La OPS reconoce los avances de El Salvador en atención materna y neonatal

El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, verificó la implementación de la ley Nacer con Cariño durante un recorrido por la Unidad Nacer con Cariño del Hospital Nacional de Soyapango, donde conoció el modelo de atención materna y neonatal que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

La visita formó parte de la agenda oficial que el funcionario desarrolla en El Salvador y fue realizada junto al ministro de Salud, Francisco Alabi. Durante el recorrido visitaron las áreas de labor de parto, recuperación y atención neonatal, donde el personal médico explicó los protocolos aplicados para garantizar una atención humanizada a las madres, los recién nacidos y sus familias.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el encuentro con Josefina, quien dio a luz a las 3:00 de la madrugada a su hijo, Francisco Alejandro. La madre relató a Barbosa y Alabi que durante el proceso recibió un trato respetuoso, acompañamiento permanente del personal de salud y la información necesaria sobre cada procedimiento realizado.

El padre del recién nacido aseguró que la legislación le permitió permanecer junto a su esposa durante el parto para brindarle apoyo emocional en uno de los momentos más importantes para su familia. Además, señaló que años atrás los padres debían esperar fuera de las salas de maternidad.

«No pasé la incertidumbre de no saber qué pasó, si ya nació el bebé, o sea, todas las dudas; estuve con ella y estoy muy emocionado», expresó el padre de Francisco Alejandro.

Familiares de la madre también compartieron su experiencia. La abuela del bebé destacó las instalaciones del área materna, conocida como Mini Nido, y afirmó que la atención actual representa un cambio significativo respecto a años anteriores.

Por su parte, Josefina expresó que incluso una familiar quedó admirada por las condiciones de atención que ofrece el hospital.

Asimismo, la familia aseguró que la atención recibida fue mejor que la de un hospital privado y resaltó los cambios implementados en la atención obstétrica.

Durante la visita, Barbosa conversó con los padres de familia y manifestó su satisfacción por la calidad de la atención brindada a las embarazadas en el sistema público de salud. El director de la OPS afirmó que le sorprendió la forma en que se aplica cada etapa de la ley Nacer con Cariño, desde las charlas durante el embarazo, el ingreso a la sala de parto, el nacimiento y los cuidados posteriores del recién nacido.

La ley Nacer con Cariño, vigente desde 2022, reconoce el derecho de las mujeres a recibir una atención digna, segura y respetuosa durante el embarazo, el parto y el posparto. Además, promueve el parto humanizado, el respeto a las decisiones informadas de la madre, el contacto piel con piel inmediato con el recién nacido, el inicio temprano de la lactancia materna y la participación de un acompañante elegido por la mujer durante el nacimiento, cuando las condiciones médicas lo permiten.

Esta normativa se complementa con la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que garantiza el seguimiento del desarrollo infantil desde la gestación hasta los primeros años de vida mediante controles médicos, nutrición, estimulación temprana y atención integral para los niños y sus familias.

La OPS ha reconocido a la ley Nacer con Cariño como una buena práctica regional en materia de salud materna y neonatal, y mantiene cooperación técnica con el despacho de la primera dama y el Ministerio de Salud para fortalecer áreas como la atención obstétrica, la vacunación y el seguimiento nutricional.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones han contribuido a que El Salvador registre avances en la reducción de la mortalidad materna y neonatal, consolidando un modelo centrado en el bienestar de las madres, los recién nacidos y sus familias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...