Hombre de Morazán se vuelve viral tras devolver cartera llena de dinero a su propietario

Una adulta mayor se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios destacaran el modelo de zapatos deportivos que utilizaba.

Se trata de unas zapatillas Nike Cortez, un calzado que durante varios años fue asociado con estructuras pandilleriles en El Salvador.

Según el texto difundido, este modelo era utilizado únicamente por pandilleros y, en ese contexto, las personas que no pertenecían a estas estructuras y se atrevían a usarlas se exponían a graves riesgos.

De acuerdo con la publicación, las circunstancias han cambiado con la implementación del Plan Control Territorial y otras medidas de seguridad impulsadas para erradicar a las estructuras pandilleriles del país, lo que ha permitido que este tipo de calzado vuelva a ser utilizado sin las restricciones que existían anteriormente.

Hasta el momento, se desconoce si el hecho ocurrió en El Salvador o en otro país.

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