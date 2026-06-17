Internacionales -deportes
Argentina arranca con fuerza el Mundial tras vencer 3-0 a Argelia
Lionel Andrés Messi fue la gran figura en el debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026 al marcar los tres goles con los que la Albiceleste venció 3-0 a Argelia.
Las tres anotaciones no solo le dieron a Argentina sus primeros tres puntos en el torneo, sino que también permitieron a Messi alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, ambos con 16 tantos.
Argentina dominó el encuentro ante una selección argelina que ofreció poca resistencia y permitió que el conjunto sudamericano manejara el balón con comodidad.
La primera anotación llegó al minuto 17. Messi recibió un balón en la media luna del área, perfiló su pierna izquierda y sacó un disparo que, pese a ser tocado por el guardameta Luca Zidane, terminó en el fondo de la red.
A lo largo del encuentro, el capitán argentino destacó por su influencia en el juego ofensivo y su capacidad para generar oportunidades para sus compañeros.
En la segunda mitad amplió la ventaja. Al minuto 60, aprovechó un rechazo defectuoso de Zidane para definir con suavidad y marcar el segundo tanto de la noche.
El triplete se completó al minuto 76, cuando recibió un balón en los linderos del área y sacó un potente disparo de zurda colocado al fondo de la portería.
Con este resultado, Argentina se coloca como líder de su grupo y Messi queda a las puertas de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Además, el argentino se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones del Mundial: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.
Internacionales -deportes
Noruega debuta con goleada sobre Irak y toma el liderato del grupo I
Foto: Cortesía
Noruega inició con victoria su participación en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 al imponerse 4-1 sobre Irak, en un encuentro donde el conjunto escandinavo tuvo que enfrentar la presión de un rival que complicó varios tramos del partido.
Durante los primeros minutos, Erling Haaland fue el jugador más activo en el ataque noruego, aunque recibió pocos balones debido a la presión alta ejercida por Irak, que en varias ocasiones logró dificultar la salida del conjunto europeo.
El primer gol del encuentro llegó al minuto 29. La jugada se originó en un contragolpe desde media cancha que se desarrolló por la banda izquierda. Antonio Nusa envió un centro raso al área, donde Haaland apareció en el área pequeña para lanzarse al balón y enviarlo al fondo de la red.
La anotación representó el primer gol de Noruega en una Copa del Mundo. Sin embargo, Irak mantuvo el orden defensivo y logró reducir los espacios para los escandinavos.
La igualdad llegó al minuto 39, cuando Aymen Hussein aprovechó un centro para superar a la defensa noruega y conectar un cabezazo que significó el 1-1.
La respuesta de Noruega fue inmediata. Al minuto 43, el guardameta Jalal Hasan intentó despejar un balón devuelto por su compañero Zaid Tahseen, pero se encontró con la presión de Haaland, quien aprovechó el rebote para marcar el segundo gol del partido.
Antes del descanso, Irak estuvo cerca de igualar nuevamente el marcador, pero un disparo desde los linderos del área pasó apenas por encima del travesaño.
En la segunda mitad, ambas selecciones buscaron mantener la circulación del balón, aunque Noruega conservó el control del encuentro y defendió la ventaja obtenida.
El tercer tanto llegó al minuto 77 en una jugada de tiro de esquina. Leo Skiri Østigård aprovechó su estatura para imponerse en el área y marcar de cabeza.
Cuando el partido llegaba a su fin, Kristian Thorstvedt anotó también de cabeza el cuarto gol noruego en la última acción del encuentro.
Con este resultado, Noruega se ubica en el liderato del grupo I gracias a una mejor diferencia de goles que Francia.
Además, Erling Haaland amplió su registro goleador con la selección nacional al alcanzar 57 goles en 51 partidos disputados. El delantero también quedó registrado como el autor del primer gol de Noruega en una Copa del Mundo y continúa consolidándose como el principal referente ofensivo de su país.
Internacionales -deportes
Francia vence a Senegal en su debut y toma el liderato del grupo I
Foto: Cortesía
Francia inició con victoria su participación en el grupo I al derrotar 3-1 a Senegal, en un encuentro en el que tuvo que trabajar para romper el sólido planteamiento defensivo del conjunto africano.
Durante gran parte del partido, Senegal logró contener los ataques franceses mediante una doble línea de cinco jugadores, limitando los espacios para futbolistas como Michael Olise y Desiré Doué. Ante este escenario, el seleccionador Didier Deschamps recurrió a la velocidad y explosividad por las bandas para intentar abrir la defensa rival.
La solución llegó desde el banquillo con el ingreso de Bradley Barcola en sustitución de Ousmane Dembélé. El atacante fue determinante para destrabar el encuentro.
Al minuto 66, Barcola recibió el balón por la banda derecha, se desplazó hacia el interior y encontró el desmarque de Kylian Mbappé, quien definió con suavidad ante la salida del guardameta Edouard Mendy para abrir el marcador.
Con la ventaja en contra, Senegal adelantó sus líneas, situación que fue aprovechada por Francia. Al minuto 82, Barcola volvió a aparecer en profundidad y definió de forma similar ante el achique del portero para ampliar la diferencia.
El conjunto africano reaccionó en el tiempo agregado. Al minuto 90+5, Ibrahim Mbaye lideró un contragolpe por la banda derecha y descontó con un potente remate.
Sin embargo, la respuesta francesa fue inmediata. Un minuto después, al 90+6, Mbappé sacó un potente disparo desde aproximadamente 30 metros para establecer el definitivo 3-1.
Con su doblete, el delantero francés alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo y quedó a dos anotaciones del registro del alemán Miroslav Klose. Además, aún tiene al menos dos partidos más por disputar en la fase de grupos.
Tras este resultado, Francia se ubica en el liderato del grupo I, a la espera de lo que ocurra en el encuentro entre Noruega e Iraq.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo intensifica su preparación para la Copa del Mundo a dos días del debut de Portugal
El astro portugués Cristiano Ronaldo continúa su preparación para la Copa del Mundo y compartió en sus redes sociales un mensaje en el que destacó que faltan dos días para el inicio de la participación de Portugal.
La selección portuguesa integra el grupo K, donde enfrentará a Congo, Uzbekistán y Colombia.
Portugal figura entre las selecciones favoritas en esta edición de la Copa del Mundo, que se disputa con un formato ampliado a 48 equipos.
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial, convirtiéndose en el jugador con más participaciones en la historia del torneo junto al argentino Lionel Messi.
“Es una generación de jugadores muy buena”, expresó Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega en Arabia Saudí.