Nacionales
Conductor arrolla a motociclista y huye sin auxiliarlo en Paseo General Escalón, San Salvador
Un nuevo accidente de tránsito con fuga del responsable quedó registrado en el sistema de videovigilancia Sivar Seguro de la Alcaldía de San Salvador Centro.
Según las imágenes, el siniestro ocurrió en las primeras horas de este domingo sobre el Paseo General Escalón, en la colonia Escalón. Un conductor particular embistió a un motociclista y, en lugar de detenerse para auxiliar a la víctima, optó por darse a la fuga.
El video, compartido por la cuenta oficial de Prensa SSCentro, muestra claramente el momento del impacto y la huida del responsable.
Este tipo de hechos resaltan la importancia de respetar las normas de tránsito y la necesidad de que las autoridades refuercen los operativos para identificar y sancionar a los conductores que se dan a la fuga tras provocar un accidente.
La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República aún no han informado sobre la identificación del vehículo o del conductor involucrado.
El sistema de videovigilancia #SívarSeguro de la Alcaldía de San Salvador Centro captó esta madrugada el momento en que un conductor colisionó con un motociclista sobre el Paseo General Escalón.
Tras el impacto, el responsable se dio a la fuga. pic.twitter.com/KM5MnP2kcJ
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 12, 2026
Nacionales
Se incendia bodega de verduras en San Salvador: Bomberos controlan las llamas en La Tiendona
Un incendio estructural afectó una bodega donde se almacenaban verduras en las cercanías del mercado La Tiendona, en San Salvador.
El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la Calle Concepción, en la intersección con la Alameda Juan Pablo II. Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y Comandos de Salvamento atendieron rápidamente la emergencia.
Los bomberos ejecutaron maniobras de ataque directo y liquidación para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las estructuras aledañas.
Tras controlar la situación, las autoridades de primera respuesta confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.
🚨 Esta madrugada atendimos un reporte de incendio estructural en una bodega de verduras ubicada en la 📍Calle Concepción y Alameda Juan Pablo II, San Salvador. Ejecutamos maniobras de ataque directo y liquidación para cortar el avance del fuego y evitar su propagación.… pic.twitter.com/dxZkdYTR7h
— Bomberos El Salvador 🧑🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) July 12, 2026
Nacionales
El Salvador registra 498 nuevos casos de VIH en 2026: San Salvador lidera los contagios
El Ministerio de Salud reportó 498 nuevos casos de VIH en El Salvador hasta el 4 de julio de 2026, lo que representa un incremento del 14.3 % respecto a los 428 casos registrados en el mismo período del año anterior.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, el 84 % de los nuevos diagnósticos corresponde a hombres y el 16 % a mujeres.
San Salvador es el departamento más afectado, con 89 casos, seguido por:
- Sonsonate: 32 casos
- La Libertad: 28 casos
- San Miguel: 17 casos
Por grupos de edad, la mayor concentración de contagios se registra entre los 25 y 29 años, seguido por los rangos de 35-39 y 30-34 años.
Las autoridades del Ministerio de Salud hacen un llamado a la población sexualmente activa a utilizar métodos de protección y realizarse pruebas de detección periódicas, ya que la detección temprana permite un tratamiento oportuno y una mejor calidad de vida.
Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.