Negocios
Parte primer vuelo de la ruta San Salvador–Madrid de Avianca
Este día partió desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador el primer vuelo de la ruta directa San Salvador–Madrid de Avianca, marcando el inicio de una conexión estacional que fortalecerá la conectividad aérea entre El Salvador y España durante la temporada de verano.
Esta nueva operación representa un paso importante para continuar ampliando las opciones de viaje desde la terminal aérea salvadoreña, facilitando la movilidad de pasajeros entre Centroamérica y Europa, así como el intercambio turístico, comercial, cultural y familiar entre ambos destinos.
La ruta San Salvador–Madrid estará disponible hasta el 15 de septiembre de 2026, con cuatro frecuencias semanales y cerca de 35,000 sillas disponibles, respondiendo a la creciente demanda de viajeros entre El Salvador, España y otros mercados europeos.
Este nuevo servicio aéreo contribuye directamente al fortalecimiento del turismo, al facilitar la llegada de visitantes internacionales al país y ampliar las oportunidades para que más salvadoreños puedan conectar con Europa de forma directa. Asimismo, beneficia a la diáspora al ofrecer una alternativa de viaje más eficiente para reencontrarse con sus familias y mantener vínculos con El Salvador.
Este avance es resultado de la visión estratégica del Presidente Nayib Bukele, quien ha impulsado la modernización de la infraestructura pública y el fortalecimiento de áreas clave para el desarrollo económico, turístico y logístico del país. Gracias a esta visión, El Salvador continúa posicionándose como un destino más atractivo, competitivo y conectado con el mundo.
Durante el año anterior, el Aeropuerto Internacional de El Salvador movilizó a más de 5.2 millones de pasajeros, cifra que refleja el crecimiento sostenido de la actividad aérea y el posicionamiento del país como un centro de conexión regional. En lo que va del año, la terminal aérea ya registra más de 2.2 millones de pasajeros movilizados, confirmando una tendencia positiva en el flujo de viajeros.
CEPA continúa trabajando para brindar condiciones adecuadas a aerolíneas, operadores y pasajeros, mediante una infraestructura aeroportuaria moderna, segura y eficiente, que permita seguir atrayendo nuevas rutas, ampliando operaciones y fortaleciendo la conectividad internacional de El Salvador.
Negocios
Puma Energy celebra el cierre de “Si la usas, viajas” con más de 4.5 millones de participaciones y premia la confianza de los salvadoreños
En el marco del cierre de la promoción “Si la usas, viajas”, Puma Energy celebra junto a los salvadoreños una iniciativa que alcanzó 4.508.555 participaciones, demostrando la confianza y preferencia de miles de clientes que eligieron la marca durante esta experiencia.
Durante el evento de cierre realizado en Puma Madreselva, se llevó a cabo la entrega del premio correspondiente al cuarto sorteo, realizado el pasado 2 de junio en Puma Palermo, donde resultaron ganadores Pedro Molina y Wilber Reyes, quienes se suman a los salvadoreños que vivirán una experiencia inolvidable gracias a Puma Energy y su aliado estratégico Decameron.
Desde el 6 de abril hasta el 15 de junio, la promoción permitió entregar 20.000 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, que los clientes pudieron canjear por más combustible y/o productos en las tiendas Super7.
Además, como gran cierre de esta iniciativa, 20 salvadoreños ganadores viajarán a Cartagena, Colombia, en octubre de 2025, con todos los gastos pagados, para disfrutar una experiencia única que reconoce la fidelidad y preferencia de los clientes de Puma Energy.
“En Puma Energy agradecemos profundamente la confianza de los salvadoreños que hicieron posible el éxito de esta promoción. Más que entregar premios, buscamos crear experiencias que conecten con nuestros clientes y reconocerlos por acompañarnos en cada recorrido. Agradecemos también a Decameron por ser un aliado clave para hacer realidad esta experiencia”, expresó.
Esta promoción es una muestra del compromiso de Puma Energy por premiar a sus clientes; sin embargo, la verdadera recompensa continúa todos los días a través de Puma PRIS, el programa que reconoce cada compra realizada.
Con Puma PRIS, los clientes acumulan beneficios por sus consumos: reciben 4 centavos por galón en gasolina Regular con Cleantec o Diesel, 6 centavos por galón en gasolina Súper con Cleantec Pro y 1 centavo por cada dólar de compra en Super7.
