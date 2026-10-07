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Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Messi tras su último partido con Argentina
Cristiano Ronaldo comentó por segunda vez una publicación de Lionel Messi, luego de que el argentino disputara este martes su último partido con la selección de Argentina.
“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, expresó el portugués.
Las palabras de Cristiano Ronaldo generaron más de un millón de “me gusta” en Instagram.
Este miércoles, Messi realizó una nueva publicación en la que compartió cómo vivió por última vez la experiencia de vestir la camiseta de Argentina.
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FOTOS – VIDEOS | Lionel Messi se despide de Argentina con gol, dos asistencias y una noche histórica
Lionel Messi se despidió este martes de la selección de Argentina en Buenos Aires con una actuación destacada: marcó un gol, dio dos asistencias y encabezó la victoria 3-0 de la Albiceleste ante Benín, en un partido que reunió a más de 80,000 aficionados en el estadio Monumental.
#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 ⏱️ Final del partido 🙌 No te vayas nunca. Gracias por tanto, Leo. https://t.co/CIVe7choGQ
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
A sus 39 años, el capitán puso fin a más de dos décadas de trayectoria internacional en medio de una emotiva celebración, con lágrimas, ovaciones y fuegos artificiales para homenajear al futbolista considerado por muchos como el mejor de la historia.
Messi participó en los tres goles del encuentro. A los 48 minutos asistió a Nicolás Otamendi, quien también se despidió de la selección, para abrir el marcador mediante un tiro de esquina. Posteriormente, a los 60 minutos, habilitó a Nicolás Paz para el segundo tanto.
Con esas dos asistencias, Messi elevó a 70 su récord como máximo asistidor histórico de la selección argentina. A los 70 minutos, además, convirtió un penal para ampliar a 126 goles su registro como máximo goleador del combinado nacional, en su partido internacional número 208, otra marca que nadie más ha alcanzado con Argentina.
#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
Más que números
La despedida estuvo marcada por momentos emotivos. Messi lloró durante la entonación del himno argentino y también lo hizo mientras viajaba en el autobús rumbo al estadio. Los aficionados y el seleccionador Lionel Scaloni también protagonizaron escenas de emoción.
El futbolista ingresó al terreno de juego acompañado por sus tres hijos. Antes del encuentro, sobre el césped se desplegó una camiseta gigante que ocupó casi la mitad de la cancha y reprodujo la casaca conmemorativa número 10 del astro argentino, acompañada de la inscripción «Gracias».
El himno fue interpretado por el excombatiente de la Guerra de Malvinas Fabio Santana, mientras algunos jugadores portaron una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», la misma que fue enarbolada tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
Argentina perdió la final de ese torneo ante España hace apenas dos meses y medio.
#AD10S 🐐
⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0
🗣️ Sos el fútbol⚽🙌 https://t.co/j0TdLBENXp
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
Invitados ilustres
El encuentro ante Benín comenzó con media hora de retraso. Los futbolistas de la selección africana, que nunca ha disputado un Mundial, tampoco ocultaron la emoción por participar en la despedida del capitán argentino.
«El rival es lo de menos», señaló a la AFP el escritor Ezequiel Fernández Moores, quien consideró que se trataba de «una fiesta para agradecerle a Messi».
La celebración reunió en los palcos a leyendas del fútbol argentino, entre ellas los campeones mundiales Daniel Bertoni, Oscar Ruggeri, Gonzalo Montiel y Ángel Di Maria.
En una de las tribunas se observó una bandera con el mensaje «gracias por todo mi capitán». La esposa y la madre de Messi, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, también fueron recibidas con muestras de afecto por parte de los aficionados.
«Él tiene todo lo que un ser humano necesita. No se le puede pedir nada. La grandeza, los valores, la nobleza», expresó Viviana Presti, de 51 años, quien viajó junto a siete amigos desde Córdoba para despedir al capitán.
Caravana y últimas palabras
Desde tempranas horas, seguidores de Messi se concentraron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino para acompañar la salida del ídolo hacia el estadio.
Antes del partido, Messi recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires y expresó la importancia del momento.
«Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo», manifestó el futbolista.
Durante el acto, también bromeó sobre el reconocimiento académico: «Poder decir que soy un doctor honorífico», dijo entre risas.
«Siento muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta por más de 20 años», expresó Messi durante su despedida.
#AD10S 🐐
🙌 Lionel Andrés Messi, en casa, con su gente: «Siento muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta por más de 20 años». https://t.co/e0RfPB52fm
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
El reconocimiento tuvo un significado especial para Messi, quien en diferentes ocasiones ha expresado que lamentaba no haber podido estudiar. Su ciclo con la selección comenzó en 2005, con un accidentado debut ante Hungría.
Los jugadores de Benín también destacaron la importancia del encuentro. El defensor Mohamed Tijani manifestó antes del juego al canal C5N: «No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya».
