Nacionales
Socorrista salvadoreño resulta lesionado durante misión de rescate en Venezuela y es evacuado por su propio equipo
Un socorrista de la misión humanitaria salvadoreña que participa en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela sufrió un accidente mientras trabajaba en una zona de difícil acceso, informó el contingente que permanece desplegado en el estado La Guaira. El rescatista fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado para recibir atención médica.
De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió durante una operación de inspección en estructuras colapsadas, donde los equipos especializados continúan buscando posibles sobrevivientes bajo estrictos protocolos de seguridad. A pesar del percance, la emergencia fue controlada rápidamente por los integrantes del mismo contingente salvadoreño.
Las autoridades indicaron que el socorrista se encuentra estable y que el accidente no obligó a suspender las operaciones. El resto del equipo continuó con las labores de búsqueda en coordinación con organismos venezolanos y brigadas internacionales que permanecen en la zona del desastre.
La misión de El Salvador forma parte del esfuerzo internacional desplegado tras los fuertes sismos registrados a finales de junio, una tragedia que dejó edificios colapsados, deslizamientos de tierra y cientos de personas afectadas. Equipos de distintos países han trabajado de manera conjunta para localizar sobrevivientes y brindar asistencia humanitaria.
Durante los últimos días, el contingente salvadoreño ha participado en rescates de personas con vida y en operaciones de búsqueda dentro de estructuras de alto riesgo, utilizando herramientas especializadas y protocolos USAR para escenarios de colapso estructural. Su labor ha sido reconocida tanto por autoridades salvadoreñas como por organismos internacionales.
Las condiciones en el terreno siguen siendo complejas debido a la inestabilidad de las edificaciones, el riesgo de nuevos derrumbes y las altas temperaturas, factores que obligan a los rescatistas a extremar las medidas de seguridad durante cada intervención.
El incidente también pone de relieve el riesgo permanente que enfrentan los equipos de emergencia, quienes además de atender a las víctimas deben operar en ambientes inestables donde cualquier movimiento puede desencadenar nuevos colapsos. Aun así, las brigadas internacionales mantienen su compromiso de continuar las labores mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes.
La misión salvadoreña reiteró que continuará apoyando las tareas humanitarias en Venezuela, donde los rescatistas trabajan junto a personal local e internacional para atender una de las emergencias más graves registradas en la región durante este año.
Nacionales
Calor intenso dará paso a lluvias y tormentas este domingo en El Salvador, advierte el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este domingo estará marcado por un ambiente muy cálido durante gran parte del día, seguido por lluvias y tormentas que se desarrollarán principalmente durante la tarde y la noche en diferentes zonas del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la mañana iniciará con cielo entre despejado y poco nublado, acompañado de temperaturas frescas en las primeras horas. Sin embargo, conforme avance el día, el calor se intensificará y favorecerá la formación de nubosidad que dará origen a precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.
El MARN prevé que las primeras lluvias se desarrollen en sectores montañosos y de la cordillera volcánica, para posteriormente extenderse hacia la zona central, occidental y parte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde también podrían registrarse tormentas eléctricas.
Las autoridades no descartan que algunas tormentas estén acompañadas de ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y precipitaciones de fuerte intensidad en períodos cortos, condiciones que podrían provocar anegamientos urbanos, caída de ramas y reducción de la visibilidad en carretera.
El ambiente continuará muy cálido durante la tarde, especialmente en la zona costera y oriental del país, por lo que Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.
Ante la posibilidad de tormentas vespertinas, las autoridades también aconsejan conducir con precaución, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse atentos a los informes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.
El MARN explicó que estas condiciones son producto de la humedad presente sobre el territorio y de sistemas atmosféricos que favorecen el desarrollo de nubosidad convectiva, un patrón típico de la época lluviosa en El Salvador.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir los canales oficiales para conocer cualquier actualización del pronóstico y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil en caso de lluvias intensas o tormentas eléctricas.
Nacionales
Video capta peligrosa maniobra al estilo “Rápidos y Furiosos” en Santa Tecla; autoridades investigan al conductor
Un conductor fue captado realizando peligrosas maniobras sobre una de las principales vías de Santa Tecla, en un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales por el alto riesgo que representó para otros automovilistas y peatones.
En las imágenes, difundidas por usuarios y replicadas por diversos medios, se observa al vehículo efectuando derrapes, aceleraciones bruscas y maniobras temerarias que recuerdan escenas de la saga cinematográfica «Rápidos y Furiosos», mientras circulaba en una zona con tránsito vehicular.
Durante la madrugada de este viernes, nuestro sistema de videovigilancia captó a un conductor de un pickup realizando maniobras peligrosas y circulando en sentido contrario en diferentes calles de Santa Tecla.
El caso será notificado al VMT para que se aplique la sanción. pic.twitter.com/vaWUmLoD7M
— Alcaldía La Libertad Sur (@SantaTeclaSV) July 11, 2026
Las acciones generaron una ola de críticas entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la irresponsabilidad del conductor y pidieron la intervención de las autoridades para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes.
Expertos en seguridad vial recuerdan que este tipo de maniobras incrementan significativamente el riesgo de accidentes, ya que reducen el control del vehículo y pueden poner en peligro la vida de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.
La normativa de tránsito salvadoreña contempla sanciones para quienes conduzcan de forma temeraria o realicen acciones que comprometan la seguridad vial, por lo que el caso podría derivar en multas e incluso otras medidas administrativas, dependiendo de la investigación.
Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del conductor ni el resultado de las diligencias, pero el caso continúa generando debate sobre la necesidad de reforzar la cultura de respeto a las normas de tránsito y evitar conductas que puedan terminar en tragedias.
Nacionales
Se incendia bodega de verduras en San Salvador: Bomberos controlan las llamas en La Tiendona
Un incendio estructural afectó una bodega donde se almacenaban verduras en las cercanías del mercado La Tiendona, en San Salvador.
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la Calle Concepción, en la intersección con la Alameda Juan Pablo II. Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y Comandos de Salvamento atendieron rápidamente la emergencia.
Los bomberos ejecutaron maniobras de ataque directo y liquidación para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las estructuras aledañas.
Tras controlar la situación, las autoridades de primera respuesta confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.
🚨 Esta madrugada atendimos un reporte de incendio estructural en una bodega de verduras ubicada en la 📍Calle Concepción y Alameda Juan Pablo II, San Salvador. Ejecutamos maniobras de ataque directo y liquidación para cortar el avance del fuego y evitar su propagación.… pic.twitter.com/dxZkdYTR7h
— Bomberos El Salvador 🧑🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) July 12, 2026