias a esta visión, El Salvador continúa posicionándose como un destino más atractivo, competitivo y conectado con el mundo.
Durante el año anterior, el Aeropuerto Internacional de El Salvador movilizó a más de 5.2 millones de pasajeros, cifra que refleja el crecimiento sostenido de la actividad aérea y el posicionamiento del país como un centro de conexión regional. En lo que va del año, la terminal aérea ya registra más de 2.2 millones de pasajeros movilizados, confirmando una tendencia positiva en el flujo de viajeros.
CEPA continúa trabajando para brindar condiciones adecuadas a aerolíneas, operadores y pasajeros, mediante una infraestructura aeroportuaria moderna, segura y eficiente, que permita seguir atrayendo nuevas rutas, ampliando operaciones y fortaleciendo la conectividad internacional de El Salvador.
Internacionales -deportes
Francia vence a Senegal en su debut y toma el liderato del grupo I
Foto: Cortesía
Francia inició con victoria su participación en el grupo I al derrotar 3-1 a Senegal, en un encuentro en el que tuvo que trabajar para romper el sólido planteamiento defensivo del conjunto africano.
Durante gran parte del partido, Senegal logró contener los ataques franceses mediante una doble línea de cinco jugadores, limitando los espacios para futbolistas como Michael Olise y Desiré Doué. Ante este escenario, el seleccionador Didier Deschamps recurrió a la velocidad y explosividad por las bandas para intentar abrir la defensa rival.
La solución llegó desde el banquillo con el ingreso de Bradley Barcola en sustitución de Ousmane Dembélé. El atacante fue determinante para destrabar el encuentro.
Al minuto 66, Barcola recibió el balón por la banda derecha, se desplazó hacia el interior y encontró el desmarque de Kylian Mbappé, quien definió con suavidad ante la salida del guardameta Edouard Mendy para abrir el marcador.
Con la ventaja en contra, Senegal adelantó sus líneas, situación que fue aprovechada por Francia. Al minuto 82, Barcola volvió a aparecer en profundidad y definió de forma similar ante el achique del portero para ampliar la diferencia.
El conjunto africano reaccionó en el tiempo agregado. Al minuto 90+5, Ibrahim Mbaye lideró un contragolpe por la banda derecha y descontó con un potente remate.
Sin embargo, la respuesta francesa fue inmediata. Un minuto después, al 90+6, Mbappé sacó un potente disparo desde aproximadamente 30 metros para establecer el definitivo 3-1.
Con su doblete, el delantero francés alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo y quedó a dos anotaciones del registro del alemán Miroslav Klose. Además, aún tiene al menos dos partidos más por disputar en la fase de grupos.
Tras este resultado, Francia se ubica en el liderato del grupo I, a la espera de lo que ocurra en el encuentro entre Noruega e Iraq.
Internacionales
Hinchas de Argentina y Argelia protagonizan pelea en Times Square antes del debut de sus selecciones
A pocas horas del debut de sus respectivas selecciones, aficionados de Argentina y Argelia protagonizaron una pelea a puños y patadas en el corazón de Nueva York.
Los seguidores de ambas selecciones coincidieron la noche del lunes en la emblemática Times Square, donde comenzaron una serie de provocaciones que derivaron en una trifulca.
Lo que debía ser una celebración futbolística y una oportunidad para acercar culturas terminó convirtiéndose en una batalla campal en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Usuarios de redes sociales difundieron videos del enfrentamiento ocurrido en Times Square, uno de los puntos más transitados de Manhattan.