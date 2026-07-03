Internacionales
Video muestra cómo se vivió el doble terremoto en la costa de Venezuela
Un video difundido en redes sociales muestra cómo se vivió el doble terremoto que afectó a Venezuela y que ha dejado miles de víctimas, según el más reciente balance de las autoridades.
Las imágenes fueron grabadas por un pescador desde su lancha frente a la costa venezolana, en el océano Atlántico.
En el video se observa el momento en que las olas golpean con fuerza la costa, generando abundante espuma blanca mientras ocurre el fenómeno.
De acuerdo con el más reciente recuento de las autoridades venezolanas, hasta la mañana de este viernes se contabilizan más de 2,500 personas fallecidas a causa del doble terremoto.
Internacionales
Venezuela recibirá médicos y ayuda humanitaria de Argentina, Qatar y Jordania tras los sismos del 24 de junio
Venezuela recibirá un contingente de 40 médicos, personal especializado y una planta potabilizadora de agua enviados por Argentina para fortalecer la atención a las comunidades afectadas por los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, informó este viernes la Cancillería venezolana.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez, y el representante de la Fuerza Armada de Argentina, Gustavo Errobidart, tras un recorrido por el estado La Guaira, en el centro-norte del país, la entidad más afectada por los movimientos telúricos.
De acuerdo con la Cancillería, Ramírez supervisó el despliegue técnico e internacional en las zonas afectadas de La Guaira, donde se coordinan acciones con brigadas argentinas para acelerar la recuperación del litoral.
La institución también informó sobre la recepción de 28 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Qatar y Jordania, compuestas por insumos médicos, camas hospitalarias y alimentos destinados a atender a la población afectada.
Según el más reciente reporte oficial, los dos sismos que sacudieron el centro de Venezuela el 24 de junio dejaron un saldo de 2,295 personas fallecidas y más de 11,000 heridas.
Internacionales
Hallan muerta a periodista secuestrada en México
Las autoridades de México informaron este viernes que fue encontrado el cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada por dos hombres armados a principios de junio en el estado de Veracruz.
De acuerdo con la fiscalía estatal, el secuestro de la comunicadora quedó registrado en un video captado en su vivienda. Sus restos fueron localizados hace varios días en una casa y posteriormente identificados, según informó la institución mediante un comunicado.
La fiscalía también reportó la captura de ocho personas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen.
Según las investigaciones, los agentes «proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo» responsable del secuestro de la periodista.
Roxana Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados de México con mayor incidencia de crímenes contra periodistas.
El portal informativo que administraba opera a través de Facebook y difunde noticias y denuncias relacionadas con Nanchital, una comunidad de aproximadamente 30,000 habitantes.
De acuerdo con la información proporcionada, otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ha documentado más de 150 comunicadores asesinados en el país desde 1994.
Internacionales
Al menos 40 muertos y 11 heridos tras caída de un autobús a un barranco en Pakistán
Al menos 40 personas murieron y otras 11 resultaron heridas este viernes luego de que un autobús de pasajeros se precipitara por un barranco de más de 20 metros de profundidad en el oeste de Pakistán, informaron las autoridades.
De acuerdo con Sanaullah Sherani, jefe de los servicios de emergencias del distrito de Zhob, el autobús cubría la ruta entre Quetta y Peshawar cuando cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar.
«Un autobús de pasajeros que viajaba de Quetta a Peshawar cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar», explicó Sherani, quien confirmó que el accidente dejó 40 fallecidos y 11 personas lesionadas.
El funcionario indicó que los heridos fueron trasladados a un hospital y precisó que tres de ellos permanecen en estado crítico.
Asimismo, detalló que el autobús cayó entre 21 y 24 metros por el barranco.
Sherani señaló que las labores de rescate se complicaron debido a que el accidente ocurrió en una zona montañosa, lo que dificultó la fase inicial del operativo de emergencia.
El balance de víctimas también fue confirmado por el portavoz del jefe de gobierno de la provincia de Baluchistán, donde se encuentra la ciudad de Quetta.
Los accidentes de tránsito son frecuentes en Pakistán debido al exceso de velocidad, las limitadas medidas de seguridad vial y las imprudencias al volante.