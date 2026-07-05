Capturan a dos mujeres tras protagonizar una pelea por un cliente en Sonsonate

El Sistema de Videovigilancia SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador registró el momento en que un conductor provocó un accidente de tránsito tras realizar un giro indebido sobre la avenida Bernal, en San Salvador.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que el conductor ingresó a la entrada de una gasolinera para efectuar un giro indebido e incorporarse a la vía contraria.

De acuerdo con la secuencia del video, el hombre realizó la maniobra sin observar hacia el costado por donde circulaba otro conductor que tenía el derecho de vía. Aunque este último intentó frenar su vehículo para evitar la colisión, terminó impactando contra el automóvil que ejecutó el giro.

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena.

Las autoridades informaron que el percance no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.

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