Calor intenso dará paso a lluvias y tormentas este domingo en El Salvador, advierte el MARN

Un socorrista de la misión humanitaria salvadoreña que participa en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela sufrió un accidente mientras trabajaba en una zona de difícil acceso, informó el contingente que permanece desplegado en el estado La Guaira. El rescatista fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió durante una operación de inspección en estructuras colapsadas, donde los equipos especializados continúan buscando posibles sobrevivientes bajo estrictos protocolos de seguridad. A pesar del percance, la emergencia fue controlada rápidamente por los integrantes del mismo contingente salvadoreño.

Las autoridades indicaron que el socorrista se encuentra estable y que el accidente no obligó a suspender las operaciones. El resto del equipo continuó con las labores de búsqueda en coordinación con organismos venezolanos y brigadas internacionales que permanecen en la zona del desastre.

La misión de El Salvador forma parte del esfuerzo internacional desplegado tras los fuertes sismos registrados a finales de junio, una tragedia que dejó edificios colapsados, deslizamientos de tierra y cientos de personas afectadas. Equipos de distintos países han trabajado de manera conjunta para localizar sobrevivientes y brindar asistencia humanitaria.

Durante los últimos días, el contingente salvadoreño ha participado en rescates de personas con vida y en operaciones de búsqueda dentro de estructuras de alto riesgo, utilizando herramientas especializadas y protocolos USAR para escenarios de colapso estructural. Su labor ha sido reconocida tanto por autoridades salvadoreñas como por organismos internacionales.

Las condiciones en el terreno siguen siendo complejas debido a la inestabilidad de las edificaciones, el riesgo de nuevos derrumbes y las altas temperaturas, factores que obligan a los rescatistas a extremar las medidas de seguridad durante cada intervención.

El incidente también pone de relieve el riesgo permanente que enfrentan los equipos de emergencia, quienes además de atender a las víctimas deben operar en ambientes inestables donde cualquier movimiento puede desencadenar nuevos colapsos. Aun así, las brigadas internacionales mantienen su compromiso de continuar las labores mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes.

La misión salvadoreña reiteró que continuará apoyando las tareas humanitarias en Venezuela, donde los rescatistas trabajan junto a personal local e internacional para atender una de las emergencias más graves registradas en la región durante este año.

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