Dos personas lesionadas en accidente vial en Zaragoza

El viernes 10 de abril finalizó sin homicidios a escala nacional, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con los datos publicados por la institución, este nuevo día sin muertes violentas eleva a nueve las jornadas sin homicidios registradas en el mes de abril de 2026.

En lo que va del año 2026, El Salvador suma un total de 83 días sin homicidios.

Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, las autoridades han contabilizado 1.185 días sin homicidios en todo el país. De esa cifra, 1.071 corresponden al período de vigencia del régimen de excepción.

El 15 de enero de 2026 se alcanzó la marca histórica de los mil días sin muertes a causa de la violencia.

La Policía Nacional Civil informó mediante sus redes sociales: “Finalizamos el viernes 10 de abril, con 0 homicidios en el país”.

Los resultados en materia de seguridad son atribuidos por las autoridades a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022.

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