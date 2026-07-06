George Clooney recibirá el León de Oro honorífico en la Mostra de Venecia

Foto: Cortesía

La etapa de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal podría estar llegando a su final tras el Mundial de 2026. El delantero, que suma 232 partidos con la selección absoluta lusa —contando el encuentro previsto ante Croacia—, no estaría presente en la Eurocopa 2028, de acuerdo con declaraciones de su hermana, Kátia Aveiro.

En una entrevista concedida a Sport TV, Aveiro afirmó que el torneo mundialista podría marcar la despedida del futbolista del combinado nacional.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, expresó antes del partido en Toronto, donde Portugal buscaba el pase a los octavos de final frente a Croacia.

De concretarse su salida, Cristiano Ronaldo dejaría la selección portuguesa como el jugador con más partidos disputados (232 hasta la fecha) y máximo goleador histórico (145 tantos), además de haber conquistado dos títulos de Nations League y la Eurocopa de 2016. El Mundial continúa siendo el único gran trofeo pendiente en su palmarés con Portugal.

Kátia Aveiro también defendió la trayectoria del delantero y cuestionó las críticas hacia su figura.

“Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años”, señaló, destacando además el esfuerzo familiar detrás de su carrera.

La hermana del capitán portugués también recordó sus más de dos décadas en la selección desde su debut en 2003 y expresó su orgullo por su trayectoria.

“Lo más importante es disfrutar de estos ventitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el ambiente alrededor del equipo es positivo de cara al cierre del torneo.

“Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta”, añadió, sin descartar un eventual cruce ante España en las fases finales.

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