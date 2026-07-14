Iván Barton brilla en la semifinal del Mundial 2026: Un árbitro salvadoreño que honra al arbitraje centroamericano

España avanzó a una final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras vencer de manera contundente 2-0 a Francia, resultado con el que dejó atrás a una de las selecciones favoritas y asumió ese protagonismo en el torneo.

El conjunto francés no logró mostrar solidez en su idea colectiva y careció de una estrategia clara de juego. Su mediocampo tampoco consiguió generar el volumen necesario para impulsar el ataque.

En términos estadísticos, España registró un 100 % de efectividad, al realizar únicamente dos remates a marco y convertir ambos en gol. Francia, en contraste, tuvo tres disparos a portería, pero ninguno terminó en el fondo de la red.

Al minuto 20, Lucas Digne y Lamine Yamal protagonizaron una jugada dentro del área. El lateral francés perdió la referencia del balón tras un rebote y, al intentar despejar, terminó impactando a Yamal, quien ingresaba al área. La acción derivó en un penalti a favor de España.

Mikel Oyarzabal, referente del gol español, tomó el balón y ejecutó un disparo colocado de pierna derecha. El portero Mike Maignan adivinó la dirección del remate, pero no logró tocar el balón.

El gol representó un duro golpe para Francia, cuya reacción no terminó de llegar durante el primer ni el segundo tiempo. Kylian Mbappé se convirtió en el principal referente del ataque francés, pero careció del acompañamiento de Ousmane Dembélé y Bradley Barcolá.

En la segunda mitad, España volvió a mostrar contundencia. El equipo español llegó una sola vez a marco y convirtió el gol que le dio tranquilidad en el encuentro.

Al minuto 58, Pedro Porro avanzó desde su zona defensiva hacia el ataque y encontró a Dani Olmo en la media luna del área. Olmo devolvió un balón preciso y Porro sacó un remate digno de un «9» de área que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-0.

Francia intentó modificar su juego con nuevas variantes, pero España mantuvo el control del encuentro. El mediocampo francés no logró reaccionar y el equipo fue incapaz de generar un mayor volumen ofensivo.

Con el resultado, España obtuvo el primer boleto a la final y esperará al ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

El encuentro entre españoles y franceses también contó con la participación de los árbitros salvadoreños Iván Arcides Barton y David Morán, quienes tuvieron una actuación sobresaliente y sin incidencias en las jugadas claves.

Barton se mostró seguro al sancionar el penalti sobre Lamine Yamal sin necesidad de recurrir al VAR. Por su parte, David Morán manejó adecuadamente las jugadas de fuera de juego.

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