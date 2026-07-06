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El Salvador traza ruta hacia el futuro con la IA
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, en representación del Presidente Nayib Bukele, participó en el Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, celebrado en Ginebra, Suiza, un espacio de alto nivel convocado en el marco de las Naciones Unidas, para promover una conversación global sobre el futuro de la IA y su impacto en el desarrollo de los pueblos.
En su disertación, el Vicepresidente Ulloa destacó que este diálogo representa una oportunidad histórica para abordar una de las transformaciones más relevantes de nuestro tiempo, al señalar que la inteligencia artificial tiene la capacidad de impactar sectores clave como la salud, la educación, la agricultura, la industria, la seguridad, la justicia y la administración pública.
Destacó que El Salvador aspira a participar activamente en la economía del conocimiento, desarrollar capacidades nacionales y contribuir a la construcción de soluciones que respondan a sus propias realidades. Bajo esa visión, señaló que el país ha decidido situarse como constructor activo de un modelo propio de gobernanza de la IA, respaldado por un ecosistema normativo que incluye la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, una de las primeras en América Latina en esta materia.
En ese contexto, resaltó la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), como institución rectora encargada de orientar estratégicamente el desarrollo de esta tecnología en el país. Al respecto, afirmó que El Salvador busca que la IA no avance de manera dispersa, sino con dirección, reglas claras y una visión pro innovación, convirtiendo la gobernanza en una capacidad práctica para innovar, atraer oportunidades y aplicar las tecnologías al servicio de las personas.
Asimismo, subrayó que la innovación tecnológica debe estar al servicio del bien común y del desarrollo de los pueblos, por lo que toda transformación disruptiva requiere una gobernanza responsable. Al respecto, expresó que el desafío no consiste en ralentizar el progreso tecnológico, sino en construir marcos de confianza que permitan que la inteligencia artificial se desarrolle con transparencia, seguridad, respeto a los derechos humanos y un profundo sentido ético.
Finalmente, el Vicemandatario reiteró la importancia de fortalecer la cooperación internacional para reducir la brecha digital, compartir buenas prácticas y desarrollar capacidades técnicas. En ese sentido, reafirmó el compromiso de El Salvador de seguir contribuyendo activamente a una gobernanza global de la IA basada en la innovación, la confianza y la cooperación internacional, colocando esta tecnología al servicio del desarrollo sustentable, la prosperidad y el bienestar de las naciones.
Nacionales
Seguridad registra una reducción del 32.6 % en los homicidios durante el primer semestre
La tendencia en materia de seguridad registrada durante los últimos años bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele continuó mostrando mejoras durante el primer semestre de 2026, al registrar una nueva reducción en los homicidios respecto al mismo período de 2025.
Entre enero y junio de este año, las autoridades de Seguridad contabilizaron 29 homicidios, la cifra más baja para ese período. El resultado representa una disminución del 32.6 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 asesinatos, consolidando la tendencia a la baja de este delito en el país.
La reducción se suma al comportamiento observado en los últimos años, en los que El Salvador ha reportado una disminución sostenida de los homicidios, junto con un incremento en los días sin asesinatos, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Las estadísticas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio reflejan un promedio de 0.16 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 156 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Durante el primer trimestre del año se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó de tres homicidios en abril, seis en mayo y uno en junio, convirtiendo a este último en el mes más seguro del semestre.
Las autoridades señalaron que, al igual que en los últimos tres años, más del 70 % de los homicidios registrados han estado relacionados con casos de intolerancia social y familiar, tendencia que se mantiene durante este año.
«En este país, quien se atreva a atentar contra la vida de otra persona debe tener claro que pasará el resto de sus días tras las rejas. No hay perdón ni olvido, nos encargaremos de que no salga caminando de la cárcel», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Las autoridades también destacaron que, además de la reducción sostenida de homicidios, la gestión de Seguridad se ha caracterizado por resolver los casos reportados mediante la captura inmediata de los responsables, en la mayoría de los casos en un plazo menor a 72 horas.
Para cada homicidio reportado, la Policía activa el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), cuyo objetivo es localizar y capturar a los responsables para que enfrenten la justicia.
Entre las capturas recientes figura la de José Roberto Arévalo Mojica, de 28 años, señalado por la Policía como el presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 16 de junio en Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con el reporte oficial, Arévalo Mojica habría dado muerte a su padrastro, un hombre de 78 años, quien fue lesionado con un objeto contundente. Las autoridades indicaron que el móvil del crimen estuvo relacionado con problemas familiares.
Principal
Capturan a dos mujeres tras protagonizar una pelea por un cliente en Sonsonate
Dos mujeres fueron capturadas en las últimas horas luego de protagonizar una pelea por la disputa de un cliente en Sonsonate Centro.
De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió sobre el Paseo 15 de Septiembre, frente a la exterminal de buses de la localidad, donde ambas mujeres se agredieron físicamente.
Las detenidas fueron identificadas como Morelia Imelda, de 22 años, y Nayely Marisol, también de 22 años.
Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, intervinieron para separar a las involucradas y posteriormente procedieron con su captura.
Según la información disponible, ambas enfrentarán cargos por los delitos de lesiones y desórdenes públicos.
Nacionales
Cámaras de SívarSeguro captan accidente provocado por giro indebido en la avenida Bernal
El Sistema de Videovigilancia SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador registró el momento en que un conductor provocó un accidente de tránsito tras realizar un giro indebido sobre la avenida Bernal, en San Salvador.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que el conductor ingresó a la entrada de una gasolinera para efectuar un giro indebido e incorporarse a la vía contraria.
De acuerdo con la secuencia del video, el hombre realizó la maniobra sin observar hacia el costado por donde circulaba otro conductor que tenía el derecho de vía. Aunque este último intentó frenar su vehículo para evitar la colisión, terminó impactando contra el automóvil que ejecutó el giro.
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena.
Las autoridades informaron que el percance no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.