Internacionales
Informe sobre caso de niña violada y asesinada en Francia revela una “sucesión de errores”
Un informe sobre la muerte de la niña Lyhanna, presuntamente violada y asesinada en Francia por un hombre que contaba con denuncias previas por pederastia, concluyó que existió una “sucesión de errores” y reveló “una verdad de extrema gravedad”, aseguró este lunes el primer ministro, Sébastien Lecornu.
El cadáver de Lyhanna fue hallado el pasado 4 de junio en un silo agrícola cercano a Fleurance, en el suroeste de Francia, después de permanecer desaparecida durante casi una semana. Los investigadores detuvieron rápidamente a Jérôme Barella, de 41 años y padre de una amiga de la menor.
La conmoción por el caso aumentó cuando se conoció que Barella tenía denuncias previas en su contra, aunque no registraba ninguna condena. Al momento de su detención, la fiscalía ya investigaba una denuncia presentada nueve meses antes por una niña llamada Rosa, sin que el sospechoso hubiera sido detenido o interrogado.
Según el informe de la inspección, publicado este lunes en línea, la madre de Rosa, de 10 años, llevó a la menor a un hospital de Toulouse el 18 de agosto de 2025, luego de que la niña revelara presuntas violaciones cometidas por su padrastro, mencionando “medio centenar” de agresiones.
Tras las primeras investigaciones, el expediente fue trasladado de la fiscalía de Toulouse a la de Auch, una zona rural del suroeste francés donde residía el principal sospechoso y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Sin embargo, el caso fue remitido sin señalar su carácter urgente.
Una vez recibido en Auch, el expediente no fue tramitado como un procedimiento prioritario, pese al perfil del sospechoso, explicó el jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Stéphane Nöel. El informe señala además que la madre de Rosa no volvió a ser interrogada hasta el 14 de febrero y que posteriormente no se realizaron nuevas diligencias investigativas.
“El documento establece una verdad de extrema gravedad: la cadena de protección falló”, escribió Lecornu en la red social X. El primer ministro afirmó que, aunque las primeras actuaciones fueron tratadas de manera eficaz, el resto del procedimiento estuvo marcado por una sucesión de errores.
El caso ha generado una ola de críticas y protestas en Francia respecto a los mecanismos de protección de menores.
Lecornu rechazó que haya existido una falta de recursos en este caso y reiteró su intención de modificar la legislación para permitir condenas de cadena perpetua contra los “violadores en serie de niños”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien descartó presentar su dimisión, había advertido previamente que propondría sanciones contra magistrados si se confirmaban errores profesionales en la gestión del caso.
Además, Darmanin ordenó revisar antes del 14 de julio las 70,000 denuncias vigentes por agresiones sexuales contra menores. De acuerdo con una fuente gubernamental, esta medida ya ha permitido la detención de 134 personas.
Internacionales
Tiroteo en Montreal deja tres muertos, incluido el sospechoso
Un tiroteo ocurrido este lunes en un barrio judío de Montreal, Canadá, dejó tres personas fallecidas, entre ellas el presunto agresor, informaron las autoridades.
De acuerdo con la policía canadiense, entre las víctimas mortales se encuentran un agente policial y un civil. Además, otro policía resultó herido durante el incidente.
Las autoridades no informaron de inmediato el motivo del ataque ni las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.
“Es con inmensa tristeza que confirmamos la muerte de uno de nuestros agentes de policía en el cumplimiento de su deber”, señaló la policía de Montreal en un comunicado publicado en la red social X.
La identidad de la víctima civil no fue revelada de inmediato. No obstante, se esperaba que la policía de Montreal brindara más declaraciones a los periodistas durante el transcurso de este lunes.
El ataque se registró en una zona de restaurantes y supermercados kosher frecuentada por la comunidad judía de Montreal.
Por su parte, el Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA), uno de los principales grupos de la sociedad civil canadiense, indicó que se mantiene atento al desarrollo de la situación.
“Mientras aguardamos más detalles sobre la naturaleza de este aterrador incidente, pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan vigilantes”, expresó el CIJA.
Internacionales
Conozca cómo avanzan los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia
Los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia muestran una ventaja de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, según el Boletín 6 del preconteo electoral.
Con el 28.62 % de las mesas informadas, De la Espriella acumulaba 3,126,550 votos, mientras que Cepeda registraba 2,975,165 sufragios, lo que representa una diferencia superior a los 151 mil votos a favor del candidato de derecha.
No obstante, las autoridades electorales recordaron que estos resultados son preliminares y que aún falta por contabilizar más del 70 % de las mesas de votación, por lo que la tendencia podría modificarse conforme avance el escrutinio en las diferentes regiones del país.
Internacionales
Maestros cesan protestas callejeras en Ciudad de México tras 20 días
Los maestros mexicanos que mantuvieron una huelga durante 20 días en Ciudad de México acordaron el sábado levantar su protesta, luego de realizar bloqueos callejeros y manifestaciones con las que buscaron presionar por sus demandas laborales y boicotear el inicio del Mundial de fútbol.
La movilización fue encabezada por un ala disidente del sindicato de la educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes exigían un aumento salarial del 100% y la derogación de una ley de pensiones.
Durante las protestas, los docentes intentaron afectar el inicio del Mundial en Ciudad de México, programado para el pasado 11 de junio. Sin embargo, las autoridades desplegaron medidas de seguridad para proteger los accesos al estadio Azteca, donde comenzó el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.
El grupo también intentó llegar al estadio el pasado 17 de junio, cuando Colombia enfrentó a Uzbekistán, pero sus integrantes fueron bloqueados por la policía. Además, las autoridades impidieron que los maestros llegaran al Zócalo, la principal plaza pública del país, donde se desarrolla la fan fest del Mundial de fútbol, evento que ha atraído a multitudes.
Los docentes instalaron tiendas de campaña y colocaron mantas en varias calles del Centro Histórico de la capital mexicana durante el periodo de protesta.
En medio de las manifestaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no recurriría a la represión ni caería en provocaciones, y llamó al diálogo entre las partes.
Decenas de negocios reportaron afectaciones debido a los bloqueos en el centro de la ciudad y solicitaron a las autoridades retirar a los maestros de la zona.
“Hoy regresamos a nuestras aulas, porque vamos a cumplir con nuestros estudiantes, las comunidades y los padres”, declaró en rueda de prensa Pedro Hernández, representante de la CNTE en Ciudad de México.
Hernández aseguró que el movimiento no está derrotado y señaló que la lucha continuará. “No han logrado mermar nuestra convicción de que esta lucha va a seguir, de que esta lucha tiene que triunfar”, expresó.