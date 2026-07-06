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Inter Miami analiza el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha tras su destacado Mundial 2026
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La dirección deportiva del Inter Miami CF inició análisis formales para la posible incorporación del guardameta de la Selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como Vozinha.
El interés del club de la Major League Soccer (MLS) surgió tras la destacada participación del arquero en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se consolidó como uno de los jugadores más determinantes tanto en la fase de grupos como en la ronda de eliminación directa disputadas en territorio norteamericano.
El portero, de 40 años, se encuentra actualmente como agente libre luego de finalizar su vínculo contractual con el G.D. Chaves de la Liga Portugal 2. Esta condición representa una alternativa favorable para el conjunto de Florida, que busca reforzar su portería sin asumir costos de transferencia elevados y dentro de las regulaciones económicas de la MLS.
Durante la Copa Mundial, Vozinha registró un total de 18 atajadas en cuatro partidos. Entre sus actuaciones más destacadas figura el encuentro de la fase de grupos en el que mantuvo su arco en cero frente a la Selección de España, así como el compromiso de dieciseisavos de final disputado en el Miami Stadium, donde detuvo múltiples ataques de la Selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, antes de que Cabo Verde cayera por 3-2 en tiempo extra.
El desempeño del guardameta también tuvo repercusión fuera de las canchas, al superar los 20 millones de seguidores en sus plataformas digitales. A lo largo de su carrera profesional ha militado en más de 10 clubes, aunque su consolidación internacional llegó durante esta Copa Mundial, emulando registros defensivos de arqueros veteranos como Peter Shilton en 1990 y Dino Zoff en 1982.
Sobre el desempeño de la selección caboverdiana, el propio Vozinha expresó a través de sus canales oficiales: «Nos dieron solo un 1% de probabilidad de avanzar, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1% frente a las potencias; hoy todo el mundo sabe quién es el pueblo caboverdiano».
De acuerdo con la información, estas declaraciones reflejan el perfil de liderazgo que el cuerpo técnico del Inter Miami busca incorporar para la segunda mitad de la temporada en Estados Unidos.
El posible fichaje del experimentado arquero también obligaría a la directiva de las Garzas a reestructurar sus plazas de jugadores extranjeros. Debido a las estrictas normas salariales de la MLS, la condición de agente libre de Vozinha facilitaría las negociaciones antes del cierre del mercado de pases veraniego.
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Cristiano Ronaldo podría disputar su último Mundial con Portugal en 2026, según su hermana
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La etapa de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal podría estar llegando a su final tras el Mundial de 2026. El delantero, que suma 232 partidos con la selección absoluta lusa —contando el encuentro previsto ante Croacia—, no estaría presente en la Eurocopa 2028, de acuerdo con declaraciones de su hermana, Kátia Aveiro.
En una entrevista concedida a Sport TV, Aveiro afirmó que el torneo mundialista podría marcar la despedida del futbolista del combinado nacional.
“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, expresó antes del partido en Toronto, donde Portugal buscaba el pase a los octavos de final frente a Croacia.
De concretarse su salida, Cristiano Ronaldo dejaría la selección portuguesa como el jugador con más partidos disputados (232 hasta la fecha) y máximo goleador histórico (145 tantos), además de haber conquistado dos títulos de Nations League y la Eurocopa de 2016. El Mundial continúa siendo el único gran trofeo pendiente en su palmarés con Portugal.
Kátia Aveiro también defendió la trayectoria del delantero y cuestionó las críticas hacia su figura.
“Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años”, señaló, destacando además el esfuerzo familiar detrás de su carrera.
La hermana del capitán portugués también recordó sus más de dos décadas en la selección desde su debut en 2003 y expresó su orgullo por su trayectoria.
“Lo más importante es disfrutar de estos ventitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el ambiente alrededor del equipo es positivo de cara al cierre del torneo.
“Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta”, añadió, sin descartar un eventual cruce ante España en las fases finales.
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Así reaccionó Vozinha al conocer que jugará contra Messi
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Cabo Verde enfrentará a Argentina el próximo viernes en Miami por el pase a los octavos de final del Mundial 2026, luego de conseguir una histórica clasificación a los dieciseisavos de final de manera invicta.
La selección africana aseguró su boleto tras empatar 0-0 frente a Arabia Saudita en Houston.
Tras la clasificación, el portero de Cabo Verde, Vozinha, reaccionó al conocer que el próximo rival de su equipo será la selección argentina.
«Clasificar a la siguiente ronda para nosotros es muy gratificante y jugar contra Argentina será bueno para nosotros. Es un sueño para cualquier futbolista jugar con Argentina y Lionel Messi», declaró.
El guardameta también se refirió al significado que tiene esta clasificación para su país.
«Cuando un niño llora delante de nosotros, no hay palabras para describir eso. Estamos aquí para, tal vez, ser imagen de los más pequeños y para los grandes también. Ojalá un día los niños quieran ser como un futbolista de Cabo Verde», expresó.
Antes del duelo frente a Cabo Verde, la selección de Argentina disputará este sábado su último partido del Grupo J ante Jordania, con la intención de cerrar la fase de grupos con paso perfecto.
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Messi celebra su cumpleaños 39 en pleno Mundial
Lionel Messi celebra este 24 de junio su cumpleaños número 39. El astro argentino, nacido en Rosario en 1987, festeja una nueva vuelta al sol mientras disputa el Mundial de la FIFA.
Como era de esperarse, los mensajes de felicitación y las muestras de cariño no han dejado de llegar para el capitán de la selección argentina. Figuras del deporte, celebridades y personas cercanas al futbolista se han sumado a los homenajes en una jornada especial marcada por el reconocimiento hacia uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.
Entre los saludos destacó el del seleccionador de Argentina, Leonel Scaloni, quien dedicó unas palabras de afecto a su capitán: “El que imagino que todos queremos, que sea feliz”.
Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, también felicitó a Messi a través de su cuenta de X. “FELIZ CUMPLE L10NEL…!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO”, escribió el mandatario en la red social.
El propio Messi compartió un mensaje en el día de su cumpleaños, acompañado de un video en el que aparece entrenando.