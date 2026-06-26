Nacionales
Hombre resulta lesionado tras caer del techo de una vivienda en Mejicanos
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) auxiliaron a un hombre que sufrió una fuerte caída desde el techo de una vivienda en la comunidad Los Próceres, en el distrito de Mejicanos.
Personal de la institución acudió rápidamente al lugar de la emergencia para brindar atención prehospitalaria a la víctima.
Tras ser estabilizado en la escena, el hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las fuertes lesiones sufridas.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del lesionado, así como las circunstancias en las que ocurrió el accidente. De acuerdo con la información disponible, no se ha confirmado si la víctima realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de la vivienda al momento de la caída.
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VIDEO | Cámaras de videovigilancia de Antiguo Cuscatlán capta un OVNI
La Alcaldía del distrito de Antiguo Cuscatlán informó que el sistema de videovigilancia Smart City registró el paso de un objeto volador no identificado (OVNI) durante la madrugada del pasado 23 de junio sobre el sector del bulevar Luis Poma.
De acuerdo con la publicación oficial, las imágenes fueron captadas por una de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el origen o la naturaleza del objeto observado.
La municipalidad aclaró que únicamente reporta el hecho registrado por su sistema de videovigilancia, sin emitir conclusiones sobre lo captado por las cámaras.
Nacionales
Salvadoreños consideran que las acciones de seguridad deben seguir vigentes
Más del 83 % de los salvadoreños califica las acciones impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad pública como «lo mejor» que está ocurriendo en el país, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, cuyos datos fueron presentados ayer.
Según el estudio, la población reconoce los beneficios de medidas implementadas a escala nacional, como el régimen de excepción y el Plan Control Territorial (PCT), destacando aspectos como la reducción de la violencia, el encarcelamiento de pandillas y la libertad para movilizarse.
La encuesta también refleja que el 64.3 % de los consultados considera que los principales logros del gobierno del presidente Nayib Bukele durante su séptimo año al frente del Ejecutivo son la seguridad y el combate de las pandillas.
De acuerdo con la información presentada, estos resultados coinciden con la calificación otorgada al Ministerio de Seguridad y Justicia por las acciones ejecutadas para garantizar la integridad de la población.
En cuanto al régimen de excepción, el Iudop-UCA evaluó la opinión ciudadana sobre la continuidad de esta medida constitucional. El 68.9 % de los encuestados manifestó que debe mantenerse por más tiempo.
Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 57 votos, la prórroga número 52 del régimen de excepción, que permanecerá vigente durante un mes más, desde el 30 de junio hasta el 29 de julio de 2026.
La medida no contó con el respaldo de los diputados de las bancadas de ARENA y Vamos. Según lo expuesto, la continuidad del régimen fortalece el Plan Control Territorial como parte de las estrategias para combatir las estructuras criminales y mantener el ambiente de paz.
Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha acumulado 1,137 días sin homicidios, de los cuales 149 corresponden a lo que va de 2026.
Nacionales
Junio acumula 23 días sin homicidios en El Salvador, según la PNC
Junio sumó un día más sin registrar homicidios en El Salvador y acumula un total de 23 jornadas sin asesinatos, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos fueron compartidos por la institución a través de su cuenta de X, donde detalló que el miércoles 24 de junio finalizó sin reportes de homicidios en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el miércoles 24 de junio, con 0 homicidios en el país», publicó la PNC en la referida red social.
De acuerdo con el balance de Seguridad, el año 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Asimismo, las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes realizados por equipos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, acciones que, según indican, han permitido mantener un contexto social alejado de la violencia y han contribuido a que El Salvador sea considerado el país más seguro del hemisferio occidental.