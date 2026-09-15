Millones de personas afectadas por las inundaciones en el este de India

Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años, fue asesinada en México, donde realizaba una estancia de intercambio académico. Las autoridades investigan el crimen bajo el protocolo de feminicidio.

El hecho ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, a menos de dos horas en automóvil de Ciudad de México. La joven fue agredida con un arma blanca.

Tacoronte Aguilera procedía de la Universidad de Granada, España, y se encontraba matriculada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como parte de su intercambio académico.

La estudiante se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de lo que la Casa de Cultura local, lugar donde se desarrollaba el evento, describió como un «supuesto robo con arma blanca».

La UAEM condenó el hecho y demandó a la Fiscalía estatal una «investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género» para garantizar justicia y evitar la impunidad.

Por su parte, el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, informó a periodistas que aún no se ha determinado la identidad del agresor.

El funcionario también señaló que las autoridades establecieron contacto con el Consulado de España en esa región para brindar seguimiento al caso.

En México, varias entidades investigan inicialmente como feminicidio las muertes violentas de mujeres, para posteriormente determinar si el género tuvo alguna relación con el móvil del crimen.

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