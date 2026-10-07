MINSAL realiza jornada de combate al zancudo en Santa Tecla

Personal del Ministerio de Salud (Minsal) desarrolló una jornada de abatización y fumigación contra los zancudos en la colonia Jardines de la Sabana, en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

La actividad forma parte de las acciones que las autoridades de Salud mantienen para combatir los mosquitos transmisores del dengue.

De acuerdo con cifras del Minsal, durante 2026 se han realizado 842,229 inspecciones a viviendas, mientras que 1,761,403 casas han sido fumigadas y se han destruido 2,929,215 criaderos de zancudos.

«Durante la jornada se utilizaron bombas móviles para cubrir la mayor parte del territorio. Este humo es totalmente inofensivo para humanos y mascotas, por lo cual, se pide a la población su colaboración al escuchar al personal cerca de sus viviendas», señaló la institución.

El Minsal recomienda acudir a un establecimiento de salud en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza o sarpullido en la piel, ya que estos síntomas pueden corresponder a un caso sospechoso de dengue.

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