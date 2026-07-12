Nuevas Ideas celebra elecciones internas en todo El Salvador con alta participación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una segunda convocatoria para la contratación de personal temporal que participará en la organización de las elecciones generales de 2027.

A través de una publicación, el organismo informó que los aspirantes podrán postularse entre el 7 y el 10 de julio de 2026 para diferentes cargos, mediante el sitio web habilitado para ese proceso.

«Postúlate a nuestras plazas temporales entre 7 y 10 de julio de 2026 ingresando a: http://postulaciones.tse.gob.sv. En el sitio encontrarás los requisitos y el perfil de cada plaza», indicó el tribunal.

Entre las plazas disponibles se encuentran delegado de control de calidad, supervisor, digitador, delegado itinerante, técnico logístico del programa de escrutinio final, técnico informático de acreditaciones, técnico administrativo y técnico jurídico.

Asimismo, el TSE ofrece vacantes para colaborador administrativo, colaborador de suministro de combustible, técnico de equipamiento e instalación, colaborador de equipamiento e instalación, colaborador de protocolo y encargado de montaje y logística.

El organismo también recomendó a los interesados realizar el proceso de aplicación desde una computadora.

Esta es la segunda convocatoria que el tribunal desarrolla para cubrir plazas temporales en el marco de los comicios de 2027. La primera finalizó el pasado 19 de junio.

Actualmente, el TSE ejecuta diferentes procesos correspondientes a la etapa preelectoral contemplados en el Plan General de Elecciones (PLAGEL), con el propósito de garantizar el desarrollo de las elecciones generales tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Como parte de esos preparativos, el mes pasado realizó la primera prueba interna del Sistema de Transmisión de Juntas Receptoras de Votos (JRV), un ejercicio técnico desarrollado desde distintos puntos del país para evaluar los tiempos de respuesta, la conectividad, los procesos tecnológicos, la coordinación operativa y la logística.

De acuerdo con el tribunal, esta prueba tuvo como objetivo optimizar los procedimientos y facilitar la labor de los salvadoreños que integrarán las Juntas Receptoras de Votos, las cuales en las elecciones de 2024 sumaron 8,644, distribuidas en 1,595 centros de votación.

«¡Así nos estamos preparando para las Elecciones 2027!», reafirmó el TSE al referirse a las acciones que desarrolla para garantizar el proceso electoral.

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