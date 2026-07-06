Seguridad registra una reducción del 32.6 % en los homicidios durante el primer semestre

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, en representación del Presidente Nayib Bukele, participó en el Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, celebrado en Ginebra, Suiza, un espacio de alto nivel convocado en el marco de las Naciones Unidas, para promover una conversación global sobre el futuro de la IA y su impacto en el desarrollo de los pueblos.

En su disertación, el Vicepresidente Ulloa destacó que este diálogo representa una oportunidad histórica para abordar una de las transformaciones más relevantes de nuestro tiempo, al señalar que la inteligencia artificial tiene la capacidad de impactar sectores clave como la salud, la educación, la agricultura, la industria, la seguridad, la justicia y la administración pública.

Destacó que El Salvador aspira a participar activamente en la economía del conocimiento, desarrollar capacidades nacionales y contribuir a la construcción de soluciones que respondan a sus propias realidades. Bajo esa visión, señaló que el país ha decidido situarse como constructor activo de un modelo propio de gobernanza de la IA, respaldado por un ecosistema normativo que incluye la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, una de las primeras en América Latina en esta materia.

En ese contexto, resaltó la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), como institución rectora encargada de orientar estratégicamente el desarrollo de esta tecnología en el país. Al respecto, afirmó que El Salvador busca que la IA no avance de manera dispersa, sino con dirección, reglas claras y una visión pro innovación, convirtiendo la gobernanza en una capacidad práctica para innovar, atraer oportunidades y aplicar las tecnologías al servicio de las personas.

Asimismo, subrayó que la innovación tecnológica debe estar al servicio del bien común y del desarrollo de los pueblos, por lo que toda transformación disruptiva requiere una gobernanza responsable. Al respecto, expresó que el desafío no consiste en ralentizar el progreso tecnológico, sino en construir marcos de confianza que permitan que la inteligencia artificial se desarrolle con transparencia, seguridad, respeto a los derechos humanos y un profundo sentido ético.

Finalmente, el Vicemandatario reiteró la importancia de fortalecer la cooperación internacional para reducir la brecha digital, compartir buenas prácticas y desarrollar capacidades técnicas. En ese sentido, reafirmó el compromiso de El Salvador de seguir contribuyendo activamente a una gobernanza global de la IA basada en la innovación, la confianza y la cooperación internacional, colocando esta tecnología al servicio del desarrollo sustentable, la prosperidad y el bienestar de las naciones.

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