Francia vence a Senegal en su debut y toma el liderato del grupo I

Foto: Cortesía

Uruguay tuvo que exigirse más de lo previsto en su debut mundialista y logró rescatar un punto al empatar 1-1 frente a Arabia Saudita, en un resultado que dejó abierto el panorama del grupo H.

El conjunto árabe apostó por un planteamiento práctico, replegándose en su propio campo y permitiendo que Uruguay manejara la posesión del balón. Sin embargo, cuando encontró espacios para atacar, aprovechó sus oportunidades de manera efectiva.

Durante la primera mitad, Uruguay generó varias ocasiones claras de gol sobre la portería defendida por Mohammed Al-Owais. Los delanteros Darwin Núñez y Federico Viñas fueron las principales referencias ofensivas de la selección sudamericana, aunque el guardameta saudí respondió con solvencia bajo los tres palos.

Arabia Saudita mejoró su rendimiento en los últimos 10 minutos del primer tiempo al adelantar sus líneas y dificultar la salida del equipo charrúa. Esa presión derivó en un tiro de esquina al minuto 40. Tras el cobro, un potente cabezazo dentro del área fue rechazado por el veterano Fernando Muslera.

No obstante, el rebote quedó servido para Abdulelah Al-Amri, quien aprovechó la oportunidad y, pese al intento de reacción de Muslera, envió el balón al fondo de la red para marcar el 1-0 a favor de Arabia Saudita.

La anotación representó un duro golpe para Uruguay, que en la segunda mitad lanzó toda su artillería ofensiva en busca de la igualdad.

El complemento se convirtió en un constante asedio de la selección celeste sobre el área rival, mientras Arabia Saudita reforzó su defensa y apostó por los contragolpes para generar peligro.

La insistencia uruguaya tuvo recompensa al minuto 80, cuando Maximiliano Araujo aprovechó un mal rechazo de Mohammed Al-Owais y definió con un potente disparo entre el guardameta y el poste derecho para establecer el empate.

Pese a la presión ejercida por Uruguay durante los minutos finales, el marcador no volvió a moverse y ambas selecciones terminaron repartiendo puntos.

El resultado mantiene completamente abierto el grupo H, ya que en el otro encuentro de la jornada España y Cabo Verde empataron 0-0, por lo que las cuatro selecciones suman un punto.

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