Sorteo LOTRA No 456 dedicado a la Copa presidente GanaPlay

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2026, pese a factores internacionales que podrían influir en el mercado, como la suspensión de las negociaciones para poner fin al conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con la institución, en la zona central el precio por galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74, la gasolina regular en $4.41 y el diésel en $4.44.

En la zona occidental, la gasolina superior continuará a $4.75 por galón, la regular a $4.42 y el diésel a $4.44.

Mientras tanto, en la zona oriental, la gasolina superior se mantendrá en $4.75, la gasolina regular en $4.42 y el diésel en $4.44 por galón.

La DGEHM indicó que ha reforzado las verificaciones en las estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, con el propósito de que los consumidores obtengan exactamente la cantidad por la que pagan.

Asimismo, informó que inspectores de la institución realizan un monitoreo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo.

La entidad señaló que, en caso de detectarse incumplimientos a la ley, las empresas se exponen a las sanciones correspondientes. Estas acciones buscan garantizar que el consumidor final obtenga los máximos beneficios por su compra y que los salvadoreños puedan elegir la gasolinera que les brinde el mejor servicio.

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