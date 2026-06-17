Economia
Lotería Nacional dedica Sorteo LOTRA 455 a la Liga de Fútbol Playa
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 455, dedicado a la Liga de Fútbol Playa, una competencia que impulsa el desarrollo de esta disciplina en El Salvador y brinda oportunidades para que atletas de distintas zonas del país continúen demostrando su talento en escenarios de alto nivel.
La Liga de Fútbol Playa se ha consolidado como una plataforma clave para el crecimiento de esta modalidad deportiva, promoviendo la participación de equipos masculinos y femeninos y contribuyendo al fortalecimiento de una disciplina que ha brindado importantes satisfacciones al país en competencias internacionales.
En su sexta edición, la Liga reúne a 35 equipos de todo el territorio nacional, fortaleciendo la proyección del talento salvadoreño y el desarrollo del deporte en las comunidades costeras.
Como parte del protocolo del sorteo, René Reyes, coordinador de la Liga de Fútbol Playa, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que la institución desarrolla para impulsar el deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 455 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 23667 – No vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 12134 – Vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 23298 – Vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales se transmite a las 8:30 p. m. por Canal 10.
Además, recordó a la población que cada semana existe una nueva oportunidad de participar en los sorteos.
Economia
LOTRA dedica su sorteo 454 a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales de INDES
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó este 10 de junio el Sorteo LOTRA N.° 454, dedicado a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales impulsados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
Según la institución, esta iniciativa promueve la práctica deportiva entre niños y jóvenes de todo el país, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia. A través del programa, miles de estudiantes participan cada año en distintas disciplinas deportivas, contribuyendo al desarrollo de habilidades, hábitos saludables y la proyección de nuevos talentos para el deporte nacional.
La LNB destacó que los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales constituyen una de las principales plataformas de formación deportiva del país y forman parte de los esfuerzos para fortalecer el desarrollo integral de la juventud salvadoreña.
Como parte del protocolo del sorteo, Rafael Morán, gerente de Oportunidades y Desarrollo del Deporte Inclusivo de INDES, presentó los premios mayores y los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente de INDES, en reconocimiento a la labor que la institución realiza en favor del deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 454 fueron los siguientes: primer premio de $370,000 para el billete N.° 28134 vendido; segundo premio de $20,000 para el billete N.° 11225 vendido; y tercer premio de $10,000 para el billete N.° 33243 vendido.
La institución informó que la lista completa de números ganadores está disponible en su sitio web oficial.
Economia
Estos son los nuevos precios de los combustibles en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador permanecerán sin variaciones durante la próxima quincena, por lo que los consumidores continuarán pagando las tarifas vigentes actualmente.
De acuerdo con la institución, la gasolina regular tendrá un precio de $4.41 en la zona central y de $4.42 en las zonas occidental y oriental. En el caso de la gasolina superior, el costo será de $4.74 en la zona central y de $4.75 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel mantendrá un precio de $4.44 en las zonas central, occidental y oriental del país.
Estos precios estarán vigentes desde el 9 hasta el 22 de junio de 2026.
La DGEHM explicó que entre los factores internacionales que inciden en los precios se encuentran los conflictos que continúan en Oriente Medio, los cuales mantienen la incertidumbre en el mercado mundial del petróleo. Asimismo, señaló que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido sobre un período de alta vulnerabilidad en el mercado petrolero debido a la reducción de inventarios mundiales, el incremento de la demanda estacional y las tensiones geopolíticas en esa región.
La institución también indicó que mantiene inspecciones constantes en las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Además, detalló que se han reforzado las verificaciones en estaciones de servicio con el objetivo de garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, así como la entrega exacta del volumen por el que los usuarios realizan sus pagos.
Economia
El Salvador registra un crecimiento del 35 % en la llegada de visitantes internacionales hasta abril de 2026
El Salvador experimentó un crecimiento del 35 % respecto a 2025 en la llegada de turistas internacionales al país entre los meses de enero y abril, de acuerdo a los Datos Estadísticos Turismo 2026 del Gobierno.
En total se registraron 1.7 millones de visitantes extranjeros, distribuidos de la siguiente manera: Guatemala: 748,000; Estados Unidos: 440,000; Honduras: 319,000; y el resto del mundo: 193,000.
Esta estadística es mayor en un 112 % al 2019, último año en el que el turismo fue normal antes de la pandemia por la covid-19, lo que indica que El Salvador se ha recuperado con creces en el sector.
«El Salvador es un tesoro intacto en Centroamérica. Ofrecemos el entorno ideal para la inversión turística. Con playas, volcanes y una cultura vibrante, el país se ha posicionado entre los líderes mundiales del turismo», destaca el informe.
El documento también detalla que el año pasado llegaron al país 4.1 millones de visitantes internacionales, lo que ya significaba un crecimiento de 4 % en comparación con 2024. Los ingresos al país fueron de 3,636 millones de dólares provenientes del exterior; es decir un crecimiento de ingresos extranjeros versus el 2024 del 7 %.
Otras cifras relevantes son los gastos diarios por persona y su estadía promedio entre los meses de enero a marzo de 2026.
El gasto diario por persona ha sido entre los 80 y 180 dólares en una estadía que va de tres a nueve noches. De acuerdo a las cifras esto es un aumento del 19 % comparado con enero-marzo del 2025 y hasta un 90 % más comparado con enero-marzo del 2019. En total, en estos meses se recibieron 1.3 millones de visitantes internacionales, lo que equivale 871 millones de dólares en entradas para el turismo.
El Salvador en la ruta élite del surf
El Gobierno salvadoreño también trabaja por posicionar las playas de El Salvador como destinos de clase mundial mediante inversión en infraestructura general y turística, además del desarrollo del talento humano.
La estrategia Surf City, que contempla cinco fases, tiene por objetivos la demanda garantizada, un entorno favorable para la inversión, impacto social positivo y política pública.
Todo esto en un contexto de una población mundial que practica el surf que superó los 35 millones de personas hasta el 2024, estimándose en un millón de aficionados al surf más, anualmente, desde el 2019 en los Estados Unidos.
Además de que Centroamérica, probablemente, representa entre el 7 % y el 10 % de los 13.5 millones de surfistas en América; es decir, alrededor de un millón de surfistas, reflejando su reputación global como destino principal.
El entorno de la economía del surf sugiere entre sus proyecciones que el número de surfistas podría haber alcanzado los 50 millones para 2025 y el mercado global de equipos de surf estaba valorado en 4.40 mil millones en 2024. Se proyecta un crecimiento hasta 6.32 mil millones para 2030.