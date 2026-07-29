Adulto mayor fallece tras ser atropellado por una motocicleta en Los Planes de Renderos

Terror CIFCO volverá a abrir sus puertas para ofrecer una experiencia de suspenso y adrenalina durante las Vacaciones Agostinas.

La atracción estará disponible como una de las opciones de entretenimiento para jóvenes y adultos, quienes podrán disfrutar de un recorrido temático diseñado para vivir momentos de emoción y terror durante las festividades.

Esta propuesta forma parte de las alternativas que tendrán los salvadoreños para disfrutar de las vacaciones agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo.

Las puertas de Terror CIFCO abrirán a partir del 31 de julio en un horario especial de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. Posteriormente, del 1 al 9 de agosto, el recorrido estará disponible desde las 3:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.

#TerrorVII | Del 31 de julio al 9 de agosto, Fenadesal se convertirá en el escenario de Terror VII, una experiencia inmersiva con ambientaciones temáticas y personajes que pondrán a prueba el valor de los asistentes en un recorrido lleno de suspenso y adrenalina.… pic.twitter.com/TwWrz2HlUA — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 29, 2026

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