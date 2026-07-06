Nacionales
Tres personas resultan lesionadas en accidente de tránsito en Cojutepeque
Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Cruz Roja Salvadoreña atendieron un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 34 de la carretera Panamericana, en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán Sur.
De acuerdo con las autoridades, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para auxiliar a las personas involucradas en el percance.
Como resultado del accidente, tres personas resultaron lesionadas y fueron estabilizadas en el lugar por personal de emergencia antes de ser trasladadas al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, donde recibirán atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el accidente ni han revelado la identidad de las personas lesionadas.
Nacionales
Vicepresidente Ulloa ratifica compromiso con la innovación, transformación digital y gobernanza de nuevas tecnologías durante su agenda oficial en Ginebra, Suiza
En el marco del Primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una bilateral con el Presidente de la República de Estonia, Alar Karis, con el propósito de intercambiar experiencias en materia de innovación, transformación digital y gobernanza de nuevas tecnologías.
Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el liderazgo de El Salvador y Estonia como copresidentes de este proceso intergubernamental desarrollado por las Naciones Unidas, orientado a promover una gobernanza global de la Inteligencia Artificial basada en la innovación, la confianza, la inclusión y la cooperación internacional. En ese sentido, el Vicemandatario, resaltó la visión salvadoreña de impulsar la IA como una política estratégica para el desarrollo nacional, orientada a modernizar el Estado, fortalecer los servicios públicos y formar talento para la nueva economía digital.
Bajo esta perspectiva, compartió los avances del país en salud, mediante la plataforma DoctorSV, así como las iniciativas de transformación digital en educación, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas y la cooperación con Google para fortalecer los procesos de aprendizaje. Asimismo, destacó el papel de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), como una institución clave para el fortalecimiento de capacidades en la gestión pública y la preparación de funcionarios frente a los desafíos de la economía digital.
Por su parte, el Presidente Karis expuso la experiencia de Estonia como referente internacional en gobernanza digital, interoperabilidad de los servicios públicos y administración electrónica. De la misma forma, mencionó los avances de su país en conectividad nacional, educación digital e inteligencia artificial personalizada para el sistema educativo, destacando también el desarrollo de modelos de IA adaptados al idioma estonio, como una herramienta para preservar la lengua y fortalecer el aprendizaje de las nuevas generaciones.
Finalmente, el Vicepresidente Ulloa y el Presidente Karis reiteraron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral entre ambas naciones. Esta alianza refleja la convergencia de dos fortalezas complementarias: la experiencia de Estonia, reconocida internacionalmente en gobierno digital, y el compromiso de El Salvador con la innovación regulatoria y el liderazgo en tecnologías emergentes, que suman a una gobernanza global centrada en las personas y al servicio del bien común.
Posteriormente, El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, se reunió con el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, para ampliar la agenda de trabajo conjunto en materia de inteligencia artificial, educación, cultura y economía del conocimiento.
En la sesión, el Vicepresidente Ulloa expuso las principales iniciativas impulsadas por el país para consolidar un modelo de desarrollo basado en la innovación, destacando los avances nacionales vinculados a: Economía naranja, economía azul y fortalecimiento de capacidades en tecnologías digitales e inteligencia artificial. Asimismo, compartió el funcionamiento de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), como espacios de inclusión social y formación para la juventud.
En materia de IA, el Vicemandatario explicó el ecosistema jurídico e institucional que El Salvador ha desarrollado para orientar la gobernanza de esta tecnología, incluyendo su marco legal, arquitectura institucional y mecanismos de cooperación internacional. Destacó a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), como institución rectora encargada de impulsar una visión estratégica orientada a posicionar al país como un hub regional de tecnologías emergentes.
El Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany y su equipo, recibieron con interés la presentación del modelo salvadoreño, destacando su enfoque integral para articular innovación, desarrollo tecnológico y fortalecimiento institucional. Asimismo, ambas partes intercambiaron experiencias sobre la aplicación de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación para la IA (Readiness Assessment Methodology – RAM) de la UNESCO, con el objetivo de profundizar el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas que puedan servir de referencia para otros países.
Finalmente, reconoció el liderazgo del Vicemandatario en el Plan Trifinio, iniciativa que El Salvador impulsa junto con Guatemala y Honduras para renovar el reconocimiento de la Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad ante la UNESCO, destacándola como un modelo de cooperación transfronteriza y de protección de recursos naturales compartidos. Con este acercamiento, El Salvador y la UNESCO reiteran su disposición de continuar trabajando de manera estrecha en iniciativas que fortalezcan la innovación, la educación, la cultura, la inteligencia artificial y el desarrollo.
Nacionales
PNC captura a dos hombres por agredir con un corvo a otro sujeto en Santiago Nonualco
Dos hombres en estado de ebriedad fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) tras agredir con un corvo a un tercero que también se encontraba bajo los efectos del alcohol en el distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro.
De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas dentro de su vivienda y los dos hombres ingresaron al inmueble. Posteriormente, tras una acalorada discusión, lo atacaron con un corvo.
Las autoridades detallaron que la víctima sufrió heridas en una mano y la pérdida de uno de sus dedos a causa de la agresión.
Los atacantes fueron identificados como Benjamín Edgardo Hernández Rodríguez y José Noé Díaz González, quienes fueron localizados y capturados mediante un inmediato dispositivo policial. Ambos serán remitidos por el delito de lesiones.
Nacionales
Seguridad registra una reducción del 32.6 % en los homicidios durante el primer semestre
La tendencia en materia de seguridad registrada durante los últimos años bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele continuó mostrando mejoras durante el primer semestre de 2026, al registrar una nueva reducción en los homicidios respecto al mismo período de 2025.
Entre enero y junio de este año, las autoridades de Seguridad contabilizaron 29 homicidios, la cifra más baja para ese período. El resultado representa una disminución del 32.6 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 asesinatos, consolidando la tendencia a la baja de este delito en el país.
La reducción se suma al comportamiento observado en los últimos años, en los que El Salvador ha reportado una disminución sostenida de los homicidios, junto con un incremento en los días sin asesinatos, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Las estadísticas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio reflejan un promedio de 0.16 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 156 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Durante el primer trimestre del año se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó de tres homicidios en abril, seis en mayo y uno en junio, convirtiendo a este último en el mes más seguro del semestre.
Las autoridades señalaron que, al igual que en los últimos tres años, más del 70 % de los homicidios registrados han estado relacionados con casos de intolerancia social y familiar, tendencia que se mantiene durante este año.
«En este país, quien se atreva a atentar contra la vida de otra persona debe tener claro que pasará el resto de sus días tras las rejas. No hay perdón ni olvido, nos encargaremos de que no salga caminando de la cárcel», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Las autoridades también destacaron que, además de la reducción sostenida de homicidios, la gestión de Seguridad se ha caracterizado por resolver los casos reportados mediante la captura inmediata de los responsables, en la mayoría de los casos en un plazo menor a 72 horas.
Para cada homicidio reportado, la Policía activa el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), cuyo objetivo es localizar y capturar a los responsables para que enfrenten la justicia.
Entre las capturas recientes figura la de José Roberto Arévalo Mojica, de 28 años, señalado por la Policía como el presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 16 de junio en Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con el reporte oficial, Arévalo Mojica habría dado muerte a su padrastro, un hombre de 78 años, quien fue lesionado con un objeto contundente. Las autoridades indicaron que el móvil del crimen estuvo relacionado con problemas familiares.