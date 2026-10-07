Internacionales
Joven salvadoreña muere tras ser atacada frente a sus tres hijos en Nuevo León
Un lamentable hecho ocurrió durante la noche del viernes 2 de octubre en un vecindario de Pesquería, Nuevo León, México, donde Karla Beatriz Macías Mutuo, una joven salvadoreña de 27 años, perdió la vida tras ser atacada frente a sus tres hijos.
De acuerdo con las investigaciones, durante la tarde de ese día, Karla sostuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental, situación que alertó a los vecinos del sector.
Sin embargo, fue después de las 9:00 de la noche cuando los llantos desconsolados de los hijos de la joven hicieron que los residentes se percataran de la gravedad de lo ocurrido.
Según medios locales, Karla fue atacada con un cuchillo y perdió la vida de inmediato. El hecho habría ocurrido frente a sus tres hijos, lo que generó indignación, conmoción y tristeza entre los residentes del lugar.
Las autoridades se presentaron en la zona, confirmaron el fallecimiento de la salvadoreña e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Las primeras hipótesis señalan al esposo de Karla como el principal sospechoso del ataque, por lo que las autoridades iniciaron una búsqueda para dar con su paradero y proceder con su captura.
Mientras avanzan las investigaciones, los tres menores, un niño de 12 años y dos niñas de 8 y 4 años, respectivamente, quedaron bajo el resguardo, protección y cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pesquería, donde reciben la asistencia necesaria ante el trauma vivido.
Internacionales
Fuertes tormentas afectan Madrid
Las fuertes lluvias y tormentas registradas este martes en Madrid provocaron inundaciones puntuales, cortes en el Metro y cientos de incidencias en distintos puntos de la región, en el marco de un temporal que afecta a buena parte de España.
El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid gestionó 192 expedientes relacionados con las lluvias y tormentas entre las 16:00 y las 21:00 horas, de los cuales 41 requirieron la intervención de los bomberos.
La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con acumulaciones de agua en calles, inundaciones de viviendas y garajes, además de la caída de árboles y ramas. No se reportaron personas heridas.
Madrid capital y los municipios de Paracuellos del Jarama, Fuenlabrada, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares concentraron buena parte de las incidencias.
Las precipitaciones también afectaron al Metro de Madrid, donde se interrumpió temporalmente la circulación en tramos de las líneas 4, 5 y 7 debido a la acumulación de agua en las instalaciones.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas también registró alteraciones como consecuencia del temporal.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo este martes avisos por lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid, con posibilidad de precipitaciones intensas, granizo y fuertes rachas de viento.
Internacionales
Miles de estudiantes protestan en Francia
Decenas de miles de estudiantes de liceo, acompañados de sus padres, profesores y sindicatos, volvieron a salir a las calles este martes en Francia para reclamar mejores condiciones de aprendizaje, en una jornada marcada por disturbios puntuales y nuevos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Desde finales de septiembre, estudiantes de entre 15 y 18 años han bloqueado cientos de liceos para denunciar la falta de reemplazo de profesores ausentes, los horarios sobrecargados y el deterioro de las aulas, que consideran incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.
«Lo único que pedimos es poder trabajar y tener buenas condiciones de trabajo, simplemente», resumió a AFP Loan, alumna de último curso de liceo, durante la manifestación en Marsella.
En Nantes, la pancarta que encabezó la marcha llevaba el mensaje: «Escuelas sin dinero, país sin futuro».
El malestar por la situación educativa existe desde hace años, especialmente desde la adopción del sistema de acceso a estudios universitarios Parcoursup, considerado por los estudiantes como elitista y poco transparente.
Para exigir mayores recursos, unas 256,000 personas se manifestaron en Francia por convocatoria de asociaciones estudiantiles y sindicatos, según las autoridades. Las organizaciones convocantes, en cambio, elevaron la cifra a 450,000 manifestantes.
Las marchas transcurrieron en su mayoría de manera pacífica.
Internacionales
Haití posterga de manera indefinida las elecciones
Haití anunció el aplazamiento de las primeras fases del proceso electoral, lo que posterga de manera indefinida las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre.
El país, considerado el más pobre de América, atraviesa una crisis política, económica y de seguridad que se ha agravado en los últimos años debido a la violencia de las pandillas, a las que se atribuyen asesinatos, violaciones y reclutamiento de menores.
Haití, con unos 11 millones de habitantes, celebró elecciones por última vez en 2016. Su último presidente fue asesinado en 2021 y desde entonces no ha sido reemplazado.
«El período inicialmente establecido para el desarrollo de la campaña electoral ha sido postergado», indicó el Consejo Electoral provisional, sin establecer una nueva fecha para los comicios.
«Estamos trabajando en otro calendario», dijo a la AFP un miembro del Consejo que pidió mantener su identidad en el anonimato.
De acuerdo con el programa publicado en julio, la primera vuelta de las elecciones estaba prevista para el 13 de diciembre de 2026 y la segunda vuelta para el 21 de febrero de 2027.
«No tenía muchas esperanzas de poder votar este año. ¿Quién puede pretender celebrar elecciones en un país donde los habitantes están más preocupados por la inseguridad y los abusos de los grupos armados?», expresó Davidson Jean Baptiste, conductor de mototaxi, en declaraciones a la AFP en Puerto Príncipe.
Inseguridad y desplazamiento
Casi 1,5 millones de personas, equivalentes al 13,6 % de la población, han sido desplazadas por la violencia, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones.
Al menos 5.700 personas han muerto o resultado heridas en Haití desde comienzos de año, alertó a principios de octubre Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió por seis meses la labor de una fuerza antipandillas.
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), anunciada por la ONU el año pasado, tenía previsto alcanzar entre abril y octubre los 5.500 efectivos y 50 empleados civiles. Sin embargo, continúa por debajo de esa meta.
La inseguridad también dificulta la organización de las elecciones. Varios municipios se encuentran fuera del control de las autoridades y carecen de centros de inscripción de votantes.
Después de diez años sin elecciones, los haitianos esperan el retorno de la democracia.
«El pueblo ha permanecido demasiado tiempo al margen del debate político», lamentó Claudette Piard, una costurera entrevistada en un centro de inscripción de electores en Delmas, un municipio del área metropolitana de Puerto Príncipe.
«Queremos votar por fin por un gobierno que aporte soluciones», añadió.