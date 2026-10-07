Miles de estudiantes protestan en Francia

Haití anunció el aplazamiento de las primeras fases del proceso electoral, lo que posterga de manera indefinida las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre.

El país, considerado el más pobre de América, atraviesa una crisis política, económica y de seguridad que se ha agravado en los últimos años debido a la violencia de las pandillas, a las que se atribuyen asesinatos, violaciones y reclutamiento de menores.

Haití, con unos 11 millones de habitantes, celebró elecciones por última vez en 2016. Su último presidente fue asesinado en 2021 y desde entonces no ha sido reemplazado.

«El período inicialmente establecido para el desarrollo de la campaña electoral ha sido postergado», indicó el Consejo Electoral provisional, sin establecer una nueva fecha para los comicios.

«Estamos trabajando en otro calendario», dijo a la AFP un miembro del Consejo que pidió mantener su identidad en el anonimato.

De acuerdo con el programa publicado en julio, la primera vuelta de las elecciones estaba prevista para el 13 de diciembre de 2026 y la segunda vuelta para el 21 de febrero de 2027.

«No tenía muchas esperanzas de poder votar este año. ¿Quién puede pretender celebrar elecciones en un país donde los habitantes están más preocupados por la inseguridad y los abusos de los grupos armados?», expresó Davidson Jean Baptiste, conductor de mototaxi, en declaraciones a la AFP en Puerto Príncipe.

Inseguridad y desplazamiento

Casi 1,5 millones de personas, equivalentes al 13,6 % de la población, han sido desplazadas por la violencia, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones.

Al menos 5.700 personas han muerto o resultado heridas en Haití desde comienzos de año, alertó a principios de octubre Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió por seis meses la labor de una fuerza antipandillas.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), anunciada por la ONU el año pasado, tenía previsto alcanzar entre abril y octubre los 5.500 efectivos y 50 empleados civiles. Sin embargo, continúa por debajo de esa meta.

La inseguridad también dificulta la organización de las elecciones. Varios municipios se encuentran fuera del control de las autoridades y carecen de centros de inscripción de votantes.

Después de diez años sin elecciones, los haitianos esperan el retorno de la democracia.

«El pueblo ha permanecido demasiado tiempo al margen del debate político», lamentó Claudette Piard, una costurera entrevistada en un centro de inscripción de electores en Delmas, un municipio del área metropolitana de Puerto Príncipe.

«Queremos votar por fin por un gobierno que aporte soluciones», añadió.

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