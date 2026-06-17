Parte primer vuelo de la ruta San Salvador–Madrid de Avianca

En el marco del cierre de la promoción “Si la usas, viajas”, Puma Energy celebra junto a los salvadoreños una iniciativa que alcanzó 4.508.555 participaciones, demostrando la confianza y preferencia de miles de clientes que eligieron la marca durante esta experiencia.

Durante el evento de cierre realizado en Puma Madreselva, se llevó a cabo la entrega del premio correspondiente al cuarto sorteo, realizado el pasado 2 de junio en Puma Palermo, donde resultaron ganadores Pedro Molina y Wilber Reyes, quienes se suman a los salvadoreños que vivirán una experiencia inolvidable gracias a Puma Energy y su aliado estratégico Decameron.

Desde el 6 de abril hasta el 15 de junio, la promoción permitió entregar 20.000 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, que los clientes pudieron canjear por más combustible y/o productos en las tiendas Super7.

Además, como gran cierre de esta iniciativa, 20 salvadoreños ganadores viajarán a Cartagena, Colombia, en octubre de 2025, con todos los gastos pagados, para disfrutar una experiencia única que reconoce la fidelidad y preferencia de los clientes de Puma Energy.

“En Puma Energy agradecemos profundamente la confianza de los salvadoreños que hicieron posible el éxito de esta promoción. Más que entregar premios, buscamos crear experiencias que conecten con nuestros clientes y reconocerlos por acompañarnos en cada recorrido. Agradecemos también a Decameron por ser un aliado clave para hacer realidad esta experiencia”, expresó.

Esta promoción es una muestra del compromiso de Puma Energy por premiar a sus clientes; sin embargo, la verdadera recompensa continúa todos los días a través de Puma PRIS, el programa que reconoce cada compra realizada.

Con Puma PRIS, los clientes acumulan beneficios por sus consumos: reciben 4 centavos por galón en gasolina Regular con Cleantec o Diesel, 6 centavos por galón en gasolina Súper con Cleantec Pro y 1 centavo por cada dólar de compra en Super7.

Además, los clientes disfrutan promociones especiales con bancos aliados:

15% de descuento todos los domingos con Banco Industrial.

con Banco Industrial. 15% de descuento los días 15 con Davivienda, más 2×1 en puntos PRIS .

con Davivienda, más . 15% de descuento inmediato con Promerica.

con Promerica. 20% de descuento los días 20 con Banco Hipotecario.

con Banco Hipotecario. 25% de descuento los días 25 con Emma y Credicomer.

Porque en Puma Energy la relación con nuestros clientes continúa después de cada promoción. Puma PRIS, si la usas, vuelves.

Además, Puma Energy reafirma su compromiso con ofrecer productos de alta calidad a través de sus combustibles Puma Energy Cleantec, únicos en Latinoamérica con sellos de calidad Top Tier+, el máximo reconocimiento en limpieza y detergencia, diseñados para ayudar a mantener el motor más limpio y mejorar su desempeño.

Puma Energy. Si la usas, vuelves.

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