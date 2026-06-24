VIDEO | Denuncian a motociclista que huyó tras atropellar a adulto mayor en Soyapango

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA No. 456, dedicado a la Copa Presidente GanaPlay 2026, una de las competencias más importantes del fútbol salvadoreño, que reúne a equipos de Primera, Segunda y Tercera División.

La Copa Presidente GanaPlay 2026 marcó el regreso de este emblemático torneo al calendario nacional y cuenta con la participación de 24 equipos de las tres categorías profesionales del fútbol salvadoreño.

La competencia es organizada por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y avalada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Su objetivo es fortalecer el desarrollo deportivo, promover nuevos talentos, impulsar la integración deportiva, fomentar la convivencia familiar en los estadios y brindar oportunidades para que jóvenes talentos demuestren su potencial en escenarios de alto nivel.

Como parte del protocolo del sorteo, Rodolfo Mena, director de la Copa Presidente GanaPlay de INDES, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas.

Además, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que desarrolla la institución para impulsar el deporte, fortalecer las oportunidades para la juventud y promover el talento nacional.

Los resultados del Sorteo LOTRA No. 456 fueron:

Primer Premio: $350,000 – Billete No. 29020 (VENDIDO)

$350,000 – Billete No. 29020 (VENDIDO) Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 39795 (VENDIDO)

$20,000 – Billete No. 39795 (VENDIDO) Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 12219 (NO VENDIDO)

La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales será transmitido a las 8:30 p. m. por Canal 10.

Cada miércoles representa una nueva oportunidad de participar en los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia.

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