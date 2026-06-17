Captan impresionante tromba marina en la laguna El Espino de Ahuachapán

Este día partió desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador el primer vuelo de la ruta directa San Salvador–Madrid de Avianca, marcando el inicio de una conexión estacional que fortalecerá la conectividad aérea entre El Salvador y España durante la temporada de verano.

Esta nueva operación representa un paso importante para continuar ampliando las opciones de viaje desde la terminal aérea salvadoreña, facilitando la movilidad de pasajeros entre Centroamérica y Europa, así como el intercambio turístico, comercial, cultural y familiar entre ambos destinos.

La ruta San Salvador–Madrid estará disponible hasta el 15 de septiembre de 2026, con cuatro frecuencias semanales y cerca de 35,000 sillas disponibles, respondiendo a la creciente demanda de viajeros entre El Salvador, España y otros mercados europeos.

Este nuevo servicio aéreo contribuye directamente al fortalecimiento del turismo, al facilitar la llegada de visitantes internacionales al país y ampliar las oportunidades para que más salvadoreños puedan conectar con Europa de forma directa. Asimismo, beneficia a la diáspora al ofrecer una alternativa de viaje más eficiente para reencontrarse con sus familias y mantener vínculos con El Salvador.

Este avance es resultado de la visión estratégica del Presidente Nayib Bukele, quien ha impulsado la modernización de la infraestructura pública y el fortalecimiento de áreas clave para el desarrollo económico, turístico y logístico del país. Gracias a esta visión, El Salvador continúa posicionándose como un destino más atractivo, competitivo y conectado con el mundo.

Durante el año anterior, el Aeropuerto Internacional de El Salvador movilizó a más de 5.2 millones de pasajeros, cifra que refleja el crecimiento sostenido de la actividad aérea y el posicionamiento del país como un centro de conexión regional. En lo que va del año, la terminal aérea ya registra más de 2.2 millones de pasajeros movilizados, confirmando una tendencia positiva en el flujo de viajeros.

CEPA continúa trabajando para brindar condiciones adecuadas a aerolíneas, operadores y pasajeros, mediante una infraestructura aeroportuaria moderna, segura y eficiente, que permita seguir atrayendo nuevas rutas, ampliando operaciones y fortaleciendo la conectividad internacional de El Salvador.

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