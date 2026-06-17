Noruega debuta con goleada sobre Irak y toma el liderato del grupo I

Foto: Cortesía

Francia inició con victoria su participación en el grupo I al derrotar 3-1 a Senegal, en un encuentro en el que tuvo que trabajar para romper el sólido planteamiento defensivo del conjunto africano.

Durante gran parte del partido, Senegal logró contener los ataques franceses mediante una doble línea de cinco jugadores, limitando los espacios para futbolistas como Michael Olise y Desiré Doué. Ante este escenario, el seleccionador Didier Deschamps recurrió a la velocidad y explosividad por las bandas para intentar abrir la defensa rival.

La solución llegó desde el banquillo con el ingreso de Bradley Barcola en sustitución de Ousmane Dembélé. El atacante fue determinante para destrabar el encuentro.

Al minuto 66, Barcola recibió el balón por la banda derecha, se desplazó hacia el interior y encontró el desmarque de Kylian Mbappé, quien definió con suavidad ante la salida del guardameta Edouard Mendy para abrir el marcador.

Con la ventaja en contra, Senegal adelantó sus líneas, situación que fue aprovechada por Francia. Al minuto 82, Barcola volvió a aparecer en profundidad y definió de forma similar ante el achique del portero para ampliar la diferencia.

El conjunto africano reaccionó en el tiempo agregado. Al minuto 90+5, Ibrahim Mbaye lideró un contragolpe por la banda derecha y descontó con un potente remate.

Sin embargo, la respuesta francesa fue inmediata. Un minuto después, al 90+6, Mbappé sacó un potente disparo desde aproximadamente 30 metros para establecer el definitivo 3-1.

Con su doblete, el delantero francés alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo y quedó a dos anotaciones del registro del alemán Miroslav Klose. Además, aún tiene al menos dos partidos más por disputar en la fase de grupos.

Tras este resultado, Francia se ubica en el liderato del grupo I, a la espera de lo que ocurra en el encuentro entre Noruega e Iraq.

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