Internacionales
Hinchas de Argentina y Argelia protagonizan pelea en Times Square antes del debut de sus selecciones
A pocas horas del debut de sus respectivas selecciones, aficionados de Argentina y Argelia protagonizaron una pelea a puños y patadas en el corazón de Nueva York.
Los seguidores de ambas selecciones coincidieron la noche del lunes en la emblemática Times Square, donde comenzaron una serie de provocaciones que derivaron en una trifulca.
Lo que debía ser una celebración futbolística y una oportunidad para acercar culturas terminó convirtiéndose en una batalla campal en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
Usuarios de redes sociales difundieron videos del enfrentamiento ocurrido en Times Square, uno de los puntos más transitados de Manhattan.
Internacionales
Conductor de ambulancia muere en accidente mientras trasladaba a un paciente
El conductor de una ambulancia, identificado como Duglas Maradiana, perdió la vida al verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Chinandega, Honduras.
De acuerdo con los reportes, el fatal hecho se registró durante la madrugada, cuando en la ambulancia era trasladado de emergencia un paciente.
Según las versiones preliminares, el accidente ocurrió cuando, aparentemente, el ahora fallecido se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y cayó a un cauce.
Debido a la gravedad del impacto, Maradiana murió en el lugar. Mientras tanto, el paciente y un familiar que viajaban en la ambulancia resultaron con lesiones leves.
La Policía de la localidad realizó las investigaciones correspondientes para determinar las causas reales que provocaron la tragedia.
Internacionales
Cárcel para un sueco por prostituir a su esposa con un centenar de hombres
Un tribunal de Suecia condenó este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de 61 años por haber explotado a su esposa y obligarla durante tres años a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres.
El acusado fue declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor relacionado con drogas, según informó la corte en un comunicado.
De acuerdo con el tribunal, el hombre introdujo a su esposa en la prostitución y gestionó la mayor parte de la operación. La fiscalía logró identificar a aproximadamente 120 hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales con la víctima.
El caso causó conmoción en Suecia y ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, en Francia, cuyo esposo fue condenado en 2024 por drogarla y permitir que decenas de hombres la violaran mientras permanecía inconsciente.
La fiscal Ida Annerstedt declaró al inicio del juicio, en abril, que la mujer vivía con un “miedo profundo” hacia su esposo, quien la amenazaba con “liberar al monstruo” si no obedecía sus órdenes.
El proceso judicial se desarrolló entre el 10 de abril y el 26 de mayo en un tribunal de Härnösand, en el norte de Suecia, y se llevó a cabo en gran parte a puerta cerrada.
La fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión para el acusado.
Según la acusación, el hombre publicaba anuncios en internet, organizaba los encuentros y vigilaba a su esposa, a quien obligaba a realizar actos sexuales, incluso en línea, con el objetivo de atraer a más clientes.
Además, enfrentaba ocho cargos de violación; sin embargo, el tribunal los desestimó. La corte consideró que en siete de los casos no estaba claro si la participación de la mujer había sido voluntaria, mientras que en el octavo no fue posible determinar qué actos ocurrieron.
La legislación sueca no sanciona a las personas que ofrecen servicios sexuales, pero sí castiga la compra de dichos servicios, así como facilitar o beneficiarse de la prostitución de terceros.
Internacionales
La primera tienda física de Shein cerrará sus puertas en París
La primera tienda física permanente de Shein abierta en el mundo podría cerrar antes de Navidad, tras el cambio de administración en los históricos grandes almacenes BHV Marais, ubicados en el centro de París, donde la marca inauguró su establecimiento en noviembre pasado.
El grupo SGM, cofundado por Frédéric Merlin, anunció este martes la cesión del fondo de comercio del BHV Marais al equipo directivo de estos grandes almacenes, el cual decidió poner fin a la cuestionada asociación con el gigante asiático de la moda.
La apertura de la primera tienda física permanente de Shein generó controversia desde su inauguración en noviembre. La empresa ha sido acusada de perjudicar al comercio francés, situación que provocó críticas y aceleró la salida de varias marcas como Dior, Sandro y Guerlain, entre otras, que expresaron su descontento con la llegada de la compañía.
La propuesta para asumir la gestión fue presentada por Karl-Stéphane Cottendin, exdirector general del BHV y del grupo SGM, quien dejó sus funciones para concretar la operación. Tanto SGM como Cottendin confirmaron la información a varios periodistas, entre ellos de AFP.
Cottendin calificó la instalación de Shein en el BHV Marais como una “experimentación” que constituyó “un error estratégico” y señaló que, idealmente, la marca habría abandonado el establecimiento para Navidad. Asimismo, indicó que busca devolver a los grandes almacenes su vocación histórica enfocada en el hogar, incluyendo decoración, bricolaje y mobiliario, además de evaluar la posibilidad de abrir un hotel.
Por su parte, Frédéric Merlin afirmó que el BHV estaba destinado a cerrar antes de ser adquirido en 2023 al grupo Galeries Lafayette y que se intentó mantenerlo operativo. Sin embargo, sostuvo que la operación “descarriló”, en parte porque no fue posible adquirir los inmuebles donde funcionan los almacenes.
La decisión también afecta a otro establecimiento BHV ubicado en las cercanías de París, aunque no tendrá impacto en los siete BHV que continúan operando en otras regiones de Francia bajo la gestión de SGM. De estos, cinco han albergado espacios de Shein durante este año.
Paralelamente, el Parlamento francés debate una propuesta de ley destinada a frenar el crecimiento de la moda ultrarrápida. Las plataformas asiáticas Shein y Temu se encuentran en el centro de la discusión debido a preocupaciones relacionadas con su impacto ambiental y presuntas prácticas de competencia desleal.
En ese contexto, el ministro de Comercio, Serge Papin, anunció este martes durante un encuentro con periodistas que las empresas europeas Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarían excluidas de las medidas contempladas en la iniciativa, entre ellas la prohibición de realizar publicidad.