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Internacionales

La OMC alerta que el comercio sufre las «mayores perturbaciones» de su historia

Publicado

hace 32 minutos

el

El sistema comercial mundial atraviesa las «mayores perturbaciones» de su historia por los desafíos a las normas comerciales y esto podría tener repercusiones en los niveles de vida en todo el mundo, advirtió este martes la OMC.

En su informe anual, la Organización Mundial del Comercio advierte que «volver a una política comercial unilateral tendría grandes costes» y podría reducir el PIB mundial alrededor de un 5% y las exportaciones un 18,6% de aquí a 2050.

«Las políticas comerciales mundiales y la OMC experimentan las perturbaciones más graves y sostenidas desde que se creó el sistema comercial multilateral hace 80 años», señala el informe, que se hace eco de una advertencia formulada en marzo por su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, poco después del inicio de la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel.

«Hemos visto cómo las normas comerciales han sido cuestionadas a una escala inédita desde la creación de las instituciones multilaterales para sustentar un comercio mundial abierto, estable y predecible», afirmó Okonjo-Iweala en el prólogo del informe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa una cruzada arancelaria desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio.

La OMC señaló varios factores que han perjudicado la cooperación, como la creciente intervención de los Gobiernos en los mercados.

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Internacionales

Millones de personas afectadas por las inundaciones en el este de India

Publicado

hace 51 minutos

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15 septiembre, 2026

Por

Las inundaciones en el estado oriental indio de Bihar afecta a casi cinco millones de personas, informaron funcionarios el martes, mientras se envía ayuda a las zonas más afectadas.

Bihar es uno de los estados de India más propensos a las inundaciones y los siete ríos principales de la región registran niveles por encima de su categoría «de peligro» tras las fuertes lluvias, según el Departamento Estatal de Recursos Hídricos.

«Se están proporcionando continuamente alimentos, agua potable limpia, medicamentos y otras instalaciones esenciales a las familias necesitadas», declaró en un comunicado Vijay Kumar Chaudhary, vice primer ministro de Bihar.

El primer ministro de Bihar, Samrat Choudhary, dijo que se habían transferido 7.000 rupias (72 dólares) a cada una de más de 827.000 familias afectadas por las inundaciones en el estado.

Casi cinco millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones, según cifras del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar.

«La prioridad del gobierno es que cada familia afectada reciba ayuda por las inundaciones y que las labores de reconstrucción se realicen con el objetivo de reconstruir mejor», dijo Choudhary en un comunicado.

Las inundaciones comenzaron este mes y los medios locales han informado de 20 muertes, mientras que funcionarios dijeron que extensas zonas de tierras agrícolas han quedado bajo el agua. Bihar se encuentra río abajo de Nepal, que sufrió inundaciones mortales el mes pasado.

«Las inundaciones son nuestro destino, las enfrentamos todos los años», dijo Chandan Kumar Mahto, de 46 años, residente del distrito de Saran. «Estamos indefensos… tenemos dificultades para conseguir alimentos, agua potable segura y leche para los niños», agregó.

El gobierno de Bihar, formado por una coalición de partidos -incluido el Partido Bharatiya Janata, del primer ministro, Narendra Modi-, afirmó haber habilitado 13 campamentos de ayuda, con más de 1.000 cocinas comunitarias y casi 1.800 botes desplegados en las zonas afectadas por las inundaciones.

Modi envió un equipo del gobierno federal para realizar una «evaluación detallada de los daños», según funcionarios.

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Internacionales

El diésel en EE.UU. alcanza un nuevo récord de 6,27 dólares por galón

Publicado

hace 58 minutos

el

15 septiembre, 2026

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El diésel estadounidense registró el martes un nuevo récord al situarse en torno a los 6,27 dólares por galón en Estados Unidos, consecuencia de las tensiones en Oriente Medio y de los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

El galón (3,78 litros) se situó de media en 6,2694 dólares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

La fuerte subida, muy impopular en Estados Unidos, contradice las reiteradas promesas del presidente Donald Trump de bajar los precios en las gasolineras a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebran en noviembre.

El presidente estadounidense afirmó el lunes que Ucrania y Rusia se habían comprometido a dejar de atacar las infraestructuras energéticas de la otra parte, un día después de criticar a Kiev por sus ataques contra las refinerías de diésel rusas.

«El cese de los ataques ucranianos contra las refinerías rusas ayudaría a reequilibrar el mercado del diésel, pero la escasez de productos refinados procedentes de Oriente Medio es, con diferencia, el factor más importante» en el aumento de los precios, estima Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

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Internacionales

Matan en México a estudiante española de 21 años que se encontraba de intercambio

Publicado

hace 1 día

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14 septiembre, 2026

Por

Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años, fue asesinada en México, donde realizaba una estancia de intercambio académico. Las autoridades investigan el crimen bajo el protocolo de feminicidio.

El hecho ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, a menos de dos horas en automóvil de Ciudad de México. La joven fue agredida con un arma blanca.

Tacoronte Aguilera procedía de la Universidad de Granada, España, y se encontraba matriculada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como parte de su intercambio académico.

La estudiante se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de lo que la Casa de Cultura local, lugar donde se desarrollaba el evento, describió como un «supuesto robo con arma blanca».

La UAEM condenó el hecho y demandó a la Fiscalía estatal una «investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género» para garantizar justicia y evitar la impunidad.

Por su parte, el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, informó a periodistas que aún no se ha determinado la identidad del agresor.

El funcionario también señaló que las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en esa región para brindar seguimiento al caso.

En México, varias entidades investigan inicialmente como feminicidio las muertes violentas de mujeres, para posteriormente determinar si el género tuvo alguna relación con el móvil del crimen.

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