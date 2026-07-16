Nacionales
RNPN lanza plataforma para renovar y reponer el DUI en línea las 24 horas
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) presentó ayer su nueva plataforma para la renovación y reposición del Documento Único de Identidad (DUI) en línea, una herramienta que permitirá a los ciudadanos realizar el trámite de forma fácil, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
El director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, explicó que la plataforma forma parte del proceso de renovación institucional impulsado por la institución para garantizar un mejor servicio a la población.
«Es una plataforma en línea que permite renovar y reponer el Documento Único de Identidad en dispositivos móviles. Está disponible 24/7, puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier situación en que se encuentre el ciudadano», indicó Velasco.
El funcionario detalló que el servicio está disponible tanto para usuarios en el territorio nacional como para la diáspora salvadoreña que reside en Estados Unidos, a través del sitio https://dui.sv/.
Una vez completados los pasos requeridos y realizado el pago en línea, el ciudadano podrá retirar su documento en el duicentro de su conveniencia.
Además, el registrador nacional señaló que, aunque el trámite sea por renovación o reposición, la plataforma permitirá actualizar ciertos datos personales, como la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono y el contacto de emergencia.
Nacionales
La OPS reconoce los avances de El Salvador en atención materna y neonatal
El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, verificó la implementación de la ley Nacer con Cariño durante un recorrido por la Unidad Nacer con Cariño del Hospital Nacional de Soyapango, donde conoció el modelo de atención materna y neonatal que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La visita formó parte de la agenda oficial que el funcionario desarrolla en El Salvador y fue realizada junto al ministro de Salud, Francisco Alabi. Durante el recorrido visitaron las áreas de labor de parto, recuperación y atención neonatal, donde el personal médico explicó los protocolos aplicados para garantizar una atención humanizada a las madres, los recién nacidos y sus familias.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue el encuentro con Josefina, quien dio a luz a las 3:00 de la madrugada a su hijo, Francisco Alejandro. La madre relató a Barbosa y Alabi que durante el proceso recibió un trato respetuoso, acompañamiento permanente del personal de salud y la información necesaria sobre cada procedimiento realizado.
El padre del recién nacido aseguró que la legislación le permitió permanecer junto a su esposa durante el parto para brindarle apoyo emocional en uno de los momentos más importantes para su familia. Además, señaló que años atrás los padres debían esperar fuera de las salas de maternidad.
«No pasé la incertidumbre de no saber qué pasó, si ya nació el bebé, o sea, todas las dudas; estuve con ella y estoy muy emocionado», expresó el padre de Francisco Alejandro.
Familiares de la madre también compartieron su experiencia. La abuela del bebé destacó las instalaciones del área materna, conocida como Mini Nido, y afirmó que la atención actual representa un cambio significativo respecto a años anteriores.
Por su parte, Josefina expresó que incluso una familiar quedó admirada por las condiciones de atención que ofrece el hospital.
Asimismo, la familia aseguró que la atención recibida fue mejor que la de un hospital privado y resaltó los cambios implementados en la atención obstétrica.
Durante la visita, Barbosa conversó con los padres de familia y manifestó su satisfacción por la calidad de la atención brindada a las embarazadas en el sistema público de salud. El director de la OPS afirmó que le sorprendió la forma en que se aplica cada etapa de la ley Nacer con Cariño, desde las charlas durante el embarazo, el ingreso a la sala de parto, el nacimiento y los cuidados posteriores del recién nacido.
La ley Nacer con Cariño, vigente desde 2022, reconoce el derecho de las mujeres a recibir una atención digna, segura y respetuosa durante el embarazo, el parto y el posparto. Además, promueve el parto humanizado, el respeto a las decisiones informadas de la madre, el contacto piel con piel inmediato con el recién nacido, el inicio temprano de la lactancia materna y la participación de un acompañante elegido por la mujer durante el nacimiento, cuando las condiciones médicas lo permiten.
Esta normativa se complementa con la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que garantiza el seguimiento del desarrollo infantil desde la gestación hasta los primeros años de vida mediante controles médicos, nutrición, estimulación temprana y atención integral para los niños y sus familias.
La OPS ha reconocido a la ley Nacer con Cariño como una buena práctica regional en materia de salud materna y neonatal, y mantiene cooperación técnica con el despacho de la primera dama y el Ministerio de Salud para fortalecer áreas como la atención obstétrica, la vacunación y el seguimiento nutricional.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones han contribuido a que El Salvador registre avances en la reducción de la mortalidad materna y neonatal, consolidando un modelo centrado en el bienestar de las madres, los recién nacidos y sus familias.
Nacionales
Trump y Bukele se reunirán este jueves en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este jueves una reunión con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Blanca, pocos días después de que este fuera designado como candidato para buscar un tercer mandato presidencial.
El encuentro entre ambos mandatarios se llevará a cabo en el Despacho Oval a las 11:00 de la mañana, hora de Washington (9:00 a.m. en El Salvador), según medios internacionales.
La reunión se desarrollará en un contexto de fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en temas de migración y combate al crimen organizado, prioridades compartidas por ambos gobiernos.
La visita de Bukele ocurre días después de que el partido Nuevas Ideas lo proclamara como su candidato para las elecciones presidenciales de 2027.
Bukele y Trump ya se han reunido anteriormente y mantienen una estrecha relación de cooperación. El Salvador es considerado uno de los principales aliados de la actual administración estadounidense en América Latina, particularmente en materia de seguridad, migración y lucha contra las organizaciones criminales.
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El Salvador acumula 14 días sin homicidios en julio, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 15 de julio finalizó con cero homicidios en todo el país, con lo que El Salvador acumula 14 días sin muertes violentas durante julio de 2026.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se registraron 29 días sin homicidios y en mayo fueron contabilizados 26. A estos se suman las 27 jornadas con cero asesinatos reportadas en abril, los 23 días sin muertes a causa de la violencia en marzo, los 24 días de febrero y las 27 jornadas sin homicidios registradas en enero.
La PNC detalló que, desde la implementación del régimen de excepción, el país contabiliza más de 1,000 días sin homicidios. Asimismo, indicó que en lo que va de 2026 se han registrado 169 jornadas sin muertes violentas.
Según las autoridades, estos resultados se atribuyen al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.