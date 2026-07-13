Capturan a tres sujetos tras secuestrar a una adolescente en San Juan Opico

Una adolescente de 15 años fue privada de libertad por tres personas que, mediante amenazas a punta de pistola, sometieron a su familia y posteriormente huyeron con la menor desde el cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

Tras recibir la denuncia, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que permitió ubicar el rumbo del vehículo utilizado por los involucrados. Sin embargo, estos abandonaron el automotor debido a desperfectos mecánicos e intentaron escapar junto con la víctima por una zona montañosa, sobre el kilómetro 33½ de la carretera Panamericana.

La intervención de las Fuerzas Especiales y otras unidades permitió someter a los involucrados, identificados como Manuel Esaú Más Juan, de 32 años, de nacionalidad guatemalteca; Luis Fernando Xitumul López, de 39 años, guatemalteco; y María Ofelia Galicia Zarceño, de 19 años, salvadoreña.

La institución señaló que este tipo de hechos “del pasado ya no tienen cabida en nuestro país”.

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