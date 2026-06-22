Precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador permanecerán sin variaciones durante la próxima quincena, por lo que los consumidores continuarán pagando las tarifas vigentes actualmente.

De acuerdo con la institución, la gasolina regular tendrá un precio de $4.41 en la zona central y de $4.42 en las zonas occidental y oriental. En el caso de la gasolina superior, el costo será de $4.74 en la zona central y de $4.75 en las zonas occidental y oriental.

Por su parte, el diésel mantendrá un precio de $4.44 en las zonas central, occidental y oriental del país.

Estos precios estarán vigentes desde el 9 hasta el 22 de junio de 2026.

La DGEHM explicó que entre los factores internacionales que inciden en los precios se encuentran los conflictos que continúan en Oriente Medio, los cuales mantienen la incertidumbre en el mercado mundial del petróleo. Asimismo, señaló que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido sobre un período de alta vulnerabilidad en el mercado petrolero debido a la reducción de inventarios mundiales, el incremento de la demanda estacional y las tensiones geopolíticas en esa región.

La institución también indicó que mantiene inspecciones constantes en las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, detalló que se han reforzado las verificaciones en estaciones de servicio con el objetivo de garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, así como la entrega exacta del volumen por el que los usuarios realizan sus pagos.

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