VIDEO | Sorprenden a cuatro sujetos robando y los atan con cinta adhesiva en Indonesia

Un hombre evitó el secuestro de un niño en el sector de Guaianases, en São Paulo, Brasil, según quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa cuando una persona baja de un taxi y se dirige hacia un niño que se encontraba en una acera subido en una bicicleta. Posteriormente, el sujeto toma al menor e intenta llevarlo hacia el vehículo.

La acción fue interrumpida por un peatón que intervino oportunamente y logró impedir el rapto del niño.

Según la información, el secuestrador actuaba junto a un cómplice. Tras el fallido intento, ambos regresaron al taxi; sin embargo, el conductor apagó el vehículo y los dos hombres fueron sacados del automóvil y agredidos por vecinos del sector.

Nesta terça-feira (16), uma câmera de segurança registrou uma ocorrência na Rua Moreira Neto, nº 410, em Guaianases, na zona leste de São Paulo. As imagens mostram o momento em que um homem desce de um carro e tenta levar uma criança que estava na calçada para dentro do veículo,… pic.twitter.com/1U0jSDqHpa — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 17, 2026

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