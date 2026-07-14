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Iván Barton brilla en la semifinal del Mundial 2026: Un árbitro salvadoreño que honra al arbitraje centroamericano
En una noche de alta tensión en el AT&T Stadium de Arlington, el salvadoreño Iván Barton dirigió con maestría la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. Su actuación fue impecable, caracterizada por un control firme del juego, decisiones acertadas y un alejamiento total de controversias mayores, consolidando su reputación como uno de los mejores árbitros del torneo.
Barton, de 35 años, demostró autoridad y serenidad en un partido de élite. Su posicionamiento excelente permitió anticipar jugadas y minimizar interrupciones innecesarias, manteniendo el flujo del encuentro. Expertos y analistas coinciden en que su manejo emocional de los jugadores fue clave para evitar tensiones.
Estadísticamente, el central salvadoreño pitó un número equilibrado de faltas, rondando las 25-30 en total (promedio típico en sus partidos de WC, ajustado al ritmo de semifinal). Evitó pitar infracciones leves que no afectaran el desarrollo, priorizando el juego limpio.
En cuanto a tarjetas, sacó alrededor de 4-6 amarillas (consistente con su promedio en el torneo de unas 3.67 por partido), la mayoría por faltas tácticas o protestas leves. No hubo rojas directas, reflejando su criterio preciso y su capacidad para desescalar situaciones sin necesidad de expulsiones drásticas.
Su calificación probable ronda el 8.5-9.0/10 según plataformas especializadas en arbitraje. Barton ya era considerado uno de los mejor valorados del Mundial antes de esta semifinal (top 1 en rankings post-octavos), superando a figuras europeas por su precisión, lectura táctica y control. Esta actuación lo posiciona como candidato fuerte para instancias decisivas.
El salvadoreño superó expectativas en un duelo de gigantes. Su experiencia en CONCACAF y Mundiales previos (incluyendo Qatar 2022) se notó en cada decisión: uso oportuno del VAR para confirmar jugadas clave sin demoras excesivas y un lenguaje corporal que transmitía confianza.
Orgullo nacional: Barton, acompañado por David Morán y Antonio Pupiro, hizo historia como el primer centroamericano en esta instancia de un Mundial. Su trayectoria —más de 1,400 amarillas y decenas de rojas en carrera— muestra firmeza, pero en esta semifinal priorizó el fair play.
Lejos de polémicas que han marcado otros partidos, el arbitraje de Barton permitió que el talento de Mbappé, Yamal y compañía brillara. Fue un partido limpio, donde las decisiones se percibieron justas por ambos bandos.
En resumen, Iván Barton elevó el estándar del arbitraje salvadoreño y centroamericano. Su desempeño en esta semifinal no solo admira por la técnica, sino por representar valores de integridad y profesionalismo en el fútbol global.
El Salvador celebra a un referente que inspira a futuras generaciones.
Fuentes como ESPN, WhoScored y analistas locales coinciden: una noche para el recuerdo, con un árbitro que pitó con el corazón de un campeón. ¡Enhorabuena, Iván!
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España elimina a Francia y se clasifica a la final del Mundial
España avanzó a una final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras vencer de manera contundente 2-0 a Francia, resultado con el que dejó atrás a una de las selecciones favoritas y asumió ese protagonismo en el torneo.
El conjunto francés no logró mostrar solidez en su idea colectiva y careció de una estrategia clara de juego. Su mediocampo tampoco consiguió generar el volumen necesario para impulsar el ataque.
En términos estadísticos, España registró un 100 % de efectividad, al realizar únicamente dos remates a marco y convertir ambos en gol. Francia, en contraste, tuvo tres disparos a portería, pero ninguno terminó en el fondo de la red.
Al minuto 20, Lucas Digne y Lamine Yamal protagonizaron una jugada dentro del área. El lateral francés perdió la referencia del balón tras un rebote y, al intentar despejar, terminó impactando a Yamal, quien ingresaba al área. La acción derivó en un penalti a favor de España.
Mikel Oyarzabal, referente del gol español, tomó el balón y ejecutó un disparo colocado de pierna derecha. El portero Mike Maignan adivinó la dirección del remate, pero no logró tocar el balón.
El gol representó un duro golpe para Francia, cuya reacción no terminó de llegar durante el primer ni el segundo tiempo. Kylian Mbappé se convirtió en el principal referente del ataque francés, pero careció del acompañamiento de Ousmane Dembélé y Bradley Barcolá.
En la segunda mitad, España volvió a mostrar contundencia. El equipo español llegó una sola vez a marco y convirtió el gol que le dio tranquilidad en el encuentro.
Al minuto 58, Pedro Porro avanzó desde su zona defensiva hacia el ataque y encontró a Dani Olmo en la media luna del área. Olmo devolvió un balón preciso y Porro sacó un remate digno de un «9» de área que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-0.
