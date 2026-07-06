Tres personas resultan lesionadas en accidente de tránsito en Cojutepeque

En el marco del Primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una bilateral con el Presidente de la República de Estonia, Alar Karis, con el propósito de intercambiar experiencias en materia de innovación, transformación digital y gobernanza de nuevas tecnologías.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el liderazgo de El Salvador y Estonia como copresidentes de este proceso intergubernamental desarrollado por las Naciones Unidas, orientado a promover una gobernanza global de la Inteligencia Artificial basada en la innovación, la confianza, la inclusión y la cooperación internacional. En ese sentido, el Vicemandatario, resaltó la visión salvadoreña de impulsar la IA como una política estratégica para el desarrollo nacional, orientada a modernizar el Estado, fortalecer los servicios públicos y formar talento para la nueva economía digital.

Bajo esta perspectiva, compartió los avances del país en salud, mediante la plataforma DoctorSV, así como las iniciativas de transformación digital en educación, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas y la cooperación con Google para fortalecer los procesos de aprendizaje. Asimismo, destacó el papel de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), como una institución clave para el fortalecimiento de capacidades en la gestión pública y la preparación de funcionarios frente a los desafíos de la economía digital.

Por su parte, el Presidente Karis expuso la experiencia de Estonia como referente internacional en gobernanza digital, interoperabilidad de los servicios públicos y administración electrónica. De la misma forma, mencionó los avances de su país en conectividad nacional, educación digital e inteligencia artificial personalizada para el sistema educativo, destacando también el desarrollo de modelos de IA adaptados al idioma estonio, como una herramienta para preservar la lengua y fortalecer el aprendizaje de las nuevas generaciones.

Finalmente, el Vicepresidente Ulloa y el Presidente Karis reiteraron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral entre ambas naciones. Esta alianza refleja la convergencia de dos fortalezas complementarias: la experiencia de Estonia, reconocida internacionalmente en gobierno digital, y el compromiso de El Salvador con la innovación regulatoria y el liderazgo en tecnologías emergentes, que suman a una gobernanza global centrada en las personas y al servicio del bien común.

Posteriormente, El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, se reunió con el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, para ampliar la agenda de trabajo conjunto en materia de inteligencia artificial, educación, cultura y economía del conocimiento.

En la sesión, el Vicepresidente Ulloa expuso las principales iniciativas impulsadas por el país para consolidar un modelo de desarrollo basado en la innovación, destacando los avances nacionales vinculados a: Economía naranja, economía azul y fortalecimiento de capacidades en tecnologías digitales e inteligencia artificial. Asimismo, compartió el funcionamiento de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), como espacios de inclusión social y formación para la juventud.

En materia de IA, el Vicemandatario explicó el ecosistema jurídico e institucional que El Salvador ha desarrollado para orientar la gobernanza de esta tecnología, incluyendo su marco legal, arquitectura institucional y mecanismos de cooperación internacional. Destacó a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), como institución rectora encargada de impulsar una visión estratégica orientada a posicionar al país como un hub regional de tecnologías emergentes.

El Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany y su equipo, recibieron con interés la presentación del modelo salvadoreño, destacando su enfoque integral para articular innovación, desarrollo tecnológico y fortalecimiento institucional. Asimismo, ambas partes intercambiaron experiencias sobre la aplicación de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación para la IA (Readiness Assessment Methodology – RAM) de la UNESCO, con el objetivo de profundizar el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas que puedan servir de referencia para otros países.

Finalmente, reconoció el liderazgo del Vicemandatario en el Plan Trifinio, iniciativa que El Salvador impulsa junto con Guatemala y Honduras para renovar el reconocimiento de la Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad ante la UNESCO, destacándola como un modelo de cooperación transfronteriza y de protección de recursos naturales compartidos. Con este acercamiento, El Salvador y la UNESCO reiteran su disposición de continuar trabajando de manera estrecha en iniciativas que fortalezcan la innovación, la educación, la cultura, la inteligencia artificial y el desarrollo.

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