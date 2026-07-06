Jetset
VIDEO | Beyoncé lanzó la canción «MORNING DEW (DONK)»
La cantautora estadounidense Beyoncé lanzó el pasado 4 de julio la canción “MORNING DEW (DONK)”, con la que inició la cuenta regresiva de 60 días para su próximo cumpleaños y para la reedición de B’DAY, su segundo álbum de estudio, publicado originalmente el 4 de septiembre de 2006.
De acuerdo con un comunicado de Sony Music, el tema fue escrito por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producido por Beyoncé junto a Pharrell Williams.
La canción formará parte de la edición conmemorativa por el 20.º aniversario de B’DAY y está acompañada por un video con la letra que reutiliza imágenes antiguas. La producción audiovisual fue dirigida por Cliff Watts, colaborador habitual de la artista y responsable de la fotografía de la icónica portada de Beyoncé para Sports Illustrated Swimsuit con motivo de su 25.º cumpleaños.
Según Sony Music, “MORNING DEW (DONK)” representa la primera canción nueva de Beyoncé en dos años y constituye un homenaje a sus seguidores, conocidos como BeyHive, con motivo de la próxima celebración del aniversario de B’DAY.
El álbum B’DAY se convirtió en el segundo disco de Beyoncé en alcanzar el número uno, al vender 541,196 copias durante su primera semana tras su lanzamiento mundial el 4 de septiembre de 2006 y en Estados Unidos el 5 de septiembre del mismo año.
Además de liderar la lista Billboard 200 en Estados Unidos, el álbum también alcanzó el primer lugar en mercados internacionales, incluido Japón, donde llegó a la cima de la lista internacional de álbumes en menos de tres días.
Jetset
George Clooney recibirá el León de Oro honorífico en la Mostra de Venecia
El actor, director y productor estadounidense George Clooney será distinguido con el León de Oro honorífico por toda su trayectoria durante la próxima edición de la Mostra de Venecia, informaron este lunes los organizadores del festival.
Clooney, de 65 años, expresó que recibir este reconocimiento representa un “tremendo honor”.
“Eso probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré”, afirmó el actor en un comunicado divulgado por el festival, cuya edición de este año se celebrará del 2 al 12 de septiembre.
El jurado de la 83.ª Mostra de Venecia estará presidido por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.
Reconocido también por su activismo político y su labor humanitaria, Clooney es un asistente habitual del certamen cinematográfico de Venecia.
El director del festival, Alberto Barbera, destacó la versatilidad del actor, señalando que ha explorado diversos géneros a lo largo de su carrera. Entre sus interpretaciones mencionó “Syriana” (2005), película por la que obtuvo el Óscar al mejor actor de reparto, además de “Ocean’s Eleven”, “Gravity” y “Los descendientes”.
Barbera describió a Clooney como un “artista completo y carismático, apasionado y original”.
Jetset
Abigaíl Olmedo es coronada reina de las Fiestas Julias 2026-2027 en Santa Ana
Foto: Cortesía
Tras una noche marcada por el glamour, la belleza y el carisma de las 12 candidatas, Abigaíl Olmedo fue coronada como la reina de las Fiestas Julias para el periodo 2026-2027, luego de ser elegida por el jurado calificador, que enfrentó una difícil decisión entre todas las aspirantes.
Cientos de santanecos asistieron al coliseo de la Feria Ganadera Nuestra Señora Santa Ana para apoyar a su candidata favorita y presenciar la coronación de la nueva soberana, quien encabezará el tradicional desfile del correo, programado para este sábado por la tarde, con el que se anuncia el inicio de los festejos patronales en honor a Señora Santa Ana, patrona de la Ciudad Morena.
Durante la gala, el ambiente estuvo lleno de emoción, vítores y colorido gracias a las barras organizadas de las candidatas, identificadas por distintos colores, que alentaron constantemente a sus representantes en cada una de las presentaciones realizadas sobre el escenario instalado para la ocasión.
El evento fue conducido por la actriz y modelo argentina Cecilia Galliano y el presentador salvadoreño Henry Urbina. La programación inició con la presentación de las 12 candidatas y posteriormente contó con la participación del artista internacional Flex, quien puso a bailar al público con su repertorio de éxitos urbanos.
A medida que avanzaba la noche, aumentó la expectativa por conocer a la nueva reina, especialmente después de la selección de las semifinalistas, último paso antes de que el jurado realizara la evaluación final.
En medio del suspenso y la emoción de los asistentes, los presentadores anunciaron el nombre de Abigaíl Olmedo como ganadora. La nueva soberana fue coronada por el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, poniendo el broche de oro a una velada en la que los santanecos conocieron a la representante de las Fiestas Julias 2026-2027.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo podría disputar su último Mundial con Portugal en 2026, según su hermana
Foto: Cortesía
La etapa de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal podría estar llegando a su final tras el Mundial de 2026. El delantero, que suma 232 partidos con la selección absoluta lusa —contando el encuentro previsto ante Croacia—, no estaría presente en la Eurocopa 2028, de acuerdo con declaraciones de su hermana, Kátia Aveiro.
En una entrevista concedida a Sport TV, Aveiro afirmó que el torneo mundialista podría marcar la despedida del futbolista del combinado nacional.
“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, expresó antes del partido en Toronto, donde Portugal buscaba el pase a los octavos de final frente a Croacia.
De concretarse su salida, Cristiano Ronaldo dejaría la selección portuguesa como el jugador con más partidos disputados (232 hasta la fecha) y máximo goleador histórico (145 tantos), además de haber conquistado dos títulos de Nations League y la Eurocopa de 2016. El Mundial continúa siendo el único gran trofeo pendiente en su palmarés con Portugal.
Kátia Aveiro también defendió la trayectoria del delantero y cuestionó las críticas hacia su figura.
“Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años”, señaló, destacando además el esfuerzo familiar detrás de su carrera.
La hermana del capitán portugués también recordó sus más de dos décadas en la selección desde su debut en 2003 y expresó su orgullo por su trayectoria.
“Lo más importante es disfrutar de estos ventitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el ambiente alrededor del equipo es positivo de cara al cierre del torneo.
“Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta”, añadió, sin descartar un eventual cruce ante España en las fases finales.