Además, los clientes disfrutan promociones especiales con bancos aliados:
- 15% de descuento todos los domingos con Banco Industrial.
- 15% de descuento los días 15 con Davivienda, más 2×1 en puntos PRIS.
- 15% de descuento inmediato con Promerica.
- 20% de descuento los días 20 con Banco Hipotecario.
- 25% de descuento los días 25 con Emma y Credicomer.
Porque en Puma Energy la relación con nuestros clientes continúa después de cada promoción. Puma PRIS, si la usas, vuelves.
Además, Puma Energy reafirma su compromiso con ofrecer productos de alta calidad a través de sus combustibles Puma Energy Cleantec, únicos en Latinoamérica con sellos de calidad Top Tier+, el máximo reconocimiento en limpieza y detergencia, diseñados para ayudar a mantener el motor más limpio y mejorar su desempeño.
Puma Energy. Si la usas, vuelves.
Negocios
Junior Achievement El Salvador conecta talento joven con el mundo
Junior Achievement El Salvador se complace en anunciar que el joven salvadoreño Winston Damian Cruz Bonilla, de 15 años, ha sido seleccionado para representar a El Salvador en la National Flight Academy 2026, una experiencia internacional de formación en aviación, liderazgo, innovación y tecnología que se desarrollará del 21 al 26 de junio en Pensacola, Florida, Estados Unidos.
Winston fue seleccionado como resultado de la convocatoria regional impulsada por Junior Achievement Américas en alianza con Delta Air Lines, a través de un proceso competitivo en el que participaron jóvenes de distintos países de América Latina y el Caribe.
Este logro refleja el compromiso de Junior Achievement El Salvador con el desarrollo del talento joven y la generación de oportunidades que permiten a las nuevas generaciones ampliar sus horizontes, fortalecer sus habilidades y prepararse para los desafíos del futuro.
A través de su Ecosistema, Junior Achievement El Salvador acompaña a los jóvenes en diferentes etapas de su desarrollo: en JA Kids se descubre y exploran sus intereses y talentos; en JA Educación se desarrolla y fortalecen conocimientos y habilidades; en JA Lab se potencia e impulsa su crecimiento personal, académico y profesional; y en JA Comunidad se conecta a oportunidades de alcance nacional e internacional.
«La participación de Winston demuestra que el talento salvadoreño puede destacar en escenarios internacionales cuando cuenta con las herramientas y oportunidades adecuadas para desarrollar su potencial», expresó Ricardo Monterroza, Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador.
Empresarial
Cómo transformar clientes en fans: la clave de ADEN y Banco Cuscatlán para fortalecer los negocios
El experto internacional Javier Martínez, con trayectoria en Disney, Atlético de Madrid y Manchester City, compartió en El Salvador experiencias y herramientas para fortalecer la conexión emocional con las audiencias y generar crecimiento sostenible.
En un entorno donde las organizaciones buscan generar relaciones más sólidas con sus audiencias, ADEN International Business School y Banco Cuscatlán desarrollaron la conferencia internacional “De Clientes a Fans”, un espacio orientado a compartir herramientas para fortalecer la conexión emocional con los clientes y convertirla en una ventaja competitiva.
La actividad contó con la participación de Javier Martínez, fundador de THE FAN MAKER Inc. y referente internacional en Fan Experience Management. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, ha liderado iniciativas enfocadas en la construcción de comunidades, la fidelización de audiencias y la creación de experiencias memorables para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo.
Durante la conferencia, Martínez compartió casos reales y aprendizajes sobre cómo algunas de las organizaciones más exitosas del mundo han logrado transformar clientes en verdaderos fans, fortaleciendo su lealtad y construyendo relaciones sostenibles a largo plazo.
Asimismo, destacó la importancia de construir experiencias memorables, generar sentido de pertenencia y fortalecer la conexión emocional con las audiencias como elementos clave para diferenciarse en mercados cada vez más competitivos.
“En Banco Cuscatlán creemos en la importancia de impulsar espacios que promuevan la formación y el desarrollo de líderes empresariales, acercando conocimiento y experiencias de nivel internacional al país”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
“Las organizaciones ya no compiten únicamente por participación de mercado; compiten por generar conexiones significativas”, destacó Patricia González de Trillos, Executive Director de ADEN International Business School, en el marco de una gira regional desarrollada por ADEN en Centroamérica.