Nacionales
Pronóstico: lluvias y tormentas afectarán varias zonas del país
El cielo estará parcialmente nublado durante las primeras horas de la mañana, sin probabilidad de lluvias.
Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias y tormentas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa del norte del país, principalmente en sectores de Chalatenango, Santa Ana, Morazán y La Unión.
Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con lluvias en varios sectores del territorio nacional, especialmente en la zona central, incluyendo sectores de Chalatenango, La Libertad y San Salvador; en la zona occidental, en municipios aledaños a la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sectores de Santa Ana; y en la zona oriental, en sectores de San Miguel Norte, Usulután Sur, San Vicente Sur y La Paz Sur.
Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento variará entre los 8 y 18 km/h, mientras que durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de 35 km/h o más.
El ambiente se mantendrá cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical con apoyo en altura, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica y ráfagas de viento puntuales.
Nacionales
Contenedor se desprende de un cabezal en la carretera al Puerto de Acajutla
Un contenedor se desprendió de su cabezal y quedó varado sobre la carretera al Puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.
El siniestro vial ocurrió en el sector conocido como la zona industrial, en el distrito de Acajutla.
Como consecuencia del percance, el tráfico en la zona se encuentra restringido, debido a que el contenedor bloquea dos carriles de la vía.
De acuerdo con la información disponible, el incidente no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.
Nacionales
Capturan a traficante de drogas tras allanamiento en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Juan Carlos Landaverde Sermeño, de 29 años, durante un procedimiento realizado mediante una orden de prevención de allanamiento y el trabajo de la División Antinarcóticos.
De acuerdo con la institución, en la vivienda del detenido fueron encontradas porciones de marihuana, porciones de metanfetamina, dinero en efectivo, una balanza y dos teléfonos celulares.
El procedimiento se llevó a cabo en la hacienda Cuyagualo, distrito de Colón, La Libertad Oeste, y contó con el apoyo de la Unidad Canina.
La PNC indicó que Juan Carlos Landaverde Sermeño será remitido ante las autoridades correspondientes por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
Capturan a cuatro personas por tráfico ilícito de drogas en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un operativo realizado en una venta de bebidas alcohólicas del municipio de La Libertad Oeste permitió la incautación de drogas, dinero en efectivo y dispositivos móviles, además de la captura de sus administradores.
De acuerdo con la corporación policial, los detenidos están involucrados en el delito de tráfico ilícito de drogas. Durante el procedimiento fueron encontradas diferentes porciones de marihuana, metanfetamina y cocaína.
Los capturados fueron identificados como José Elías Chicas, de 43 años; Edwin Fernando Martínez Martínez, de 29; Keiry Giselle Ángel Tejada, de 19; y Silvia Lorena Figueroa Granillo, de 34.
Además de los estupefacientes, las autoridades incautaron más de $1,000 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una balanza y una computadora portátil.
La PNC indicó que los cuatro detenidos serán remitidos ante los tribunales correspondientes por el delito de tráfico ilícito.