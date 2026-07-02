Sucesos
Emotivo gesto: venezolanos celebran el cumpleaños de un socorrista salvadoreño
Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de venezolanos sorprendió con un pastel de cumpleaños a uno de los integrantes del grupo USAR de El Salvador, como muestra de agradecimiento por la labor que los rescatistas salvadoreños realizan durante la misión humanitaria en ese país.
El homenaje fue para el rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo, quien cumplió 49 años mientras participa en la misión de ayuda.
Reyes agradeció el gesto de la comunidad venezolana por celebrar una fecha tan importante para él y expresó que, por el momento, su mayor deseo es salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
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VIDEO | Cámaras de videovigilancia de Antiguo Cuscatlán capta un OVNI
La Alcaldía del distrito de Antiguo Cuscatlán informó que el sistema de videovigilancia Smart City registró el paso de un objeto volador no identificado (OVNI) durante la madrugada del pasado 23 de junio sobre el sector del bulevar Luis Poma.
De acuerdo con la publicación oficial, las imágenes fueron captadas por una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen o la naturaleza del objeto observado.
La municipalidad aclaró que únicamente reporta el hecho registrado por su sistema de videovigilancia, sin emitir conclusiones sobre lo captado por las cámaras.
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Pensó que podía apropiarse de la acera y terminó retirando una estructura para jardín
Con el objetivo de mantener libres los espacios públicos, la alcaldía de Soyapango, en San Salvador Este, intervino al propietario de una vivienda que utilizaba la acera contigua a su inmueble como parte de su propiedad.
Las autoridades municipales, en coordinación con agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), informaron que la intervención se realizó en la urbanización Jardines de Monte Blanco.
Según detallaron, el propietario del inmueble construido de forma ilegal atendió el llamado efectuado por la Unidad Contravencional, lo que permitió el retiro voluntario de la estructura que obstruía el paso peatonal.
La comuna señaló que esta medida busca garantizar la libre circulación de los peatones y promover espacios públicos más seguros y ordenados en beneficio de la población.
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VIDEO | No les alcanzó para el motel: así sorprendieron a una pareja haciendo el delicioso
La alcaldía de San Salvador informó que una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, una arteria que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la situación fue detectada a través del sistema de monitoreo, lo que permitió la intervención de agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Tras la intervención, las personas involucradas fueron sancionadas por los agentes municipales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las normas de convivencia ciudadana y mantener una conducta adecuada en los espacios públicos.
#CRONIO Una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
Tras detectar la situación a través del sistema de… pic.twitter.com/KthqmKAnNl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 24, 2026