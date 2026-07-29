Nacionales
«Aerocable transportará hasta 7 mil pasajeros por hora, sin parar»: asegura Ministro de Obras Públicas
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, participó en una entrevista televisiva, donde se refirió al proyecto del aerocable, el sistema de transporte por cable que conectará el distrito de Mejicanos con el centro de San Salvador.
Durante la entrevista, el funcionario afirmó que este sistema contribuirá a mejorar la movilidad en sectores específicos del Área Metropolitana de San Salvador. «Este sistema va a aliviar algunas zonas puntuales del Área Metropolitana de San Salvador», reiteró.
Rodríguez Herrera explicó que el proyecto está compuesto por dos fases. La primera ya se encuentra en ejecución en el distrito de Mejicanos y contempla cuatro estaciones.
Asimismo, indicó que esta primera etapa estará integrada por cinco líneas de teleférico. «La primera fase está compuesta por cinco líneas de teleférico, cinco líneas de aerocable», detalló.
El ministro también señaló que el sistema tendrá la capacidad de transportar hasta 7,000 pasajeros por hora de manera continua. «Podemos llegar a transportar hasta a 7 mil pasajeros por hora en este sistema», sin parar, expresó.
En cuanto al avance de las obras, informó que varias torres ya fueron finalizadas y que los trabajos continuarán con la instalación de columnas y el desarrollo de las estaciones.
Además, precisó que el proyecto contempla un total de 23 torres, de las cuales cinco ya han sido montadas. «Lleva 23 torres y ya montamos cinco, pero la parte más crítica son las estaciones», aseguró.
El recorrido del aerocable incluirá la zona de la fábrica Melher, en calle Zacamil y 5.ª avenida Norte; el sector frente a la Universidad de El Salvador, sobre la autopista Norte; Centro de Gobierno; y la calle Rubén Darío, cerca del Hospital 1.º de Mayo.
De acuerdo con lo informado, el sistema está diseñado para movilizar entre 30,000 y 40,000 pasajeros al día.
Judicial
Condenan a 32 integrantes de la MS-13 por múltiples crímenes cometidos en Ahuachapán
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
Nacionales
Pronóstico: lluvias y tormentas afectarán varias zonas del país
El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas de la mañana, sin probabilidad de lluvias.
Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias y tormentas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa del norte del país, principalmente en sectores de Chalatenango, Santa Ana, Morazán y La Unión.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con lluvias en varios sectores del territorio nacional, especialmente en la zona central, incluyendo sectores de Chalatenango, La Libertad y San Salvador; en la zona occidental, en municipios aledaños a la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sectores de Santa Ana; y en la zona oriental, en sectores de San Miguel Norte, Usulután Sur, San Vicente Sur y La Paz Sur.
Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento variará entre los 8 y 18 km/h, mientras que durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de 35 km/h o más.
El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical con apoyo en altura, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento puntuales.
Nacionales
Contenedor se desprende de un cabezal en la carretera al Puerto de Acajutla
Un contenedor se desprendió de su cabezal y quedó varado sobre la carretera al Puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.
El siniestro vial ocurrió en el sector conocido como la zona industrial, en el distrito de Acajutla.
Como consecuencia del percance, el tráfico en la zona se encuentra restringido, debido a que el contenedor bloquea dos carriles de la vía.
De acuerdo con la información disponible, el incidente no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.