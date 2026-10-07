Nacionales
MINSAL realiza jornada de combate al zancudo en Santa Tecla
Personal del Ministerio de Salud (Minsal) desarrolló una jornada de abatización y fumigación contra los zancudos en la colonia Jardines de la Sabana, en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
La actividad forma parte de las acciones que las autoridades de Salud mantienen para combatir los mosquitos transmisores del dengue.
De acuerdo con cifras del Minsal, durante 2026 se han realizado 842,229 inspecciones a viviendas, mientras que 1,761,403 casas han sido fumigadas y se han destruido 2,929,215 criaderos de zancudos.
«Durante la jornada se utilizaron bombas móviles para cubrir la mayor parte del territorio. Este humo es totalmente inofensivo para humanos y mascotas, por lo cual, se pide a la población su colaboración al escuchar al personal cerca de sus viviendas», señaló la institución.
El Minsal recomienda acudir a un establecimiento de salud en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza o sarpullido en la piel, ya que estos síntomas pueden corresponder a un caso sospechoso de dengue.
Nacionales
Capturan a sujeto que incendió vivienda y le quitó la vida a su sobrino en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a José Gabriel Márquez López, de 55 años, señalado como responsable de un homicidio registrado en Ciudad Barrios, San Miguel Norte.
Según las autoridades, Márquez López, quien presenta problemas psiquiátricos, atacó con un arma blanca a varios miembros de su familia y asesinó a su sobrino, un menor de seis años.
Además, el detenido provocó un incendio en la vivienda donde ocurrieron los hechos, dejando a cinco personas con quemaduras.
Márquez López será remitido por los delitos correspondientes.
Nacionales
El Salvador registra cero homicidios el martes 6 de octubre
El martes 6 de octubre cerró con un registro de cero homicidios en todo el territorio nacional, según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, El Salvador suma 239 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Los 239 días se distribuyen de la siguiente manera: seis en octubre, 24 en septiembre, 22 en agosto, 27 en julio, 28 en junio, 26 en mayo, 27 en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero.
Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, se han contabilizado 1,341 días sin homicidios, de acuerdo con los registros oficiales de la PNC.
De los 1,341 días sin homicidios registrados durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, 1,227 corresponden al periodo de vigencia del régimen de excepción. Además, desde la aprobación de esta medida se han registrado más de 93,000 capturas de pandilleros, según los datos proporcionados.
Nacionales
Capturan a sujeto que agredió a otro tras una discusión mientras bebían alcohol en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de golpear con los puños en el rostro a otro sujeto en Acajutla, Sonsonate Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la agresión ocurrió luego de una discusión mientras ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.
El detenido fue identificado como Manuel Antonio Menéndez Torres, de 36 años de edad, quien será remitido por el delito de lesiones, según detalló la PNC.
Mientras tanto, la víctima resultó con lesiones en la nariz y fue trasladada a un hospital. Su condición permanece estable.