VIDEO | Cámaras de videovigilancia de Antiguo Cuscatlán capta un OVNI

En medio de la devastación provocada por el fuerte terremoto que sacudió Venezuela, un emotivo rescate ha generado esperanza entre las labores de emergencia.

Mientras realizaban tareas de búsqueda entre los escombros de una vivienda colapsada, rescatistas observaron unos pequeños ojos que los miraban desde debajo de los restos de la estructura. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un perrito que había logrado sobrevivir pese a las difíciles condiciones.

Los equipos de rescate le proporcionaron agua y comenzaron a retirar cuidadosamente los escombros hasta lograr ponerlo a salvo.

El rescate ha sido destacado como una muestra de esperanza en medio de la tragedia y del esfuerzo que realizan los equipos de emergencia para salvar vidas.

Asimismo, se reconoció la labor de los rescatistas y voluntarios que continúan trabajando de forma incansable en las zonas afectadas por el terremoto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...