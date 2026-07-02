Emotivo gesto: venezolanos celebran el cumpleaños de un socorrista salvadoreño

La alcaldía de San Salvador informó que una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, una arteria que conecta la colonia La Cima con San Salvador.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la situación fue detectada a través del sistema de monitoreo, lo que permitió la intervención de agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

Tras la intervención, las personas involucradas fueron sancionadas por los agentes municipales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las normas de convivencia ciudadana y mantener una conducta adecuada en los espacios públicos.

#CRONIO Una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, que conecta la colonia La Cima con San Salvador. Tras detectar la situación a través del sistema de… pic.twitter.com/KthqmKAnNl — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 24, 2026

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