Economia
Precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2026, pese a factores internacionales que podrían influir en el mercado, como la suspensión de las negociaciones para poner fin al conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.
De acuerdo con la institución, en la zona central el precio por galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74, la gasolina regular en $4.41 y el diésel en $4.44.
En la zona occidental, la gasolina superior continuará a $4.75 por galón, la regular a $4.42 y el diésel a $4.44.
Mientras tanto, en la zona oriental, la gasolina superior se mantendrá en $4.75, la gasolina regular en $4.42 y el diésel en $4.44 por galón.
La DGEHM indicó que ha reforzado las verificaciones en las estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, con el propósito de que los consumidores obtengan exactamente la cantidad por la que pagan.
Asimismo, informó que inspectores de la institución realizan un monitoreo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo.
La entidad señaló que, en caso de detectarse incumplimientos a la ley, las empresas se exponen a las sanciones correspondientes. Estas acciones buscan garantizar que el consumidor final obtenga los máximos beneficios por su compra y que los salvadoreños puedan elegir la gasolinera que les brinde el mejor servicio.
Economia
Lotería Nacional dedica Sorteo LOTRA 455 a la Liga de Fútbol Playa
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 455, dedicado a la Liga de Fútbol Playa, una competencia que impulsa el desarrollo de esta disciplina en El Salvador y brinda oportunidades para que atletas de distintas zonas del país continúen demostrando su talento en escenarios de alto nivel.
La Liga de Fútbol Playa se ha consolidado como una plataforma clave para el crecimiento de esta modalidad deportiva, promoviendo la participación de equipos masculinos y femeninos y contribuyendo al fortalecimiento de una disciplina que ha brindado importantes satisfacciones al país en competencias internacionales.
En su sexta edición, la Liga reúne a 35 equipos de todo el territorio nacional, fortaleciendo la proyección del talento salvadoreño y el desarrollo del deporte en las comunidades costeras.
Como parte del protocolo del sorteo, René Reyes, coordinador de la Liga de Fútbol Playa, realizó la presentación de los premios mayores y de los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), en reconocimiento al trabajo que la institución desarrolla para impulsar el deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 455 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 23667 – No vendido.
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 12134 – Vendido.
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 23298 – Vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial y que el resumen de los premios principales se transmite a las 8:30 p. m. por Canal 10.
Además, recordó a la población que cada semana existe una nueva oportunidad de participar en los sorteos.
Economia
LOTRA dedica su sorteo 454 a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales de INDES
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó este 10 de junio el Sorteo LOTRA N.° 454, dedicado a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales impulsados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
Según la institución, esta iniciativa promueve la práctica deportiva entre niños y jóvenes de todo el país, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia. A través del programa, miles de estudiantes participan cada año en distintas disciplinas deportivas, contribuyendo al desarrollo de habilidades, hábitos saludables y la proyección de nuevos talentos para el deporte nacional.
La LNB destacó que los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales constituyen una de las principales plataformas de formación deportiva del país y forman parte de los esfuerzos para fortalecer el desarrollo integral de la juventud salvadoreña.
Como parte del protocolo del sorteo, Rafael Morán, gerente de Oportunidades y Desarrollo del Deporte Inclusivo de INDES, presentó los premios mayores y los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente de INDES, en reconocimiento a la labor que la institución realiza en favor del deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 454 fueron los siguientes: primer premio de $370,000 para el billete N.° 28134 vendido; segundo premio de $20,000 para el billete N.° 11225 vendido; y tercer premio de $10,000 para el billete N.° 33243 vendido.
La institución informó que la lista completa de números ganadores está disponible en su sitio web oficial.
Economia
Estos son los nuevos precios de los combustibles en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador permanecerán sin variaciones durante la próxima quincena, por lo que los consumidores continuarán pagando las tarifas vigentes actualmente.
De acuerdo con la institución, la gasolina regular tendrá un precio de $4.41 en la zona central y de $4.42 en las zonas occidental y oriental. En el caso de la gasolina superior, el costo será de $4.74 en la zona central y de $4.75 en las zonas occidental y oriental.
Por su parte, el diésel mantendrá un precio de $4.44 en las zonas central, occidental y oriental del país.
Estos precios estarán vigentes desde el 9 hasta el 22 de junio de 2026.
La DGEHM explicó que entre los factores internacionales que inciden en los precios se encuentran los conflictos que continúan en Oriente Medio, los cuales mantienen la incertidumbre en el mercado mundial del petróleo. Asimismo, señaló que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido sobre un período de alta vulnerabilidad en el mercado petrolero debido a la reducción de inventarios mundiales, el incremento de la demanda estacional y las tensiones geopolíticas en esa región.
La institución también indicó que mantiene inspecciones constantes en las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Además, detalló que se han reforzado las verificaciones en estaciones de servicio con el objetivo de garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, así como la entrega exacta del volumen por el que los usuarios realizan sus pagos.