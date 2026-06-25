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VIDEO | Cámaras de videovigilancia de Antiguo Cuscatlán capta un OVNI
La Alcaldía del distrito de Antiguo Cuscatlán informó que el sistema de videovigilancia Smart City registró el paso de un objeto volador no identificado (OVNI) durante la madrugada del pasado 23 de junio sobre el sector del bulevar Luis Poma.
De acuerdo con la publicación oficial, las imágenes fueron captadas por una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen o la naturaleza del objeto observado.
La municipalidad aclaró que únicamente reporta el hecho registrado por su sistema de videovigilancia, sin emitir conclusiones sobre lo captado por las cámaras.
Nacionales
Hombre resulta lesionado tras caer del techo de una vivienda en Mejicanos
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) auxiliaron a un hombre que sufrió una fuerte caída desde el techo de una vivienda en la comunidad Los Próceres, en el distrito de Mejicanos.
Personal de la institución acudió rápidamente al lugar de la emergencia para brindar atención prehospitalaria a la víctima.
Tras ser estabilizado en la escena, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las fuertes lesiones sufridas.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del lesionado, así como las circunstancias en las que ocurrió el accidente. De acuerdo con la información disponible, no se ha confirmado si la víctima realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de la vivienda al momento de la caída.
Internacionales
Milagro entre los escombros: rescatan con vida a un perrito tras el terremoto en Venezuela
En medio de la devastación provocada por el fuerte terremoto que sacudió Venezuela, un emotivo rescate ha generado esperanza entre las labores de emergencia.
Mientras realizaban tareas de búsqueda entre los escombros de una vivienda colapsada, rescatistas observaron unos pequeños ojos que los miraban desde debajo de los restos de la estructura. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un perrito que había logrado sobrevivir pese a las difíciles condiciones.
Los equipos de rescate le proporcionaron agua y comenzaron a retirar cuidadosamente los escombros hasta lograr ponerlo a salvo.
El rescate ha sido destacado como una muestra de esperanza en medio de la tragedia y del esfuerzo que realizan los equipos de emergencia para salvar vidas.
Asimismo, se reconoció la labor de los rescatistas y voluntarios que continúan trabajando de forma incansable en las zonas afectadas por el terremoto.
Internacionales
VIDEO | Así fue rescatado un bebito entre los escombros tras el terremoto en Venezuela
Un bebé fue rescatado con vida entre los escombros en medio de una emergencia que continúa marcada por escenas de dolor y tensión.
El momento del rescate generó una profunda conmoción entre las personas que participaron en las labores, quienes expresaron su emoción al encontrar al pequeño con vida.
Video completo: https://whatsapp.com/channel/0029VaXuGk7IN9ivv7yQoo06/19875