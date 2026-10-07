MARN prevé lluvias y tormentas para este miércoles en El Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC), en conjunto con la Fuerza Armada, informó sobre la captura de un hombre de 66 años señalado de amenazar con un corvo a una familia en la zona paracentral del país.

La corporación policial identificó al detenido como William Adalberto Chávez Cisneros, quien fue expuesto en un video difundido a través de redes sociales.

En las imágenes se observa al ahora capturado con un corvo en la mano y utilizando palabras altisonantes mientras grita, luego de bajarse de su vehículo frente a la vivienda de los afectados.

Posteriormente, Chávez Cisneros aborda nuevamente su vehículo y continúa con los insultos antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en Sensuntepeque, Cabañas Este.

En la imagen de la captura difundida por la Policía en redes sociales se destaca que las personas amenazadas son vecinos que habitan frente a la vivienda del detenido.

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