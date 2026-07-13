Nacionales
Capturan a tres sujetos tras secuestrar a una adolescente en San Juan Opico
Una adolescente de 15 años fue privada de libertad por tres personas que, mediante amenazas a punta de pistola, sometieron a su familia y posteriormente huyeron con la menor desde el cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Tras recibir la denuncia, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que permitió ubicar el rumbo del vehículo utilizado por los involucrados. Sin embargo, estos abandonaron el automotor debido a desperfectos mecánicos e intentaron escapar junto con la víctima por una zona montañosa, sobre el kilómetro 33½ de la carretera Panamericana.
La intervención de las Fuerzas Especiales y otras unidades permitió someter a los involucrados, identificados como Manuel Esaú Más Juan, de 32 años, de nacionalidad guatemalteca; Luis Fernando Xitumul López, de 39 años, guatemalteco; y María Ofelia Galicia Zarceño, de 19 años, salvadoreña.
La institución señaló que este tipo de hechos “del pasado ya no tienen cabida en nuestro país”.
Nacionales
Discusión tras partido de fútbol termina con dos lesionados y dos detenidos en Chalatenango
Luis Antonio Mancía Hernández, de 36 años de edad, y Jaime Ismael Guzmán Galdámez, de 21 años, fueron capturados luego de ser señalados como responsables de lesionar a otros dos hombres durante una pelea ocurrida al finalizar un partido de fútbol.
El hecho se registró en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro, mientras los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.
Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se informó que su condición de salud es estable.
Tras el incidente, junto con la Fuerza Armada se inició la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron capturados en el mismo distrito.
Mancía Hernández y Guzmán Galdámez serán remitidos por el delito de lesiones.
Sucesos
Motociclista resulta lesionado tras siniestro vial en Ciudad Arce
Un hombre resultó lesionado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial registrado la tarde del lunes en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro, departamento de La Libertad.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce fueron alertados sobre la emergencia y acudieron al lugar para brindar asistencia.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, donde estuvieron involucrados un pick up y una motocicleta.
“Se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultando lesionado el motociclista. Nuestro personal le brindó asistencia en el lugar”, detalló Comandos de Salvamento.
Nacionales
Retiran bocinas de unidades del transporte colectivo y sancionan exceso de ruido
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un dispositivo de verificación para detectar dispositivos sonoros que no son de fábrica instalados en unidades del transporte colectivo.
Las autoridades informaron que los procedimientos se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 del Reglamento General de Tránsito.
“Todo dispositivo que no es de fábrica está siendo desinstalado en el momento de la notificación de la falta”, detalló el VMT.
Además, durante los procedimientos, las autoridades han impuesto sanciones por exceso de ruido, a partir de verificaciones realizadas en campo y denuncias ciudadanas.