Nacionales
Capturan a sujeto que agredió a otro tras una discusión mientras bebían alcohol en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de golpear con los puños en el rostro a otro sujeto en Acajutla, Sonsonate Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la agresión ocurrió luego de una discusión mientras ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.
El detenido fue identificado como Manuel Antonio Menéndez Torres, de 36 años de edad, quien será remitido por el delito de lesiones, según detalló la PNC.
Mientras tanto, la víctima resultó con lesiones en la nariz y fue trasladada a un hospital. Su condición permanece estable.
Nacionales
El Salvador registra cero homicidios el martes 6 de octubre
El martes 6 de octubre cerró con un registro de cero homicidios en todo el territorio nacional, según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, El Salvador suma 239 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Los 239 días se distribuyen de la siguiente manera: seis en octubre, 24 en septiembre, 22 en agosto, 27 en julio, 28 en junio, 26 en mayo, 27 en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero.
Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, se han contabilizado 1,341 días sin homicidios, de acuerdo con los registros oficiales de la PNC.
De los 1,341 días sin homicidios registrados durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, 1,227 corresponden al periodo de vigencia del régimen de excepción. Además, desde la aprobación de esta medida se han registrado más de 93,000 capturas de pandilleros, según los datos proporcionados.
Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas para este miércoles en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias débiles durante las primeras horas en la zona oriental del país. Hacia horas cercanas al mediodía, también se esperan lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Durante la tarde, se prevén lluvias y tormentas en la cordillera volcánica central y occidental, incluyendo el AMSS, además de la cadena montañosa norte, con mayor énfasis en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Morazán y Santa Ana.
Por la noche, las lluvias y tormentas continuarán en la zona oriental, la cadena montañosa norte y sectores costeros del país.
El viento variará entre 10 y 20 km/h. Asimismo, el ambiente estará ligeramente cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que se mantiene cercana a las costas de El Salvador, y por una vaguada.
Nacionales
Capturan a hombre que amenazó de muerte con un corvo a una familia en Sensuntepeque
La Policía Nacional Civil (PNC), en conjunto con la Fuerza Armada, informó sobre la captura de un hombre de 66 años señalado de amenazar con un corvo a una familia en la zona paracentral del país.
La corporación policial identificó al detenido como William Adalberto Chávez Cisneros, quien fue expuesto en un video difundido a través de redes sociales.
En las imágenes se observa al ahora capturado con un corvo en la mano y utilizando palabras altisonantes mientras grita, luego de bajarse de su vehículo frente a la vivienda de los afectados.
Posteriormente, Chávez Cisneros aborda nuevamente su vehículo y continúa con los insultos antes de retirarse del lugar.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en Sensuntepeque, Cabañas Este.
En la imagen de la captura difundida por la Policía en redes sociales se destaca que las personas amenazadas son vecinos que habitan frente a la vivienda del detenido.