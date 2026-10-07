Capturan a sujeto que incendió vivienda y le quitó la vida a su sobrino en San Miguel

El martes 6 de octubre cerró con un registro de cero homicidios en todo el territorio nacional, según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, El Salvador suma 239 días sin homicidios en lo que va de 2026.

Los 239 días se distribuyen de la siguiente manera: seis en octubre, 24 en septiembre, 22 en agosto, 27 en julio, 28 en junio, 26 en mayo, 27 en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero.

Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, se han contabilizado 1,341 días sin homicidios, de acuerdo con los registros oficiales de la PNC.

De los 1,341 días sin homicidios registrados durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, 1,227 corresponden al periodo de vigencia del régimen de excepción. Además, desde la aprobación de esta medida se han registrado más de 93,000 capturas de pandilleros, según los datos proporcionados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...