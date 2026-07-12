Nacionales
Video capta peligrosa maniobra al estilo “Rápidos y Furiosos” en Santa Tecla; autoridades investigan al conductor
Un conductor fue captado realizando peligrosas maniobras sobre una de las principales vías de Santa Tecla, en un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales por el alto riesgo que representó para otros automovilistas y peatones.
En las imágenes, difundidas por usuarios y replicadas por diversos medios, se observa al vehículo efectuando derrapes, aceleraciones bruscas y maniobras temerarias que recuerdan escenas de la saga cinematográfica «Rápidos y Furiosos», mientras circulaba en una zona con tránsito vehicular.
Durante la madrugada de este viernes, nuestro sistema de videovigilancia captó a un conductor de un pickup realizando maniobras peligrosas y circulando en sentido contrario en diferentes calles de Santa Tecla.
El caso será notificado al VMT para que se aplique la sanción. pic.twitter.com/vaWUmLoD7M
— Alcaldía La Libertad Sur (@SantaTeclaSV) July 11, 2026
Las acciones generaron una ola de críticas entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la irresponsabilidad del conductor y pidieron la intervención de las autoridades para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes.
Expertos en seguridad vial recuerdan que este tipo de maniobras incrementan significativamente el riesgo de accidentes, ya que reducen el control del vehículo y pueden poner en peligro la vida de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.
La normativa de tránsito salvadoreña contempla sanciones para quienes conduzcan de forma temeraria o realicen acciones que comprometan la seguridad vial, por lo que el caso podría derivar en multas e incluso otras medidas administrativas, dependiendo de la investigación.
Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del conductor ni el resultado de las diligencias, pero el caso continúa generando debate sobre la necesidad de reforzar la cultura de respeto a las normas de tránsito y evitar conductas que puedan terminar en tragedias.
Nacionales
Se incendia bodega de verduras en San Salvador: Bomberos controlan las llamas en La Tiendona
Un incendio estructural afectó una bodega donde se almacenaban verduras en las cercanías del mercado La Tiendona, en San Salvador.
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la Calle Concepción, en la intersección con la Alameda Juan Pablo II. Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y Comandos de Salvamento atendieron rápidamente la emergencia.
Los bomberos ejecutaron maniobras de ataque directo y liquidación para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las estructuras aledañas.
Tras controlar la situación, las autoridades de primera respuesta confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.
🚨 Esta madrugada atendimos un reporte de incendio estructural en una bodega de verduras ubicada en la 📍Calle Concepción y Alameda Juan Pablo II, San Salvador. Ejecutamos maniobras de ataque directo y liquidación para cortar el avance del fuego y evitar su propagación.… pic.twitter.com/dxZkdYTR7h
— Bomberos El Salvador 🧑🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) July 12, 2026
Nacionales
El Salvador registra 498 nuevos casos de VIH en 2026: San Salvador lidera los contagios
El Ministerio de Salud reportó 498 nuevos casos de VIH en El Salvador hasta el 4 de julio de 2026, lo que representa un incremento del 14.3 % respecto a los 428 casos registrados en el mismo período del año anterior.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, el 84 % de los nuevos diagnósticos corresponde a hombres y el 16 % a mujeres.
San Salvador es el departamento más afectado, con 89 casos, seguido por:
- Sonsonate: 32 casos
- La Libertad: 28 casos
- San Miguel: 17 casos
Por grupos de edad, la mayor concentración de contagios se registra entre los 25 y 29 años, seguido por los rangos de 35-39 y 30-34 años.
Las autoridades del Ministerio de Salud hacen un llamado a la población sexualmente activa a utilizar métodos de protección y realizarse pruebas de detección periódicas, ya que la detección temprana permite un tratamiento oportuno y una mejor calidad de vida.
Nacionales
Conductor arrolla a motociclista y huye sin auxiliarlo en Paseo General Escalón, San Salvador
Un nuevo accidente de tránsito con fuga del responsable quedó registrado en el sistema de videovigilancia Sivar Seguro de la Alcaldía de San Salvador Centro.
Según las imágenes, el siniestro ocurrió en las primeras horas de este domingo sobre el Paseo General Escalón, en la colonia Escalón. Un conductor particular embistió a un motociclista y, en lugar de detenerse para auxiliar a la víctima, optó por darse a la fuga.
El video, compartido por la cuenta oficial de Prensa SSCentro, muestra claramente el momento del impacto y la huida del responsable.
Este tipo de hechos resaltan la importancia de respetar las normas de tránsito y la necesidad de que las autoridades refuercen los operativos para identificar y sancionar a los conductores que se dan a la fuga tras provocar un accidente.
La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República aún no han informado sobre la identificación del vehículo o del conductor involucrado.
El sistema de videovigilancia #SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador Centro captó esta madrugada el momento en que un conductor colisionó con un motociclista sobre el Paseo General Escalón.
Tras el impacto, el responsable se dio a la fuga. pic.twitter.com/KM5MnP2kcJ
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 12, 2026