#AD10S 🐐
𝙔 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙢𝙞𝙨 𝙤𝙟𝙤𝙨 𝙩𝙪 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙢𝙞𝙧𝙖𝙙𝙖
𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 https://t.co/zKNVwKT3XJ
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
Nueva era para Argentina
La despedida de Messi también representa el inicio de una nueva etapa para la selección argentina, encabezada por jugadores como Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
El adiós se produjo en uno de los momentos de mayor popularidad del capitán, después de años en los que su rendimiento fue cuestionado por parte de aficionados argentinos.
Para Fernández Moores, la persistencia fue una de las claves de la relación entre Messi y sus compatriotas.
«Cuando te dicen que todo es breve, todo es efímero, que las cosas no duran ni cinco minutos, ahí está el ejemplo contracorriente de Messi diciendo que hay que persistir, que no todo son cinco minutos», señaló.
#AD10S 🐐 Sos los brazos al cielo. Sos el abrazo eterno. Sos resiliencia. Sos los momentos más felices. Sos esa pasión que es productiva para el corazón, quizá la más productiva de las pasiones. ¡Gracias! Simplemente gracias, Leo. https://t.co/FGQJKTFoYk
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
Messi fue dos veces subcampeón del mundo, en 2014 y 2026, y perdió tres finales de Copa América. Después de una de esas derrotas, anunció en 2016 que dejaría la selección argentina.
Sin embargo, regresó al combinado nacional y posteriormente conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar 2022, el primero de Argentina desde el título conseguido por Diego Maradona en México 1986.
Actualmente, Messi tiene contrato con Inter Miami hasta 2028. No obstante, tras el fallecimiento de su padre en agosto, reveló que podría retirarse antes de esa fecha.
Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 https://t.co/7VVV2doDZP
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026
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Lionel Messi se despide de la selección de Argentina este martes ante Benín
Lionel Messi realizó este lunes su último entrenamiento con la selección mayor de Argentina, previo al partido de este martes ante Benín, que marcará su despedida del combinado nacional.
El encuentro se disputará en el estadio Monumental a las 5:00 de la tarde, hora de El Salvador.
El capitán, de 39 años, cerrará su ciclo con la Albiceleste, selección con la que conquistó la Copa del Mundo de Catar 2022.
Messi ha vestido la camiseta de Argentina durante más de 20 años.
Despedida de Messi en Buenos Aires: miles de hinchas colmaron los accesos y las autopistas alrededor del Monumental horas antes del amistoso ante Benín, el último partido de Leo con la selección. https://t.co/kcYJpbmoIl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
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Manchester City es considerado culpable de 114 infracciones financieras
El Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 acusaciones en su contra por presuntas infracciones de las reglas financieras de la Premier League, según informó este viernes The Athletic. La información ha sido reportada también por otros medios, aunque la decisión formal de las autoridades y las sanciones aún no han sido anunciadas públicamente.
Según la información publicada, el club inglés presentará un recurso. Las sanciones todavía no han sido determinadas y permanecen abiertas las distintas posibilidades contempladas dentro del proceso.
En febrero de 2023, después de cuatro años de investigación, la Premier League presentó 115 cargos contra el Manchester City. Entre ellos se encontraban 80 acusaciones relacionadas con infracciones financieras durante el periodo 2009-2018, incluidos contratos de patrocinio presuntamente inflados y complementos salariales no declarados, además de otros 35 cargos relacionados con una supuesta falta de cooperación durante la investigación.
Entre septiembre y diciembre de 2024 se desarrolló una audiencia ante una comisión independiente integrada por tres miembros, en un lugar mantenido en secreto. Durante ese proceso, los abogados de la Premier League y los representantes legales del Manchester City abordaron las acusaciones presentadas contra el club. La audiencia concluyó en diciembre de 2024.
En 2020, la UEFA sancionó al Manchester City con una suspensión de dos años de sus competiciones de clubes continentales por presuntas infracciones relacionadas con el juego limpio financiero. Sin embargo, la medida fue posteriormente levantada tras un recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Desde la compra del club en 2008 por el fondo de inversión emiratí Abu Dhabi United Group, el Manchester City experimentó un crecimiento deportivo y acumuló importantes títulos.
Durante la etapa comprendida entre 2016 y 2026, en la que Pep Guardiola estuvo al frente del equipo, el City conquistó siete títulos de campeón de Inglaterra entre 2018 y 2024. Además, en 2023 obtuvo su primera y, hasta ahora, única Liga de Campeones de Europa.
De confirmarse formalmente la culpabilidad y una vez determinadas las sanciones correspondientes, el club podría enfrentar medidas que, según las posibilidades contempladas en el proceso, incluirían una deducción de puntos o incluso la exclusión de la Premier League.