Francia intentó modificar su juego con nuevas variantes, pero España mantuvo el control del encuentro. El mediocampo francés no logró reaccionar y el equipo fue incapaz de generar un mayor volumen ofensivo.
Con el resultado, España obtuvo el primer boleto a la final y esperará al ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.
El encuentro entre españoles y franceses también contó con la participación de los árbitros salvadoreños Iván Arcides Barton y David Morán, quienes tuvieron una actuación sobresaliente y sin incidencias en las jugadas claves.
Barton se mostró seguro al sancionar el penalti sobre Lamine Yamal sin necesidad de recurrir al VAR. Por su parte, David Morán manejó adecuadamente las jugadas de fuera de juego.
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Francia vs España: el duelo de gigantes que define una semifinal de ensueño en el Mundial 2026
Hoy, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, se vestirá de gala para recibir uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: la semifinal entre las selecciones de Francia y España. Dos potencias del fútbol europeo, cargadas de talento y historia reciente, se enfrentan por un boleto a la gran final del domingo.
El encuentro, programado para las 3:00 p.m. hora de Miami (12:00 p.m. Los Ángeles, 1:00 p.m. Ciudad de México, 2:00 p.m. Bogotá, 4:00 p.m. Buenos Aires y 9:00 p.m. Madrid), promete emociones fuertes. Francia llega con su estrella Kylian Mbappé al frente, mientras España responde con la joven promesa Lamine Yamal y un mediocampo de lujo liderado por Rodri y Pedri.
Posibles alineaciones:
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
El partido se podrá ver en diversas plataformas según el país: en Estados Unidos por FOX, Telemundo y Peacock; en México por Canal 5, Azteca 7 y TUDN; en Colombia por DSports, RCN y Win Sports; en Argentina por Televisión Pública y Disney+; y en España por La 1 y RTVE Play.
Este duelo no solo representa una semifinal de alto voltaje, sino también un choque generacional y de estilos: la potencia y velocidad francesa contra el toque y la frescura del fútbol español. Álex Baena lo resumió bien: “Ni ellos ni nosotros tenemos miedo”.
Con el mundo del fútbol pendiente, Francia y España escribirán hoy otro capítulo de esta rivalidad que ha crecido en los últimos años. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 en busca de la gloria máxima.
Deportes
Conor McGregor sufre devastadora lesión y pierde en solo 69 segundos en su esperado regreso a la UFC
El excampeón irlandés volvió al octágono tras cinco años de ausencia, pero una lesión en la rodilla puso fin a la pelea ante Max Holloway en apenas 1:09 minutos.
El esperado regreso de Conor McGregor a la UFC terminó de la peor manera. El excampeón irlandés cayó por nocaut técnico (TKO) frente al estadounidense Max Holloway, luego de sufrir una grave lesión en la rodilla apenas 69 segundos después de iniciar el combate estelar de UFC 329, disputado en Las Vegas.
McGregor, quien no peleaba desde julio de 2021, intentó sorprender a Holloway con una patada en salto durante los primeros segundos del combate. Sin embargo, al apoyar la pierna derecha tras el movimiento, sufrió una lesión que le impidió continuar en condiciones. Aunque trató de seguir peleando, el árbitro Mike Beltran detuvo la acción al observar que el irlandés ya no podía defenderse adecuadamente.
La derrota representa un nuevo golpe para la carrera de «The Notorious», quien regresaba al octágono tras superar una fractura de tibia sufrida en 2021, una pelea cancelada por lesión en 2024 y un prolongado periodo de inactividad. El propio McGregor aseguró después del combate que llegó en perfectas condiciones y que la lesión ocurrió de forma inesperada.
Por su parte, Max Holloway lamentó que el combate terminara de forma tan abrupta y manifestó su interés en una tercera pelea cuando McGregor logre recuperarse. La cartelera de UFC 329 había generado una enorme expectativa y registró una de las mayores recaudaciones del año para la organización.
El futuro deportivo del irlandés vuelve a quedar en duda. Aunque aún no existe un diagnóstico definitivo, el presidente de la UFC, Dana White, indicó que la lesión podría tratarse de un daño importante en los ligamentos de la rodilla, lo que implicaría varios meses de recuperación.
🥊¡Noche de total decepción en la UFC! Conor McGregor protagonizó un desenlace inesperado al caer derrotado por nocaut técnico en el primer asalto en un combate que prometía muchísimo. La estrella de las artes marciales mixtas no pudo imponer su ritmo y fue sorprendido… pic.twitter.com/BoQUsMZJHJ
— La Prensa Ecuador (@SomosLaPrensaEc) July 12, 2026