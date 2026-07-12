Socorrista salvadoreño resulta lesionado durante misión de rescate en Venezuela y es evacuado por su propio equipo

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este domingo estará marcado por un ambiente muy cálido durante gran parte del día, seguido por lluvias y tormentas que se desarrollarán principalmente durante la tarde y la noche en diferentes zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mañana iniciará con cielo entre despejado y poco nublado, acompañado de temperaturas frescas en las primeras horas. Sin embargo, conforme avance el día, el calor se intensificará y favorecerá la formación de nubosidad que dará origen a precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

El MARN prevé que las primeras lluvias se desarrollen en sectores montañosos y de la cordillera volcánica, para posteriormente extenderse hacia la zona central, occidental y parte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde también podrían registrarse tormentas eléctricas.

Las autoridades no descartan que algunas tormentas estén acompañadas de ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y precipitaciones de fuerte intensidad en períodos cortos, condiciones que podrían provocar anegamientos urbanos, caída de ramas y reducción de la visibilidad en carretera.

El ambiente continuará muy cálido durante la tarde, especialmente en la zona costera y oriental del país, por lo que Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

Ante la posibilidad de tormentas vespertinas, las autoridades también aconsejan conducir con precaución, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse atentos a los informes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

El MARN explicó que estas condiciones son producto de la humedad presente sobre el territorio y de sistemas atmosféricos que favorecen el desarrollo de nubosidad convectiva, un patrón típico de la época lluviosa en El Salvador.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir los canales oficiales para conocer cualquier actualización del pronóstico y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil en caso de lluvias intensas o tormentas eléctricas.

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