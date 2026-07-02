Virales
VIDEO | Sorprenden a cuatro sujetos robando y los atan con cinta adhesiva en Indonesia
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a cuatro hombres inmovilizados con cinta adhesiva luego de que intentaran cometer un robo en un establecimiento.
De acuerdo con la información difundida, los sujetos intentaron robar en el local sin percatarse de que estaban siendo vigilados por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Los propietarios del negocio llegaron al lugar y los emboscaron. Posteriormente, los ataron con cinta adhesiva hasta dejarlos inmóviles y dieron aviso a la Policía para entregarlos a las autoridades.
Sucesos
Emotivo gesto: venezolanos celebran el cumpleaños de un socorrista salvadoreño
Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de venezolanos sorprendió con un pastel de cumpleaños a uno de los integrantes del grupo USAR de El Salvador, como muestra de agradecimiento por la labor que los rescatistas salvadoreños realizan durante la misión humanitaria en ese país.
El homenaje fue para el rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo, quien cumplió 49 años mientras participa en la misión de ayuda.
Reyes agradeció el gesto de la comunidad venezolana por celebrar una fecha tan importante para él y expresó que, por el momento, su mayor deseo es salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
Principal
Conductor de Apopa se hace viral tras revelar que tiene 33 hijos con diferentes mujeres
La historia de Francisco Jiménez, motorista de la ruta 38-C de Apopa, ha generado sorpresa entre los salvadoreños luego de que revelara que tiene 33 hijos.
El conductor afirmó que es padre de 19 hombres y 14 mujeres, una cifra poco común que rápidamente llamó la atención de quienes conocieron su testimonio.
Según explicó, únicamente dos de sus hijos son fruto de una misma relación, mientras que los demás nacieron de distintas parejas. Jiménez comentó que a lo largo de los años mantuvo relaciones con varias mujeres, situación que dio origen a la numerosa familia que asegura haber formado.
Asimismo, el motorista relató que gran parte de esas relaciones surgieron durante su etapa laboral al frente de las unidades de transporte colectivo.
Principal
VIDEO: Así salvó un hombre a un niño de un intento de secuestro
Un hombre evitó el secuestro de un niño en el sector de Guaianases, en São Paulo, Brasil, según quedó registrado por una cámara de seguridad.
En las imágenes se observa cuando una persona baja de un taxi y se dirige hacia un niño que se encontraba en una acera subido en una bicicleta. Posteriormente, el sujeto toma al menor e intenta llevarlo hacia el vehículo.
La acción fue interrumpida por un peatón que intervino oportunamente y logró impedir el rapto del niño.
Según la información, el secuestrador actuaba junto a un cómplice. Tras el fallido intento, ambos regresaron al taxi; sin embargo, el conductor apagó el vehículo y los dos hombres fueron sacados del automóvil y agredidos por vecinos del sector.
Nesta terça-feira (16), uma câmera de segurança registrou uma ocorrência na Rua Moreira Neto, nº 410, em Guaianases, na zona leste de São Paulo. As imagens mostram o momento em que um homem desce de um carro e tenta levar uma criança que estava na calçada para dentro do veículo,… pic.twitter.com/1U0jSDqHpa
— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 17, 2026