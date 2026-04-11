Nacionales
Dos personas lesionadas en accidente vial en Zaragoza
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información disponible, el percance vial se registró cuando un camión que transportaba tierra impactó contra los separadores de la carretera, lo que provocó la caída de escombros sobre la vía. Posteriormente, un motociclista que circulaba por la zona derrapó debido a la presencia de material en la carretera, resultando también lesionado.
Ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial, según el reporte preliminar de las autoridades.
Sucesos
Joven reportado como desaparecido ya se encuentra con su familia
Un joven que había sido reportado como desaparecido ya fue localizado y se encuentra nuevamente con su familia, según se informó a través de plataformas digitales. El caso fue difundido recientemente y generó atención entre usuarios en redes sociales.
De acuerdo con la información disponible, el joven fue encontrado con vida, aunque no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de su localización ni el lugar donde fue hallado. Las autoridades o familiares no han ampliado información sobre el hecho.
Este tipo de casos suele ser difundido en redes para facilitar la ubicación de personas desaparecidas y posteriormente confirmar su reencuentro con sus familias.
Nacionales
El Salvador registra nueve días sin homicidios durante abril
El viernes 10 de abril finalizó sin homicidios a escala nacional, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con los datos publicados por la institución, este nuevo día sin muertes violentas eleva a nueve las jornadas sin homicidios registradas en el mes de abril de 2026.
En lo que va del año 2026, El Salvador suma un total de 83 días sin homicidios.
Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, las autoridades han contabilizado 1.185 días sin homicidios en todo el país. De esa cifra, 1.071 corresponden al período de vigencia del régimen de excepción.
El 15 de enero de 2026 se alcanzó la marca histórica de los mil días sin muertes a causa de la violencia.
La Policía Nacional Civil informó mediante sus redes sociales: “Finalizamos el viernes 10 de abril, con 0 homicidios en el país”.
Los resultados en materia de seguridad son atribuidos por las autoridades a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022.
Nacionales
Pronóstico del clima hoy en El Salvador: calor, viento y posibles lluvias
Para este sábado, se espera un día con ambiente cálido, viento moderado y algunas lluvias puntuales, mientras que para el domingo predominará el calor con brisas.
Durante la mañana de hoy, el cielo se presentará entre despejado y poco nublado. En el transcurso de la tarde, la nubosidad se concentrará en la franja volcánica occidental y central, con posibilidad de lluvias puntuales en los alrededores de la franja volcánica central hacia el final de la tarde. En la noche, continuará la posibilidad de lluvias puntuales en sectores de la zona central.
El viento soplará de 9 a 18 km/h, con ráfagas muy ocasionales de hasta 40 km/h, siendo más sensibles en zonas altas de las fronteras occidental y oriental.
Las temperaturas generarán un ambiente muy cálido durante la tarde y temprano en la noche, refrescando hacia el final de la madrugada.
Según el pronóstico, la principal influencia será el flujo acelerado del noreste con poca humedad, lo que favorece la formación de nubosidad asociada a lluvias puntuales.
Para mañana, domingo, se prevé calor y brisas.