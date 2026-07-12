Política
Nuevas Ideas celebra elecciones internas en todo El Salvador con alta participación
El partido Nuevas Ideas realizó este domingo sus elecciones internas a escala nacional para definir a los candidatos que competirán en las elecciones generales de 2027 por la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y los 44 concejos municipales. La jornada se desarrolló de forma simultánea en las 14 sedes departamentales del país y también permitió la participación de afiliados residentes en el extranjero mediante voto remoto.
De acuerdo con el instructivo de la Comisión Nacional Electoral del partido, el proceso estuvo dirigido exclusivamente a los afiliados inscritos en el padrón oficial, conformado por el registro de militantes abierto en 2019. Para votar en territorio nacional fue obligatorio presentar el Documento Único de Identidad (DUI) original y emitir el sufragio a través de dispositivos electrónicos instalados en las sedes habilitadas.
Entre las principales figuras que participaron en el proceso destacan el presidente Nayib Bukele, quien busca ser ratificado como candidato presidencial junto al vicepresidente Félix Ulloa, además del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien aspira a un nuevo período como diputado. También compitieron decenas de funcionarios, legisladores y alcaldes que buscan representar nuevamente al partido oficialista en los próximos comicios.
Durante la jornada, dirigentes del partido hicieron un llamado a los afiliados para acudir a las urnas y fortalecer el proceso interno. Desde la dirigencia se destacó la importancia de consolidar la estructura política de cara a las elecciones de 2027 y mantener la participación activa de la militancia en la selección de sus candidatos.
Hasta el cierre de la votación, no se reportaron incidentes de gravedad ni alteraciones del orden en los centros habilitados. Las autoridades partidarias informaron que la jornada transcurrió con normalidad, mientras que las sedes departamentales registraron una afluencia constante de afiliados durante todo el día.
Aunque el partido no había divulgado al cierre de la jornada una cifra oficial de participación nacional, el proceso estuvo dirigido al padrón de afiliados registrado por Nuevas Ideas y contempló votación presencial en El Salvador y modalidad remota para la militancia en el exterior. Las autoridades indicaron que los resultados oficiales serían anunciados una vez concluyera el escrutinio interno.
Las elecciones internas forman parte del calendario electoral establecido para todos los partidos políticos que participarán en los comicios de 2027. En el caso de Nuevas Ideas, el proceso permitirá definir las candidaturas que posteriormente deberán ser inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral dentro de los plazos fijados por la ley.
Con este proceso, el partido oficialista inicia formalmente la conformación de su oferta electoral para las próximas elecciones generales, en las que buscará mantener el control de la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales.
Política
Nuevas Ideas tiene la base de afiliados más grande de la historia de El Salvador según Silvio Aquino
El consejero político nacional de Nuevas Ideas, Silvio Aquino, resaltó el enorme tamaño de la base de afiliados del partido, asegurando que es la más grande en la historia del país.
Durante el desarrollo de las elecciones internas, Aquino explicó que cuando el partido se declara “el más grande de la historia”, se refiere precisamente al número de afiliados que conforman su estructura organizativa.
Además, subrayó que uno de los principales objetivos del proceso interno es garantizar que los militantes puedan votar libremente por los candidatos de su preferencia, sin imposiciones.
Política
Asamblea Legislativa otorgará reconocimiento a rescatistas salvadoreños por misión humanitaria en Venezuela
La Asamblea Legislativa aprobó otorgar un reconocimiento especial a los integrantes del Grupo USAR El Salvador y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes conforman la misión humanitaria que trabaja en Venezuela en atención a las personas afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio.
El reconocimiento fue aprobado mediante un decreto legislativo respaldado por 59 diputados durante la sesión plenaria de ayer.
En el decreto, el pleno estableció que es pertinente «enaltecer, convalidar y galardonar públicamente la encomiable, valiente y oportuna labor de ayuda, búsqueda y rescate urbano que realizaron».
Asimismo, el documento reconoce que los participantes de la misión desarrollaron sus funciones con un alto nivel de preparación técnica, coordinación y eficacia, logrando el rescate con vida de al menos 10 personas que permanecían atrapadas bajo estructuras colapsadas.
Durante la plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, destacó la labor realizada por la misión humanitaria y expresó: «El Salvador es un país que poco a poco gana fuerza y comparte lo poco que tiene desde el corazón».
Política
Tribunal Supremo Electoral invita a aplicar a plazas temporales para las elecciones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una segunda convocatoria para la contratación de personal temporal que participará en la organización de las elecciones generales de 2027.
A través de una publicación, el organismo informó que los aspirantes podrán postularse entre el 7 y el 10 de julio de 2026 para diferentes cargos, mediante el sitio web habilitado para ese proceso.
«Postúlate a nuestras plazas temporales entre 7 y 10 de julio de 2026 ingresando a: http://postulaciones.tse.gob.sv. En el sitio encontrarás los requisitos y el perfil de cada plaza», indicó el tribunal.
Entre las plazas disponibles se encuentran delegado de control de calidad, supervisor, digitador, delegado itinerante, técnico logístico del programa de escrutinio final, técnico informático de acreditaciones, técnico administrativo y técnico jurídico.
Asimismo, el TSE ofrece vacantes para colaborador administrativo, colaborador de suministro de combustible, técnico de equipamiento e instalación, colaborador de equipamiento e instalación, colaborador de protocolo y encargado de montaje y logística.
El organismo también recomendó a los interesados realizar el proceso de aplicación desde una computadora.
Esta es la segunda convocatoria que el tribunal desarrolla para cubrir plazas temporales en el marco de los comicios de 2027. La primera finalizó el pasado 19 de junio.
Actualmente, el TSE ejecuta diferentes procesos correspondientes a la etapa preelectoral contemplados en el Plan General de Elecciones (PLAGEL), con el propósito de garantizar el desarrollo de las elecciones generales tanto en el territorio nacional como en el exterior.
Como parte de esos preparativos, el mes pasado realizó la primera prueba interna del Sistema de Transmisión de Juntas Receptoras de Votos (JRV), un ejercicio técnico desarrollado desde distintos puntos del país para evaluar los tiempos de respuesta, la conectividad, los procesos tecnológicos, la coordinación operativa y la logística.
De acuerdo con el tribunal, esta prueba tuvo como objetivo optimizar los procedimientos y facilitar la labor de los salvadoreños que integrarán las Juntas Receptoras de Votos, las cuales en las elecciones de 2024 sumaron 8,644, distribuidas en 1,595 centros de votación.
«¡Así nos estamos preparando para las Elecciones 2027!», reafirmó el TSE al referirse a las acciones que desarrolla para garantizar el proceso electoral.