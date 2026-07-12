Video capta peligrosa maniobra al estilo “Rápidos y Furiosos” en Santa Tecla; autoridades investigan al conductor

Un nuevo accidente de tránsito con fuga del responsable quedó registrado en el sistema de videovigilancia Sivar Seguro de la Alcaldía de San Salvador Centro.

Según las imágenes, el siniestro ocurrió en las primeras horas de este domingo sobre el Paseo General Escalón, en la colonia Escalón. Un conductor particular embistió a un motociclista y, en lugar de detenerse para auxiliar a la víctima, optó por darse a la fuga.

El video, compartido por la cuenta oficial de Prensa SSCentro, muestra claramente el momento del impacto y la huida del responsable.

Este tipo de hechos resaltan la importancia de respetar las normas de tránsito y la necesidad de que las autoridades refuercen los operativos para identificar y sancionar a los conductores que se dan a la fuga tras provocar un accidente.

La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República aún no han informado sobre la identificación del vehículo o del conductor involucrado.

El sistema de videovigilancia #SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador Centro captó esta madrugada el momento en que un conductor colisionó con un motociclista sobre el Paseo General Escalón. Tras el impacto, el responsable se dio a la fuga. pic.twitter.com/KM5MnP2kcJ — PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 12, 2026

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