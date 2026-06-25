Internacionales
Milagro entre los escombros: rescatan con vida a un perrito tras el terremoto en Venezuela
En medio de la devastación provocada por el fuerte terremoto que sacudió Venezuela, un emotivo rescate ha generado esperanza entre las labores de emergencia.
Mientras realizaban tareas de búsqueda entre los escombros de una vivienda colapsada, rescatistas observaron unos pequeños ojos que los miraban desde debajo de los restos de la estructura. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un perrito que había logrado sobrevivir pese a las difíciles condiciones.
Los equipos de rescate le proporcionaron agua y comenzaron a retirar cuidadosamente los escombros hasta lograr ponerlo a salvo.
El rescate ha sido destacado como una muestra de esperanza en medio de la tragedia y del esfuerzo que realizan los equipos de emergencia para salvar vidas.
Asimismo, se reconoció la labor de los rescatistas y voluntarios que continúan trabajando de forma incansable en las zonas afectadas por el terremoto.
Internacionales
Futbolista de la liga francesa fallece ahogado en un río donde está prohibido nadar
Un futbolista francés de 21 años fue declarado con muerte cerebral luego de un trágico accidente por ahogamiento ocurrido en el río Ródano, cerca de la ciudad de Lyon, en el este de Francia.
El jugador, identificado como Kenzo Kies, fue trasladado de emergencia a un hospital el lunes por la tarde tras ser rescatado del agua durante un operativo de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir.
De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p. m., cuando varias personas fueron arrastradas por una fuerte corriente en la zona de las cascadas de Feyssine. En total, cuatro personas resultaron afectadas por el peligroso flujo de agua.
Los servicios de rescate informaron que dos de los involucrados lograron salir por sus propios medios y no requirieron atención médica. Una tercera persona fue rescatada y reanimada en el lugar antes de ser trasladada en condición estable a un hospital cercano.
Kenzo Kies permaneció desaparecido durante varios minutos hasta que buzos especializados lograron localizarlo en el agua. Tras los intentos de reanimación, los médicos confirmaron que presentaba muerte cerebral.
Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, ocurrido en medio de una intensa ola de calor que afecta gran parte de Europa.
El joven futbolista inició su carrera en las categorías inferiores del Olympique de Lyon en 2010, donde permaneció durante ocho años. Posteriormente pasó a las divisiones juveniles del AS Saint-Étienne y, más recientemente, integraba el equipo de reserva del En Avant Guingamp, de la Ligue 2.
Internacionales
VIDEO | Así fue rescatado un bebito entre los escombros tras el terremoto en Venezuela
Un bebé fue rescatado con vida entre los escombros en medio de una emergencia que continúa marcada por escenas de dolor y tensión.
El momento del rescate generó una profunda conmoción entre las personas que participaron en las labores, quienes expresaron su emoción al encontrar al pequeño con vida.
Video completo: https://whatsapp.com/channel/0029VaXuGk7IN9ivv7yQoo06/19875
Internacionales
Narcocultivos aumentaron 3,5% en Colombia durante 2024, según informe de la ONU
Los narcocultivos aumentaron un 3,5 % en Colombia durante 2024 en comparación con el año anterior, según el informe anual de Naciones Unidas publicado este jueves. El incremento se registra en el país que produce más cocaína en el mundo y ocurre en un contexto marcado por el fortalecimiento de los grupos ilegales financiados principalmente por el narcotráfico.
De acuerdo con el documento, elaborado conjuntamente por Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia de Colombia, en 2024 se identificaron 261.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, materia prima utilizada para la producción de cocaína. En 2023, la cifra alcanzó las 253.000 hectáreas.
El informe señala que el aumento de los cultivos coincide con un mayor poder de los grupos armados ilegales, que se financian mediante actividades relacionadas con el narcotráfico y mantienen presencia en diversas zonas del país.
Durante su mandato, el presidente saliente Gustavo Petro intentó negociar acuerdos de paz con grupos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, según expertos citados en el contexto del informe, estas organizaciones aprovecharon los diálogos para ampliar su control territorial y fortalecer sus estructuras.
El documento también revela una mayor tecnificación en las redes de producción de cocaína. Un análisis realizado por la Policía sobre muestras decomisadas en puntos de fabricación determinó que la droga presenta una pureza promedio superior al 92 % antes de ingresar a la cadena de tráfico.
Asimismo, el informe identifica una nueva modalidad utilizada por las organizaciones criminales, consistente en la exportación de subproductos como la pasta base de cocaína para que el refinamiento final se realice directamente en los países de destino.
La publicación no incluyó la cifra de producción de cocaína debido a desacuerdos entre el gobierno colombiano y Naciones Unidas. Ambas partes acordaron revisar la metodología empleada antes de divulgar ese indicador.
Luego de que Estados Unidos retirara a Colombia la certificación de país aliado en la lucha contra las drogas el año pasado, Gustavo Petro cuestionó la medición realizada por el organismo internacional y aseguró que los cálculos eran incorrectos.
El informe también detalla que más del 53 % de las áreas cultivadas con coca se encuentran en zonas remotas habitadas por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como dentro de parques naturales.
Los narcocultivos y la producción de cocaína figuran entre los principales desafíos que enfrentará el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha prometido fumigar los sembradíos con apoyo de Estados Unidos.