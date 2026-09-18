El Salvador cierra el 17 de septiembre con cero homicidios

El cielo estará poco nublado durante la mañana de este viernes, sin probabilidades de lluvias, según el pronóstico meteorológico.

Durante la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado, con lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán.

Para la noche, se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado, con lluvias en las zonas oriental y central del país, principalmente en los departamentos de La Unión, San Miguel, Morazán, Usulután, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán y San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones de temperatura, el ambiente será cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.

Estas condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el flujo del este ligeramente acelerado y una vaguada en Centroamérica, factores que favorecerán la generación de lluvias en el territorio nacional.

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