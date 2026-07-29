Pronóstico: lluvias y tormentas afectarán varias zonas del país

El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas de la mañana, sin probabilidad de lluvias.

Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias y tormentas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa del norte del país, principalmente en sectores de Chalatenango, Santa Ana, Morazán y La Unión.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con lluvias en varios sectores del territorio nacional, especialmente en la zona central, incluyendo sectores de Chalatenango, La Libertad y San Salvador; en la zona occidental, en municipios aledaños a la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sectores de Santa Ana; y en la zona oriental, en sectores de San Miguel Norte, Usulután Sur, San Vicente Sur y La Paz Sur.

Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El viento variará entre los 8 y 18 km/h, mientras que durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de 35 km/h o más.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical con apoyo en altura, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento puntuales.

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